25 Kasım hangi burç ve burcu ne? 25 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

25 Kasım burcu ateş grubuna ait olan burçlardan bir tanesidir. 25 Kasım burcunun yükseleni de merak ediliyor.

25 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?

25 Kasım burcu ateş grubuna ait olup Yay burçlarından bir tanesidir. Yay burcu 22 Kasım tarihinden itibaren başlar.

25 Kasım Yükseleni

25 Kasım'da doğanlar ateş grubuna dahil olan kişilerdir. Bu kişiler Yay burcudur. Yay burcunun yükseleni ise özgürlük olarak bilinmektedir. Yükselen burcu tam olarak hesaplayabilmek için ise doğum saatini bilmek gerekir.

25 Kasımda Doğanların Özellikleri

25 Kasımda doğanlar her zaman heyecan seviyesi yüksek olan kişilerdir. Yeni bir iş ya da yeni biri ile tanışırken heyecanlarını gizleyemezler. Kendilerini her zaman sevdiren kişiler olmuşturlar. Toplumun en üst seviyelerinde yer alırlar. Hitap yetenekleri de gelişmiş olduklarından dolayı liderlik vasıfları bulunmaktadır. Hata yapmaktan korkmazlar. Hatalarından her zaman tecrübe çıkarırlar. Yeni bir iş kurarken cesaretleri ön plandadır. Özgürlüklerini düşkün kişilerdir.

25 Kasım Özel Bir Gün Müdür? 25 Kasım Ne Günü?

25 Kasım günü özel bir gün değildir. Miladi takvime göre yılın tam 329. günüdür.

25 Kasım Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

- 1922 yılında Edirne kuruldu.

- Şapka kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

- Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk İsmet Paşa'ya "İnönü" soyadını verdi.

- 1955 yılında Kapalıçarşı açılmıştır.

- İlkokullara 1948 yılında velilerin talep etmesi ile birlikte din dersi konulmuştur.

- Hollanda bağımsızlığında kalan Surinam bağımsızlığını 1975 yılında kazanmıştır.

- 1999 yılında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a verilen ölüm cezası da onanmıştır.

25 Kasımda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

- Alparslan Türkeş: Türk siyasetçi ve devlet adamı

- Samiha Ayverdi: Türk mutasavvıf

- Kemal Sülker: Türk sendikacı ve araştırmacıdır.

- Yıldırım Gencer: Türk tiyatrocu.

- Gökben: Türk şarkıcı.

- Yıldırım Gencer: Dizi ve Sinema oyuncusu

- Mustafa Uğurlu: Sinema ve Dizi oyuncusu

- Sevgi Uzun: Basketbol

- Reşat Nuri Güntekin: Türk yazar

25 Kasımda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

- Thomas Abbt: Yazar

- Julius Robert Von Mayer: Almanyalı Fizikçi

- Karl Benz: Almanyalı makine mühendis

- Xabi Alonso: Futbolcu

- Ricardo Montalban: Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı aktör

25 Kasımda Doğan Anime Karakterleri

25 Kasım tarihinde doğan herhangi bir anime karakteri bulunmamaktadır.