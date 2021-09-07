25 Ocak hangi burç ve burcu ne? 25 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen kişiler 12 tane güneş burcu olduğunu bilmektedir. Burçlar insanların kişiliklerinin özelliklerini anlatmaktadır. Tüm insanların bir burcu bulunur. Burçlar insanların doğum tarihlerine göre farklılık göstermektedir.

25 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

İnsanların burçları doğdukları tarihlere göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle insanlar doğum tarihleri ile kendi burçlarını araştırmaktadır. Bilindiği üzere 21 Ocak tarihine kadar doğan kişiler Oğlak burcudur. Ancak 22 Ocak ile 19 Şubat tarihleri arasında doğan kişiler Kova burcudur. Yani 25 Ocakta doğan kişilerin burcu da kovadır.

25 Ocak Yükseleni Nedir?

Bu tarihte doğan kişilerin Güneş burcu Kovadır. Ancak pek çok kişi yükselen burcunu da merak etmektedir. İnsanlar doğum saatlerine göre yükselen burçlarını kolay bir şekilde öğrenebilmektedir.

25 Ocakta Doğanların Özellikleri Nelerdir?

Kova burcu olan kişilerin hayal güçleri oldukça gelişmiştir. Sezgileri oldukça kuvvetlidir. Akılcı olmaları nedeni ile genelde mantıkları ile hareket ederler. Kova burcu olan kişilerin bencil bir yapısı bulunmaz. İnsanlar arasında da ayrım yapmazlar.

Kova burcu olan kişiler çoğunlukla sabit fikirli ve inatçı özellik göstermektedir. Özgür ruhlu bir yapıları bulunmaktadır. Bu durum özel hayatlarında bir takım sıkıntılar yaşamalarına neden olabilmektedir.

25 Ocak Özel Bir Gün müdür? 25 Ocak Ne Günü?

25 Ocak, tarihte pek çok önemli olaylara ev sahipliği yapmıştır. Bunun yanında bu günün özel bir gün olup olmadığı da insanlar tarafından merak edilmektedir. 25 Ocak her yıl Dünya Cüzzam Günü olarak anılmaktadır.

25 Ocak Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

25 Ocak tarihinde pek çok önemli olaylar yaşanmıştır. Bunlardan bir kısmı şu şekildedir;

1968 yılında Türk Ordu Futbol Takımı dünya şampiyonu olmuştur

1986 yılında Milli direniş Harekatı Uganda'da başta olan Tito Okello isimli hükümeti devirmiştir.

1997 yılında Yaşar Kemal, İtalya'da düzenlenen bir törende Uluslararası Nonino Ödülünü almıştır.

2011 yılında Kuzey Amerika'da kar fırtınası meydana geldi

2015 yılında gerçekleştirilen seçimler sonucunda SYRİZA partisi birinci olup Yunanistan iktidarına gelmiştir.

25 Ocakta Doğan Türk Ünlü ve Futbolcular

25 Ocak 2000 Arda Berk Kaya - Basketbolcu

25 Ocak 1978 Ahmet Dursun - futbolcu

25 Ocak 1962 Ruşen Çakır - Gazeteci

25 Ocak 1980 Fulden Akyürek - Oyuncu

25 Ocakta Doğan Yabancı Ünlü ve Futbolcular

25 Ocak 1980 Michelle McCool - Amerikan Profesyonel Güreşçi

25 Ocak 1984 Robinho - Brezilyalı Futbolcu

25 Ocakta Doğan Anime Karakterleri

25 Ocak tarihinde doğan anime karakteri bulunmamaktadır.