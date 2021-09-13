25 Haziran hangi burç ve burcu ne? 25 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"İnsanlar doğdukları günlerle ilgili bilgi sahibi olmak isteyebilmektedir. 25 Haziran hangi burçtur? 25 Haziran yükseleni nedir? 25 Haziranda doğan insanların özellikleri nelerdir? 25 Haziran özel bir gün müdür? 25 Haziranda yaşanan tarihi olaylar nelerdir? 25 Haziranda doğan ünlüler kimlerdir? Sizler için 25 Haziran günü ile ilgili merak edilenleri derledik."
25 Haziran günü yengeç burcunun içinde yer almaktadır.
25 Haziran Hangi Burç ve Burcu Ne?
Kişilerin doğdukları gün güneş burcunu belirlemektedir. 25 Haziranda doğan bir kişi güneş burcuna göre yengeç burcu olmaktadır.
25 Haziran Yükseleni
Yükselen burçları doğduğunuz günün doğduğunu saatine göre belirlenmektedir. Yükselen burcu ay burcu olarak da bilinmektedir. Yükselen burç saatlere göre hesaplansa da doğduğunuz konumunda yükselen burca etkisi vardır. Yükselen burcu ay 25 Haziran tarihinin saatlere göre yükselen burçları;
00:00-00:30 Koç
01:00-01:30 Boğa
02:00-03:30 İkizler
04:00-06:00 Yengeç
06:30-08:30 Aslan
09:00-11:30 Başak
12:00-14:00 Terazi
14:30-17:00 Akrep
17:30-19:30 Yay
20:00-21:30 Oğlak
22:00-22:30 Kova
23:00 Balık
25 Haziran’da Doğanların Özellikleri
25 Haziranda doğan kişiler oldukça merhametli kişiliklerdir. Hayal güçleri oldukça yüksek insanlardır. 25 Haziranda doğan insanlar burçlarının vermiş olduğu özellikten dolayı oldukça hassas ve kırılgandırlar. 25 Haziranda doğan insanlar hızlı karar değiştirebilirler.
25 Haziran Özel Bir Gün müdür? 25 Haziran Ne Günü?
25 Haziran günü özel bir gün değildir. 25 Haziran günü herhangi bir şey kutlanmamaktadır.
25 Haziran Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler
1801- Kahire'deki Fransız işgal orduları, Türk ordusuna teslim oldu.
1903- Marie Curie radyumun keşfini açıkladı.
1917- Türkiye’de ilk basın yayın cemiyeti kuruldu.
1923- Mustafa Kemal İzmir’den milletvekili seçildi.
1925- Yunanistan’da darbeyle yönetim ele geçirildi.
1947- Anna Frank yayınlandı.
1950- Kore savaşı başladı.
1963- Anayasa mahkemesi görevine başladı.
1967- İlk küresel uydu programı yayına girdi.
1971- ilk Türk muhribi Berk denize indirildi.
1975- Mozambik bağımsızlığını ilan etti.
1985- Eskişehir’de uçak fabrikası temeli atıldı.
1991- Hırvatistan ve Slovenya, Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan ettiler.
1993- Tansu Çiller ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.
1998- Windows 98 piyasaya sürüldü.
2018- Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu kuruldu.
25 Haziran’da Doğan Türk ünlüler ve Futbolcular
1971- Ayhan Taş, Oyuncu
1984- Fatih Atik, Futbolcu
1986- Seda Tokatlıoğlu, Voleybolcu
25 Haziran’da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
1864- Walther Nernst, Alman kimyager, Nobel Kimya Ödülü sahibi
1903- George Orwell, Yazar
1907- Sona Hacıyeva, Oyuncu
1924- Sidney Lumet, Oyuncu
1925- William Stoddart, Yazar
1932- Peter Blake, Ressam
1933- Álvaro Siza Vieira, Mimar
1950- Michel Côté, Oyuncu
1956- Anthony Bourdain, Yazar
1963- George Michael, Şarkıcı
1963- Yann Martel, Yazar
1975- Vladimir Kramnik, Satranç oyuncusu
1978- Layla El, Profesyonel güreşçi
1983- Cristian Baroni, Futbolcu
25 Haziran’da Doğan Anime Karakterleri
25 Haziranda doğan herhangi bir anime karakteri bulunmamaktadır.