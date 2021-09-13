26 Nisan hangi burç ve burcu ne? 26 Nisan tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astroloji alanında 12 tane ayrı burç bulunmaktadır. Bu burçların her birinin sahip olduğu özellikler mevcut olmaktadır. Her burcun özelliği kendisine özgüdür.

26 Nisan Hangi Burç ve Burcu Ne?

21 Nisan ile 21 Mayıs tarihlerinin arasında doğan bireyler boğa burcu sayılmaktadır. Bu sebeple 26 Nisanda doğmuş olan bireylerin burcu boğadır.

26 Nisan Burcu Yükseleni Nedir?

26 Nisanda doğmuş olan boğa burçlarının yükselen burçlarının ne olduğunu öğrenebilmeleri için doğum saatini bilmeleri gerekmektedir. Doğum saatini öğrenen boğa burçları kolay bir şekilde hangi yükselene sahip olduklarını öğrenebilmektedirler.

26 Nisan Tarihinde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

Boğa burcu olan kişiler disiplinlidirler ve kariyer odaklı bir hayat sürmektedirler. İşlerini tutku ile yapmaktadırlar. Bununla birlikte boğa burcu olanlar, çalışkanlıkları ile çevrelerine iyi bir örnek olabilmektedirler. Sabırlı bir yapıları mevcuttur. Genel olarak boğa burcu olan kişiler her şeyin belirli bir zamanının olduğuna inanmaktadırlar. Bu sebeple hiçbir durumda aceleci davranmamaktadırlar.

26 Nisan Özel Bir Gün müdür?

20 ile 26 Nisan arası Kutlu Doğum Haftası şeklinde bilinmektedir. Bununla birlikte 21 ile 28 Nisan ise Ebeler Haftası olarak kutlanmaktadır.

26 Nisan Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler Nelerdir?

Osmanlı Devleti içerisinde Dârülmuallimât bir başka ifade ile "Kız Öğretmen Okulu" açılmıştır. Sınav ile 32 tane kız öğrenci alınmıştır.

Ünlü İspanyol takımı olan Atlético Madrid kurulmuştur.

İlk kez bir Osmanlı pilotu Fesa Bey, Osmanlı tayyaresi aracılığı ile Türk toprakları üstünde uçmuştur.

İstanbul, Mecidiyeköy içerisindeki likör fabrikası açılmıştır.

Yüksek Seçim Kurulu oluşturulmuştur.

Tanganika Cumhuriyeti, Zanzibar ile Pemba Halk Cumhuriyeti'nin birleşmesi ile birlikte Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti kurulmuştur. Julius Nyerere ise cumhurbaşkanı olmuştur.

Guernica Bombardımanı gerçekleşmiştir. General Franco'ya yardım amacı ile Hitler'in talebi ile bazı gönüllü olan havacıların İspanya'nın Bask adı verilen bölgesinde yer alan Guernica kentini bombalamıştır.

Burdur Şeker Fabrikası'nın temelleri atılmıştır.

26 Nisan Tarihinde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

26 Nisan tarihinde doğan pek çok Türk ünlü ve futbolcu bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı şu şekildedir:

Nefise Karatay

Gülenay Kalkan

Aylin Urgal

Nuri Alço

Ali Ekber Çiçek

Ümit Sayın

Akrep Nalan

Bedri Baykam

Şeklinde sıralanabilmektedir.

26 Nisan Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

Joan Chen

Jet Li

Mark Esper

Kevin James

Kane

Joey Jordison

Jason Earles

Tom Welling

Channing Tatum

Jessica Lee Rose

Şeklinde sıralanmaktadır.

26 Nisan Tarihinde Doğan Anime Karakterleri Kimlerdir?

26 Nisan tarihinde doğan anime karakteri yoktur fakat Hanamichi Sakuragi nisan ayında içerisinde doğmuş olan bir karakterdir.