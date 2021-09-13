25 Mayıs hangi burç ve burcu ne? 25 Mayıs tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Günümüzde astroloji ile ilgilenen pek çok kişi bulunmaktadır. Bireyler özellikle günlük burç yorumlarını devamlı bir şekilde takip etmektedir.

25 Mayıs Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astroloji içerisinde burçlar, güneş burcu ile ay burcu olmak üzere iki temel grupta ele alınmaktadır. Buna göre 12 tane güneş burcu mevcut olmaktadır. Güneş burcu ise kişilerin doğum tarihine bakılarak tayin edilmektedir. 25 Mayıs tarihi ise ikizler burcunun günüdür. Bu sebepten dolayı 25 Mayıs tarihi içerisinde dünyaya gelmiş olan bireyler "İkizler Burcu" olmaktadır.

25 Mayıs Burcu Yükseleni Nedir?

Yükselen burçlarda ay burcuna bakılmaktadır. Yükselen burçlar yalnızca kişilerin doğum zamanına göre hesaplanabilmektedir. Bir diğer deyiş ile yükselen burcun hesaplanabilmesi için bireylerin doğum saatlerinin tam ve kesin bir şekilde bilmeleri gerekmektedir.

25 Mayıs Tarihinde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

İkizler burcunun grubuna bakıldığında hava grubuna ait olan bir burç olduğu görülmektedir. İkizler burcunun yönetici gezegeni ise Merkür'dür. İkizler burcu olan kişilerin şanslı günü çarşambadır ve şanslı sayıları 5 ile 9 olmaktadır. İkizler burcunun en temel fonksiyonları değişken bir burç olmalarıdır. İkizler burcu olan insanlar dışa dönüktürler ve sosyalleşmeyi çok sevmektedirler. Yeni insanlar ile tanışmayı isteyen bu burç, seyahat etmekten de oldukça keyif alır. Edebiyata ve sanata düşkün olan entelektüel, zeki yapılı insanlardır. Konuşkandırlar ve olayları çabuk kavrayan kimselerdir.

25 Mayıs Özel Bir Gün müdür?

25 Mayıs Dünya Tiroit Günü olarak kutlanmaktadır.

25 Mayıs Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler Nelerdir?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2004 ile 2005 sezonu finali yer olarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılmıştır. Normal süresi ile 3-3 bitmiş olan maçı, Liverpool penaltılar ile 6-5 Milan'ı mağlup etmiştir.

Cannes Film Festivali kapsamında En İyi Yönetmen Ödülünü Üç Maymun filmi ile Nuri Bilge Ceylan almıştır. Nuri Bilge Ceylan, ödülünü kucakladığı sırada “Benim güzel ve yalnız ülkeme ithaf ediyorum” demiştir. Nuri Bilge Ceylan, üçüncü defa Cannes içerisinde ödül alarak bir rekora imza atmıştır.

Samandıra'da eğitim uçuşunu geçekleştiren askeri bir uçak, sokağın ortasına düşmüştür. 3 personel ise hafif bir şekilde yaralanmıştır.

25 Mayıs Tarihinde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

Ulvi Uraz

Nergis Kumbasar

Tuğba Kocaağa

Necip Fazıl Kısakürek

Selin Altay

Cansel Kula

Vedat Örfi Bengü

Nilgün Karababa

Şeklinde sıralanabilmektedir.

25 Mayıs Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

Roger Guerreiro

Ezekiel Kemboi

Emma Marrone

Demba Ba

Geraint Thomas

Juri Ueno

Jackson Mendy

Majda Mehmedović

Derrick Williams

Şeklinde sıralanmaktadır.

25 Mayıs Tarihinde Doğan Anime Karakterleri Kimlerdir?

25 Mayıs tarihinde doğan anime karakteri yoktur fakat Shigeo Kageyama mayıs ayı içinde doğmuş olan bir anime karakteridir.