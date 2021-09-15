26 Ekim hangi burç ve burcu ne? 26 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Ekim ayında doğan kişilerin iki farklı burcunun olabileceğini söylemek mümkündür. Doğum tarihlerine göre ve kişilerin doğdukları tarih aralıklarına göre burçlar değişiklik gösterebilmektedir.

26 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

Ekim ayında doğan kişilerin burcu akrep olarak bilinmektedir. Akrep burcu kişilerinin 23 Ekim ve 21 Kasım tarihleri arasında dünyaya geldiğini söylemek de mümkündür. Akrep burcu kişilerinin belirgin birçok özelliğinin olduğu söylenebilir. Kişilerin doğdukları tarih aralığına göre de burçlarının ne olduğunu öğrenmek mümkün olmaktadır. Burçlar ise kişilik özellikleri hakkında birçok bilgi vermektedir.

26 Ekim Yükseleni

Yükselen burçlar da en az burçlar kadar büyük bir öneme sahiptir. Kişinin yükselen burcunun hesaplanması için doğum zamanının kesin olarak bilinmesi gerekmektedir. Hem doğum gününün hem de doğum saatinin ve dakikasının bilinmesi ile kişinin yükselen burcu da hesaplanabilir. Yükselen burcu akrep olan kişilerin ise belirgin bir takım özelliklerinin olduğunu söylemek mümkündür. Dışarıdan sert bir görünümleri bulunmaktadır. Ancak çevrelerinde bulunan ve yakın oldukları kişilere karşı oldukça koruyucu tavırlar sergilemektedirler.

Yükseleni akrep olan kişilerin koruyuculuk özelliklerinin çok baskın olduğunu söylemek mümkündür. Tutku ve aşk akrep burcu yükseleni olan kişiler için oldukça önemlidir. Ellerine aldıkları işi yarım bırakmayı sevmezler ve tamamlayana kadar çalışmalarını sürdürürler. Gösterişten uzak bir yaşantıları vardır. Sadeliği daha fazla ön planda tutarlar.

26 Ekim Özellikleri

26 Ekim tarihinde doğan kişilerin burçları akrep olarak bilinmektedir. Akrep burçları dışarıdan bakıldığı zaman kuvvetli görünümleri ile dikkatleri çekmektedir. Hırslı ve tutkulu insanlar olarak bilinen akrep burcu kişileri, bir şeyi elde etmek istedikleri zaman oldukça kararlı davranırlar. İş hayatlarında son derece çalışkan olan akrep burcu, özenli bir şekilde çalışır. Sorumluluk sahibidir ve ailesine oldukça düşkündür. Çalışkan olmalarının yanında aynı zamanda da rahatlarına düşkün olmalarıyla da bilinirler. Su grubunun en fazla korkulan burcu olma özelliğine de sahiptir. Arkadaş olmak için harika kişiler oldukları ve çok iyi sırdaş olduklarını söylemek de mümkündür.

26 Ekim Tarihte Bugün Doğan Türk Ünlüler

1955 - Ahmet Selçuk İlkan

1974 - Nihan Özcan

1977 - Aslı Gökyokuş

1978 - Caner Kurtaran

1983 - Özgür Emre Yıldırım

1991 - Berk Atan

26 Ekim Tarih de Bugün, Doğan Yabancı Ünlüler

1947 - Hillary Clinton

1961 - Dylan McDermott

1962 - Cary Elwes

1967 - Keith Urban

1973 - Seth MacFarlane

1981 - Guy Sebastian

1984 - Adriano Correia

1993 - Dimitris Pelkas