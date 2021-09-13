25 Haziran hangi burç ve burcu ne? 25 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

25 Haziran günü yengeç burcunun içinde yer almaktadır.

25 Haziran Hangi Burç ve Burcu Ne?

Kişilerin doğdukları gün güneş burcunu belirlemektedir. 25 Haziranda doğan bir kişi güneş burcuna göre yengeç burcu olmaktadır.

25 Haziran Yükseleni

Yükselen burçları doğduğunuz günün doğduğunu saatine göre belirlenmektedir. Yükselen burcu ay burcu olarak da bilinmektedir. Yükselen burç saatlere göre hesaplansa da doğduğunuz konumunda yükselen burca etkisi vardır. Yükselen burcu ay 25 Haziran tarihinin saatlere göre yükselen burçları;

00:00-00:30 Koç

01:00-01:30 Boğa

02:00-03:30 İkizler

04:00-06:00 Yengeç

06:30-08:30 Aslan

09:00-11:30 Başak

12:00-14:00 Terazi

14:30-17:00 Akrep

17:30-19:30 Yay

20:00-21:30 Oğlak

22:00-22:30 Kova

23:00 Balık

25 Haziran’da Doğanların Özellikleri

25 Haziranda doğan kişiler oldukça merhametli kişiliklerdir. Hayal güçleri oldukça yüksek insanlardır. 25 Haziranda doğan insanlar burçlarının vermiş olduğu özellikten dolayı oldukça hassas ve kırılgandırlar. 25 Haziranda doğan insanlar hızlı karar değiştirebilirler.

25 Haziran Özel Bir Gün müdür? 25 Haziran Ne Günü?

25 Haziran günü özel bir gün değildir. 25 Haziran günü herhangi bir şey kutlanmamaktadır.

25 Haziran Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1801- Kahire'deki Fransız işgal orduları, Türk ordusuna teslim oldu.

1903- Marie Curie radyumun keşfini açıkladı.

1917- Türkiye’de ilk basın yayın cemiyeti kuruldu.

1923- Mustafa Kemal İzmir’den milletvekili seçildi.

1925- Yunanistan’da darbeyle yönetim ele geçirildi.

1947- Anna Frank yayınlandı.

1950- Kore savaşı başladı.

1963- Anayasa mahkemesi görevine başladı.

1967- İlk küresel uydu programı yayına girdi.

1971- ilk Türk muhribi Berk denize indirildi.

1975- Mozambik bağımsızlığını ilan etti.

1985- Eskişehir’de uçak fabrikası temeli atıldı.

1991- Hırvatistan ve Slovenya, Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan ettiler.

1993- Tansu Çiller ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

1998- Windows 98 piyasaya sürüldü.

2018- Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu kuruldu.

25 Haziran’da Doğan Türk ünlüler ve Futbolcular

1971- Ayhan Taş, Oyuncu

1984- Fatih Atik, Futbolcu

1986- Seda Tokatlıoğlu, Voleybolcu

25 Haziran’da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1864- Walther Nernst, Alman kimyager, Nobel Kimya Ödülü sahibi

1903- George Orwell, Yazar

1907- Sona Hacıyeva, Oyuncu

1924- Sidney Lumet, Oyuncu

1925- William Stoddart, Yazar

1932- Peter Blake, Ressam

1933- Álvaro Siza Vieira, Mimar

1950- Michel Côté, Oyuncu

1956- Anthony Bourdain, Yazar

1963- George Michael, Şarkıcı

1963- Yann Martel, Yazar

1975- Vladimir Kramnik, Satranç oyuncusu

1978- Layla El, Profesyonel güreşçi

1983- Cristian Baroni, Futbolcu

25 Haziran’da Doğan Anime Karakterleri

25 Haziranda doğan herhangi bir anime karakteri bulunmamaktadır.