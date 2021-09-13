26 Mayıs hangi burç ve burcu ne? 26 Mayıs tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"26 Mayıs, İlkbahar mevsiminin son haftasına tekabül etmektedir. İçinde bulunduğu yıla göre farklı günlere denk geliyor. Doğum yılınızdaki takvime bakarak hangi güne denk geldiğini bulabilirsiniz. Geçmiş yıllarda 26 Mayıs'ta tarihe geçen önemli olaylar olmuştur. Bazı ünlü kişilerin doğum tarihleri bu gündür. 26 Mayıs'ın hangi burca ait olduğunu, bu tarihte doğan ünlü kişilerin kimler olduğunu sizler için derledik."
26 Mayıs, yılın 146. günüdür. Ay olarak, yılın 5. ayıdır. Bu tarihte, tarihe damga vuran, iz bırakan önemli olaylar olmamıştır. Dönemsel olarak o dönemi etkileyen vakalar vuku bulmuştur. Tarihe iz bırakan İmam Rabbani, Osmanlı padişahı III. Mehmet, İngiliz general John Churchill, Necip Fazıl Kısakürek, Amerikalı oyuncu John Wayne gibi ünlüler doğmuşlardır.
26 Mayıs Hangi Burç ve Burcu Ne?
26 Mayıs, 21 Mayıs-21 Haziran tarih aralığını kapsayan İkizler burcuna denk geliyor. Bu tarihte doğanlar İkizler burcu olarak kabul ediliyorlar.
26 Mayıs Yükseleni
İkizler burcunun yükseleni doğum tarihi ve saatine göre farklılık gösteriyor. 22-31 Mayıs günleri arasında doğanların yükselenleri doğum saatlerine göre şöyledir;
00.00 - 01.00 : Kova
01.30 - 02.00 : Balık
02.30 - 03.00 : Koç
03.30 - 04.00 : Boğa
04.30 - 06.00 : İkizler
06.30 - 08.30 : Yengeç
09.00 - 10.30 : Aslan
11.00 - 14.00 : Başak
14.30 - 16.30 : Terazi
17.00 - 19.30 : Akrep
20.00 - 22.00 : Yay
22.30 - 23.30 : Oğlak
26 Mayıs'ta Doğanların Özellikleri
26 Mayıs'ta doğanlar duygusal ve hayalperesttirler. Sevimli bir kişiliğe sahiptirler. Olaylara kaderci yaklaşırlar. Kimse hakkında kötü düşünmez. Özellikle dedikodudan uzak dururlar. Felsefi konulara ilgi duyarlar. Sürekli görünenin arkasındaki asıl nedeni sorgular ve araştırırlar.
26 Mayıs Özel Bir Gün müdür? 26 Mayıs Ne Günü?
26 Mayıs'ta sadece Polonya'da kutlanan Anneler Günü özel etkinliği bulunuyor. Bunun dışında diğer ülkelerde veya dünya genelinde bu tarihte kutlanan özel bir etkinlik bulunmuyor.
26 Mayıs Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler
1-) 961'de II. Otto Alman kralı oldu.
2-) 1832'de Kanada'nın Quebec eyaletinde Asya kolerası salgınında yaklaşık 6000 kişi hayatını kaybetti.
3-) 1938'de Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu Atatürk, son kez Ankara'dan ayrıldı.
4-) 1957'de Bolu'nun Abant Gölünde oluşan 7.1 büyüklüğündeki deprem 52 can aldı.
5-) 1983'de İsmet İnönü'nün oğlu Erdal İnönü Sosyal Demokrasi Partisi'ni kurdu.
26 Mayıs'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular
1- Ünlü Türk şairi ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek (1904)
2- Tarık Dursun K. (yazar-yayıncı-1931)
3- Can Gürzap (oyuncu-yazar-1944)
4- Uğur Yücel (oyuncu-yönetmen-senarist-1957)
5-Hasan Kabze (futbolcu-1982)
26 Mayıs'ta doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
1- John Churchill (general-1650)
2- Sally Ride (astronot-astrofizikçi-1951)
3- Luca Toni (İtalyan futbolcu-1977)
4- Demy de Zeeuw (Hollandalı futbolcu-1983)
26 Mayıs'ta Doğan Anime Karakterleri
Mayıs ayında doğan anime karakterleri bulunmasına rağmen 26 Mayıs tarihinde doğan anime karakteri bulunmamaktadır.