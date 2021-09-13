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Haberler >Mahmure >Astroloji>25 Haziran hangi burç ve burcu ne? 25 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
Burçlar

25 Haziran hangi burç ve burcu ne? 25 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

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25 Haziran hangi burç ve burcu ne? 25 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

"İnsanlar doğdukları günlerle ilgili bilgi sahibi olmak isteyebilmektedir. 25 Haziran hangi burçtur? 25 Haziran yükseleni nedir? 25 Haziranda doğan insanların özellikleri nelerdir? 25 Haziran özel bir gün müdür? 25 Haziranda yaşanan tarihi olaylar nelerdir? 25 Haziranda doğan ünlüler kimlerdir? Sizler için 25 Haziran günü ile ilgili merak edilenleri derledik."

25 Haziran günü yengeç burcunun içinde yer almaktadır.

 25 Haziran Hangi Burç ve Burcu Ne?

 Kişilerin doğdukları gün güneş burcunu belirlemektedir. 25 Haziranda doğan bir kişi güneş burcuna göre yengeç burcu olmaktadır.

 25 Haziran Yükseleni

 Yükselen burçları doğduğunuz günün doğduğunu saatine göre belirlenmektedir. Yükselen burcu ay burcu olarak da bilinmektedir. Yükselen burç saatlere göre hesaplansa da doğduğunuz konumunda yükselen burca etkisi vardır. Yükselen burcu ay 25 Haziran tarihinin saatlere göre yükselen burçları;

 00:00-00:30 Koç       

 01:00-01:30 Boğa

 02:00-03:30 İkizler

 04:00-06:00 Yengeç

 06:30-08:30 Aslan

 09:00-11:30 Başak

 12:00-14:00 Terazi

 14:30-17:00 Akrep

 17:30-19:30 Yay       

 20:00-21:30 Oğlak

 22:00-22:30 Kova

 23:00 Balık

 25 Haziran’da Doğanların Özellikleri

 25 Haziranda doğan kişiler oldukça merhametli kişiliklerdir. Hayal güçleri oldukça yüksek insanlardır. 25 Haziranda doğan insanlar burçlarının vermiş olduğu özellikten dolayı oldukça hassas ve kırılgandırlar. 25 Haziranda doğan insanlar hızlı karar değiştirebilirler.

 25 Haziran Özel Bir Gün müdür? 25 Haziran Ne Günü?

 25 Haziran günü özel bir gün değildir. 25 Haziran günü herhangi bir şey kutlanmamaktadır.

 25 Haziran Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

 1801- Kahire'deki Fransız işgal orduları, Türk ordusuna teslim oldu.

 1903- Marie Curie radyumun keşfini açıkladı.

 1917- Türkiye’de ilk basın yayın cemiyeti kuruldu.

 1923- Mustafa Kemal İzmir’den milletvekili seçildi.

 1925- Yunanistan’da darbeyle yönetim ele geçirildi.

 1947- Anna Frank yayınlandı.

 1950- Kore savaşı başladı.

 1963- Anayasa mahkemesi görevine başladı.

 1967- İlk küresel uydu programı yayına girdi.

 1971- ilk Türk muhribi Berk denize indirildi.

 1975- Mozambik bağımsızlığını ilan etti.

 1985- Eskişehir’de uçak fabrikası temeli atıldı.

 1991- Hırvatistan ve Slovenya, Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan ettiler.

 1993- Tansu Çiller ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

 1998- Windows 98 piyasaya sürüldü.

 2018- Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu kuruldu.

 25 Haziran’da Doğan Türk ünlüler ve Futbolcular

 1971- Ayhan Taş, Oyuncu

 1984- Fatih Atik, Futbolcu

 1986- Seda Tokatlıoğlu, Voleybolcu

 25 Haziran’da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

 1864- Walther Nernst, Alman kimyager, Nobel Kimya Ödülü sahibi

 1903- George Orwell, Yazar

 1907- Sona Hacıyeva, Oyuncu

 1924- Sidney Lumet, Oyuncu

 1925- William Stoddart, Yazar

 1932- Peter Blake, Ressam

 1933- Álvaro Siza Vieira, Mimar

 1950- Michel Côté, Oyuncu

 1956- Anthony Bourdain, Yazar

 1963- George Michael, Şarkıcı

 1963- Yann Martel, Yazar

 1975- Vladimir Kramnik, Satranç oyuncusu

 1978- Layla El, Profesyonel güreşçi

 1983- Cristian Baroni, Futbolcu

 25 Haziran’da Doğan Anime Karakterleri

 25 Haziranda doğan herhangi bir anime karakteri bulunmamaktadır.

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