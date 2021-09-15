25 Eylül hangi burç ve burcu ne? 25 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojide 25 Eylül tarihinde doğan kişilerin burcu "Terazi Burcu" olmaktadır.

25 Eylül Hangi Burç ve Burcu Ne?

Güneş burcundan olan terazi burcu arasında 25 Eylül doğumlular da vardır.

25 Eylül Yükseleni

Astrolojide yükselen burç kişiye özel bir biçimde saptanmaktadır. Bunun için kişinin tam olarak doğum saati bilgisine ihtiyaç vardır.

25 Eylül Doğumluların Özellikleri

Terazi burçları Zodyak'ın en güzel insanlarıdır denir, çünkü terazi burcu insanlarının fiziksel yapıları çok estetik ve güçlüdür. Neşeli, dinamik, sempatik terazi burcu insanın olumsuz özellikleri tembelliği, kararsızlığı ve sabırsızlığıdır.

25 Eylül Özel Bir Gün müdür? Ne Günü

25 Eylül "Türkiye İtfaiyecilik Haftası" içindedir. Hafta 25 Eylül'de başlar ve 1 Ekim'de biter.

25 Eylül Tarihinde Yaşanmış ve Meydana Gelmiş Olaylar

Yıldırım Bayezid 25 Eylül 1896 tarihinde Niğbolu Zaferini elde etmiştir.

Şehzade Bayezid 25 Eylül 1561 tarihinde idam edilmiştir.

İtalya Krallığı, 25 Eylül 1911 tarihinde Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

25 Eylül 1956 tarihinde başbakan Adnan Menderes, İstanbul'da geçiş çaplı istimlak çalışmaları başlattı.

Türkiye'nin ilk kadın Büyükelçisi Filiz Dinçmen, 25 Eylül 1982 tarihinde Amsterdam'da görevine başladı.

Karun Hazinesi 25 Eylül 1993'de ABD'den Türkiye'ye geri getirildi.

25 Eylül 2001 tarihinde TEKEL'in Küba ile ortak kurduğu TEKA Puro Fabrikası İstanbul'da açıldı.

25 Eylül Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Fransız barok besteci Jean-Philippe 25 Eylül 1633 tarihinde doğmuştur.

Fransız piskopos Jacques-Benigne Bousset 25 Eylül 1627 tarihinde dünyaya gelmiştir.

İngiliz siyasetçi ve Büyük Britanya Başkanı Henry Pelham 25 Eylül 1694'de doğmuştur.

Prusya Kralı II. Friedrich Wilhelm 25 Eylül 1744'de doğmuştur.

William Faulkner 25 Eylül 1897 doğumlu Amerikalı yazar.

Michael Douglas, Amerikalı sinema sanatçısı 25 Eylül 1944 tarihinde doğmuştur.

Galli sinema sanatçısı Catherine Zeta-Jones 25 Eylül 1969 doğumludur.

Maltalı şarkıcı Chiara 25 Eylül 1976 doğumludur.

25 Eylül Tarihinde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Sezer Sezin, Türk sinema sanatçısı ve tiyatro oyuncusu 25 Eylül 1929 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Türk yönetmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Engin Cezzar 25 Eylül 1935 tarihinde doğmuştur.

Türk sinema sanatçısı Mehmet Aslantuğ 25 Eylül 1961 tarihinde doğmuştur.

Türk pop müzik sanatçısı Betül Demir 25 Eylül 1980'de doğmuştur.

Türk futbolcu Gökhan Güleç 25 Eylül 1985 tarihinde doğmuştur.

Mustafa Yumlu 25 Eylül 1987 doğumludur.

Türk futbolcu Yankı Erel 25 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur.

25 Eylül Doğumlu Anime Karakterleri

25 Eylül doğumlu anime karakteri Yun'dur.