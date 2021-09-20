25 Aralık hangi burç ve burcu ne? 25 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Doğum tarihi 25 Aralık olan kişilerin güneş burcu "Oğlak Burcu"dur.

25 Aralık Hangi Burç Ve Burcu Ne?

25 Aralık günü dünyaya gelmiş insanların burcu oğlaktır.

25 Aralık Yükseleni

Yükselen burç kişinin doğum saatine göre saptanır ve bu sebep dolayısıyla da herkesin yükselen burcu ayrı ayrıdır.

25 Aralıkta Doğanların Özellikleri

Oğlak burcu insanları çalışkan ve yaptıkları işte son derece titizdirler. Yaptığı işleri önceden kafalarında tasarlar ve her zaman ekstra bir planı hazır tutar bu anlamda tedbirli insanlardır. Meraklı ve sorumluluk sahibi kişilerdir. Onurlu ve sabırlı bir karaktere sahip olan oğlak burçları üzerlerine aldıkları işleri de sonuna kadar takip ederler.

25 Aralık Özel Bir Gün müdür? 25 Aralık Ne Günü?

25 Aralık Hıristiyan dünyasının en önemli dini günü olan "Noel"dir.

25 Aralık Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

İlk Noel kutlaması 25 Aralık 336 yılında yapılmıştır.

Rodos, 1522 tarihinde bugün Osmanlı egemenliğine girmiştir.

25 Aralık 1921 tarihi Gaziantep'in Fransız işgalinden kurtuluşunun günüdür.

1986 tarihinde İGDAŞ kuruldu.

25 Aralık 1991 tarihinde Mihail Gorbaçev, Sovyetler Birliği başkanlığı görevinden istifa etti. Ülke ertesi gün resmen dağıldı.

25 Aralık Tarihinde Doğan Yabancı Ünlülerv Futbolcular

John Michell 25 Aralık 1724 tarihinde dünyaya gelmiştir. Kendisi İngiliz doğa filozofu ve papazıdır.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın annesi Anna Maria Pertl 25 Aralık 1720'de doğmuştur.

Fransız bilim insanı Claude Chappe 1763'de doğmuştur.

Cosima Wagner 25 Aralık 1837 tarihinde dünyaya gelmiştir. Wagner ünlü bir Alman besteci ve piyanisttir.

Fransız ressam Lıonel Royer de 1852'de bugün doğmuştur.

Alman kimyager Adolf Windaus 25 Aralık 1876'da doğmuştur.

Amerikalı patalog 1885 tarihinde bugün doğmuştur.

Amerikalı iş adamı Conrad Hilton 25 Aralık doğumu 25 Aralık 1887'dir.

Britanyalı şarkıcı Dido da 25 Aralık 1971 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Kanadalı siyasetçi ve 23. Başbakanı doğumu 25 Aralık 1971.

Arjantinli futbolcu Emiliano Buendia 25 Aralık 1996'da doğmuştur.

25 Aralık Tarihinde Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Osmanlı devlet adamı, şair ve yazar Akif Paşa 1787 doğumludur.

Türk siyasetçi Muzaffer Kuşakçıoğlu 1905 doğumludur.

Selahattin Batu, Türk veteriner hekim, akademisyen, siyasetçi ve edebiyatçı da 25 Aralık 1905 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Türk antropolog Nermin Erdentuğ 25 Aralık 1917 tarihinde doğmuştur.

Türk bestekar Yusuf Nalkesen de 25 Aralık 1923'de doğmuştur.

Türk sanat müziği sanatçısı ve koro şefi Mustafa Sağyaşar 25 Aralık 1932 tarihinde doğmuştur.

Türk milli futbolcu Ceyhun Gülselam 25 Aralık 1987 doğumludur.

25 Aralık Doğumlu Anime Karakteri

25 Aralık doğumlu anime karakteri Levi'dir.