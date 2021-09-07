26 Mart hangi burç ve burcu ne? 26 Mart tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojiye göre 12 adet güneş burcu vardır. Burçlar, insanların temel karakterlerini, onların nelerden hoşlandıklarını ve bunun gibi daha pek çok konuda bilgi sunarlar.

26 Mart Hangi Burç ve Burcu Ne?

26 Mart tarihinde doğan herkes koç burcuna sahip olur. Bu kişiler, koç burcunun karakteristik özelliklerine sahip olurlar. Koç burcunun yönetici gezegeni ise, Mars'tır. Koç burcunun en önemli özelliği ise, öncü olmasıdır. Koç burcunun grubu da ateştir. Koç burcunun şanslı günü ise, salı olup şanslı sayıları ise, 1 ve 9'dur.

26 Mart Yükseleni

26 Mart tarihinde doğan kişilerin yükselen burcu ise, doğum saatine göre kişiye özel olarak hesaplanır. Bunun için de o kişinin doğum saatinin tam olarak bilinmesi gerekir.

26 Martta Doğanların Özellikleri

26 Mart tarihinde doğan kişiler, öncü bir kişiliğe sahiptir. 26 Mart tarihinde doğan kişiler, becerikli, çok çalışkan ve heveslidirler. Birisi şefkatini ve saygısını kazandığın zaman da o kişiye karşı çok sadık olurlar. Koç burcu olanlar, hem yaratıcı hem de analitik harika bir zihne sahiptir. Bu nadir karışım sayesinde ise, büyük başarılara her zaman açtır. 26 Mart günü doğan kişiler, sabırsız ve inatçıdır.

26 Mart Özel Bir Gün müdür? 26 Mart Ne Günü?

26 Mart tarihi, Miladi takvime göre yılın 85. günü artık yıllara göre ise, 86. günüdür.

26 Mart Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1971 yılında İstanbul'da iki kıta birleşti. Boğaz Köprüsü'nün 57'nci ünitesinin de yerleştirilmesi ile birlikte kentin, Asya ve Avrupa yakaları birbirine bağlandı.

1996 yılında Uluslararası Para Fonu, Rusya'ya 10.2 Milyar USD kredi verilmesini istediğini onayladı.

2006 yılında İskoçya'da kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı.

2000 yılında Rusya'da yapılan seçimler neticesinde Vladimir Putin Başkan seçildi.

1931 yılında Türkiye'de Ölçüler Kanunu'nun kabul edilmesi sonucunda; endaze, okka gibi eski ölçü birimlerinin yerine metre, gram, litre gibi yeni ölçülerin kullanılması öngörüldü.

1995 yılında Şengen Antlaşması yürürlüğe girdi.

1999 yılında Melissa virüsü, tüm dünyada e-posta sistemlerini etkisi altına aldı.

26 Martta Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

26 Mart’ta doğan yabancı ünlüler, Tennessee Williams ve Stefan Wigger'dır. 26 Mart doğumlu olan Türkler ise, Erdal Öz ve Mustafa Kalemli'dir.

26 Martta Doğan Anime Karakterleri

26 Mart tarihinde doğan anime karakteri ise, Yuusuke Urameshi (26 Mart) - Yuu Yuu Hakusho'dur.