26 Ekim hangi burç ve burcu ne? 26 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"Astroloji de bulunan burçlar kişilik özellikleri hakkında birçok bilgi vermektedir. Bu yüzden ise insanlar burçlarını ve burçlarının özelliklerini öğrenmek istemektedirler. 26 Ekim hangi burç ve burcu ne? 26 Ekim tarih de bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri nelerdir? İşte, bilinmesi gereken tüm detaylar."
Ekim ayında doğan kişilerin iki farklı burcunun olabileceğini söylemek mümkündür. Doğum tarihlerine göre ve kişilerin doğdukları tarih aralıklarına göre burçlar değişiklik gösterebilmektedir.
26 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?
Ekim ayında doğan kişilerin burcu akrep olarak bilinmektedir. Akrep burcu kişilerinin 23 Ekim ve 21 Kasım tarihleri arasında dünyaya geldiğini söylemek de mümkündür. Akrep burcu kişilerinin belirgin birçok özelliğinin olduğu söylenebilir. Kişilerin doğdukları tarih aralığına göre de burçlarının ne olduğunu öğrenmek mümkün olmaktadır. Burçlar ise kişilik özellikleri hakkında birçok bilgi vermektedir.
26 Ekim Yükseleni
Yükselen burçlar da en az burçlar kadar büyük bir öneme sahiptir. Kişinin yükselen burcunun hesaplanması için doğum zamanının kesin olarak bilinmesi gerekmektedir. Hem doğum gününün hem de doğum saatinin ve dakikasının bilinmesi ile kişinin yükselen burcu da hesaplanabilir. Yükselen burcu akrep olan kişilerin ise belirgin bir takım özelliklerinin olduğunu söylemek mümkündür. Dışarıdan sert bir görünümleri bulunmaktadır. Ancak çevrelerinde bulunan ve yakın oldukları kişilere karşı oldukça koruyucu tavırlar sergilemektedirler.
Yükseleni akrep olan kişilerin koruyuculuk özelliklerinin çok baskın olduğunu söylemek mümkündür. Tutku ve aşk akrep burcu yükseleni olan kişiler için oldukça önemlidir. Ellerine aldıkları işi yarım bırakmayı sevmezler ve tamamlayana kadar çalışmalarını sürdürürler. Gösterişten uzak bir yaşantıları vardır. Sadeliği daha fazla ön planda tutarlar.
26 Ekim Özellikleri
26 Ekim tarihinde doğan kişilerin burçları akrep olarak bilinmektedir. Akrep burçları dışarıdan bakıldığı zaman kuvvetli görünümleri ile dikkatleri çekmektedir. Hırslı ve tutkulu insanlar olarak bilinen akrep burcu kişileri, bir şeyi elde etmek istedikleri zaman oldukça kararlı davranırlar. İş hayatlarında son derece çalışkan olan akrep burcu, özenli bir şekilde çalışır. Sorumluluk sahibidir ve ailesine oldukça düşkündür. Çalışkan olmalarının yanında aynı zamanda da rahatlarına düşkün olmalarıyla da bilinirler. Su grubunun en fazla korkulan burcu olma özelliğine de sahiptir. Arkadaş olmak için harika kişiler oldukları ve çok iyi sırdaş olduklarını söylemek de mümkündür.
26 Ekim Tarihte Bugün Doğan Türk Ünlüler
1955 - Ahmet Selçuk İlkan
1974 - Nihan Özcan
1977 - Aslı Gökyokuş
1978 - Caner Kurtaran
1983 - Özgür Emre Yıldırım
1991 - Berk Atan
26 Ekim Tarih de Bugün, Doğan Yabancı Ünlüler
1947 - Hillary Clinton
1961 - Dylan McDermott
1962 - Cary Elwes
1967 - Keith Urban
1973 - Seth MacFarlane
1981 - Guy Sebastian
1984 - Adriano Correia
1993 - Dimitris Pelkas