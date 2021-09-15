25 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 25 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Her insan doğum gününe ait olan bazı bilgileri bilmek ister. Bazı insanlar burçlara inanarak, burçların kendilerine katmış olduğu özellikleri merak etmektedir. Bazı insanlar doğdukları gün geçmiş dönemlerde meydana gelmiş önemli olayların ne olduğunu bilmek istemektedirler. Birçok insan merakını gidermek için araştırma yapmaktadır. En fazla merak edilen sorulara yanıt aranmaktadır.

25 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astroloji bilimine göre 12 adet burçtan birine ait olan kişiler, burçlarının özelliklerini göstermektedirler. 25 Temmuz günü doğan kişilerde bu on iki burç içinden Aslan burcuna ait olmaktadır.

25 Temmuz Yükseleni Nedir?

Yükselen burç doğum gününe bağlı olarak belirlenen burçlardan farklıdır. Ay burcu olarak bilinen yükselen burcun tespit edilmesi biraz daha komplikedir. Yükselen burcu aslan olan kişiler belirli özellikleri göstermektedirler. Genellikle sevilen, ılımlı ve olumlu yapıları vardır. İyi huylu, cömert kişilerdir.

25 Temmuz Burç Özellikleri Nedir?

Liderlik özelliklerine sahiplerdir. Her konuda öncülük etmekten çok hoşlanırlar. Çevrelerindeki kişilerin haytalarına dair de planlar yapmaktan hoşlanırlar. Genel olarak yönetilmekten ve emir alınmaktan hoşlanmazlar. Kendi isteklerini başkalarına kabul ettirmekten hoşlanırlar. Oldukça iyimser, merhametli, sevecen, neşeli olan kişilerdir. Kendilerine bir şekilde hatalı davranan kişiler olduğunda da dostane tavırla kişilere yaklaşırlar. İyi niyetlerine karşı yapılan suiistimallerden nefret ederek sert karşılıklar verirler. Genellikle mutlu, evcimen kişilerdir.

25 Temmuz Özel Gün müdür?

25 Temmuz günü herhangi özel bir durum kutlanmamaktadır.

25 Temmuz Tarihte Bugün

1543 senesinde Osmanlı Ordusu tarafından Avusturya İmparatorluğunun elinde bulunan Estergon alınmıştır.

1795 senesinde Galata Kulesinin ahşap kısmı yanmıştır.

1923 İzmirspor kurulmuştur.

1951 TBMM’de Atatürk Kanunu kabul edilerek, Atatürk’ün yapmış olduğu devrimlerin korunmasına, Atatürk anıt ve heykellerine düzenlenebilecek olan saldırıların önlenmesine imkan verilmiştir.

1975 İncirlik dışındaki tüm Amerikan üslerine Türkiye el koydu.

1978 senesinde dünyada ilk olan tüp bebek “Louise Brown” dünyaya geldi.

1992 senesinde Atatürk Barajının iki ünitesi açıldı.

25 Temmuz’da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Barkın Bayoğlu

Bendeniz

Halil İnalcık

Murat Danacı

Adalet Cimcöz

Nezihe Araz

Çolpan İlhan

Irmak Arıcı

Ecem Baltacı

Leyla Tanır

Deniz Çelik

Cüneyd Orhon

Koca Yusuf

Görkem Karabudak

25 Temmuz’da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Arthur Balfour

Eric Hoffer

Gavrilo Princip

Elias Canetti

Rosalind Franklin

Glenn Marcus Murcutt

Matt LeBlanch

Dani Filth

Tera Patrick

Carolina Albuquerque

Fernando

James Lafferty

Brad Renfro

25 Temmuz’da Doğan Anime Karakterler

25 Temmuz’da doğan anime karakterler bulunmamaktadır.