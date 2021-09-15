26 Eylül hangi burç ve burcu ne? 26 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojik açıdan 12 adet güneş burcu vardır. 26 Eylül tarihinde doğan insanların burcu da terazi burcudur.

26 Eylül Hangi Burç? Burcu Ne

26 Eylül günü doğan kimseler "Terazi Burcu"dur.

26 Eylül Yükseleni

Her bir bireyin yükselen burcunu Astrologlar özel olarak saptarlar. İnsanların doğduğu anda gökyüzündeki duruma göre bazı çıkarımlar yapılır. Bu sebeple yükselen burç her kişi için ayrı ayrı belirlenmektedir.

26 Eylül Doğumluların Özellikleri

Terazi burçları fiziksel özellikleri ile de en ilgi çeken burçlardan birisidir. Zarif ve ince uzun yapıları ile samimi, neşeli tavırları kendilerine cazibe katmaktadır. Eğlenmeyi, gezmeyi seven terazi burcu insanı lükse de düşkündür. Sabırsız, kararsız ve hayalperest yönleri de olumsuz özelliklerindendir.

26 Eylül Özel Bir Gün Mü? Ne Günü

26 Eylül "Türk Dil Bayramı"dır.

26 Eylül Tarihinde Gerçekleşen ve Meydana Gelen Olaylar

Yeni Zelanda, 26 Eylül 1907 tarihinde Birleşik Krallıkt'tan bağımsızlığını ilan etmiştir.

1932 tarihinde bugün Türk Dil Kurultayı toplandı. Türk Dil Bayramı ilk kez toplandı.

Yılmaz Güney'in filmleri 3. Altın Koza Film Festivali'nde 26 Eylül tarihinde tüm ödülleri aldı.

26 Eylül 1978'de ABD Başkanı Jimmy Carter Türkiye'ye uygulanan ambargoyu kaldıran yasayı onayladı.

26 Eylül Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Norveçli jeofizikçi ve gökbilimci Christopher Hansteen 26 Eylül 1784 tarihinde doğmuştur.

İtalyan mimar ve akademisyen Arnaldo Foschini 26 Eylül 1884 tarihinde doğmuştur.

Ünlü İngiliz şair T.S.Elliot 26 Eylül 1888'de doğmuştur.

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Julie London, doğumu 26 Eylül 1926'dır.

Donna Douglas 26 Eylül 1933 doğumlu Amerikalı oyuncu ve komedyen.

Olivia Newton-John 26 Eylül 1948 doğumludur. Kendisi Yahudi asıllı Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur.

İngiliz yazar 26 Eylül 1949 doğumlu Minette Walters.

Hırvat kürekçi Igor Boraska 26 Eylül 1970'de doğmuştur.

Amerikalı tenisçi Serena Williams 1981'de doğmuştur.

Fin buz patenci Klira Korpi 26 Eylül 1988'de doğmuştur.

Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma doğumu 1983'dür.

Alman futbolcu Michael Ballack 26 Eylül 1976 doğumludur.

26 Eylül Tarihinde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Pelinsu Pir 26 Eylül 1971'de doğmuştur.

Türk gitarist Kerem Özyeğen'in doğum tarihi 26 Eylül 1977'dir.

Türk manken ve oyuncu Berk Atan 26 Eylül 1991 doğumludur.

Yusuf Çim Türk şarkıcı ve oyuncu da 26 Eylül 1991 tarihinde doğmuştur.

Türk tekvandocu Servet Tazegül'ün doğumu da 26 Eylül 1988'dir.

Türk oyuncu Müjde Uzman 1984'de doğmuştur.

Samsunspor futbolcusu İlyas Kubilay Yavuz'un doğumu da 26 Eylül 1994'dür.

26 Eylül Doğumlu Anime Karakterleri

26 Eylül doğumlu anime karakteri bulunmamaktadır.