26 Haziran hangi burç ve burcu ne? 26 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

26 Haziran doğumlu olan herkes yengeç burcuna sahiptir. Bu tarihte doğan kişiler, yengeç burcunun tüm özelliklerini taşır. Bu burç insanları, genellikle hassas yapıları ile bilinirler.

26 Haziran Hangi Burç ve Burcu Ne?

26 Haziranda doğan kişiler, yengeç burcuna mensup olur. Yengeç burçlarının en önemli özellikleri arasında hassas ve kırılgan olmaları yer alır. Yengeç burçları su grubu olarak da bilinirler. Yengeç burçları hissi olma özelliğine de sahiptirler. Aynı zamanda mükemmeliyetçi bir yapıları vardır.

26 Haziran Yükseleni

26 Haziranda doğan kişilerin burçlarının belirlenebilmesi için sadece doğum tarihini bilmek yeterli olurken yükselen burcunu bilmek için ise, doğum saatinin de tam olarak bilinmesi gerekiyor. Herkesin doğum tarihine göre yükselen burcu da değişiklik gösteriyor.

26 Haziranda Doğanların Özellikleri

Yengeç burçlarının en önemli özellikleri arasında bu burçların çok hassas ve kırılgan olmaları da yer alıyor. Yengeç burçları su grubu olarak da biliniyor. Yengeç burçları hissi olma özelliğine de sahiptirler. Bunun yanında mükemmeliyetçi bir kişilikleri de vardır. Yengeç burcu insanı çocuklar ile çok iyi anlaşır. Aynı zamanda bu burç insanları, sorumluluklarının da farkındadır ve sorumluluklarına uygun bir şekilde davranır. Giriştikleri her işte başarılı olmaları ile bilinirler. Azimli ve çalışkan bir yapıları vardır. Yengeç burçları, ayrıntıya her zaman önem verirler. Bu nedenle de bazı zamanlar ayrıntılarda boğulabilirler. Dışarıdan bakıldığında sessiz, sakin görünseler bile aslında çok sabırsız bir yapıları vardır.

26 Haziran Özel Bir Gün müdür? 26 Haziran Ne Günü?

26 Haziran 26 Haziran, Miladi takvime göre yılın 177. günü, artık yıllarda ise 178. günüdür. Aynı zamanda 26 Haziran;

Azerbaycan: Silahlı Kuvvetler Günü

Birleşmiş Milletler: İşkence Kurbanlarına Destek Günü olarak kutlanır.

26 Haziran Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1530 yılında İlk Protestan Meclisi kuruldu.

1819 yılında bisikletin patenti alındı.

1861 yılında Atıf Bey, Bebek'te uçuş denemesi gerçekleştirdi.

1870 yılında İsa'nın doğumunun kutlanıldığı bir Hristiyan bayramı olarak da bilinen Noel'in ABD'de federal bayram olarak kutlanacağı bilgisi ilan edildi.

1867 yılında Mısır Valilerine, "Hıdiv" unvanı verildi.

1945 yılında Türkiye, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı imzaladı.

26 Haziran Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

26 Haziran’da doğan yabancı ünlüler Ariana Grande, Tite Kubo, Felipe Melo. 26 Haziran tarihinde doğan Türkler ise, Kemal Ermetin, Candan Tarhan'dır.

26 Haziran Doğan Anime Karakterleri

Spike Spiegel (26 Haziran) - Cowboy Bebop