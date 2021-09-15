25 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 25 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astroloji biliminin verdiği bilgiler ışığında on iki adet burç bulunmaktadır. On iki adet burç bazı tarihlerle birbirinden ayrılmıştır. Yıl içinde belirli sürelere ayrılan burçlara göre doğulan gün içinde belirli bir burca sahip olunur. Kişiler sahip oldukları burcun özelliklerini gösterir.

25 Ağustos Hangi Burç ve Burcu Ne?

25 Ağustos günü dünyaya gelen kişiler Başak burcuna sahip olan kişilerdir.

25 Ağustos Yükseleni

Yükseleni başak burcu olan kişiler oldukça düzenli olan insanlardır. Özel hayatlarında da, iş hayatlarında da düzenli olmayı sürdürmeyi öncelik haline getirirler. Tamamen başak burcuna ait karakteristik olan bu özelliği yükselen başak burcunun özellikleridir. Maddi açıdan genel olarak kendilerini devamlı şekilde güvende hissetmek isterler. Geleceği sürekli olarak düşünürler. Detaycı ve titiz olan kişilerdir. Genellikle işlerini mükemmel yapmaya çalışırlar.

25 Ağustos’ta Doğanların Özellikleri

Başak burçları yönetici gezegenden dolayı bilgiyi ararlar. Zekalarını kendileri için yardımcı olacak bir araç olarak görürler. Pratik zekalı, çalışkan ve zeki olan kişilerdir. Güvendikleri kişiler için yardımcı olmayı seven kişiler olmalarına karşın, inanmadıkları ve çalışmayan kişilere karşı genellikle soğuk davranırlar. Genellikle ayrıntılarda boğulan kişilerdir. Sınırlarını bilen, yapmaları gerekenden fazlasını genellikle yapmayan ve çoğunlukla disiplinli olan kişilerdir. Mükemmeliyetçi ve çok düzenli kişilerdir.

25 Ağustos Özel Bir Gün Müdür? 25 Ağustos Ne Günü?

25 Ağustos günü özel bir gün olarak kutlanmamaktadır.

25 Ağustos Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1768 senesinde James Cook ilk yolculuğuna başladı.

1825 senesinde Brezilya’ya karşı Uruguay bağımsızlığını ilan etti.

1830 Belçika Devrimi başladı.

1928 senesinde Arnavutluk’ta başkan olan Ahmet Zogo Kral olduğunu ilan etti.

1965 senesinde Türk Sinematek Derneği kurulmuştur.

2000 senesinde Real Madrid’i 2-1 yenen Galatasaray Süper Kupayı kazandı.

25 Ağustos Günü Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Gülben Ergen (şarkıcı)

Rafet El Roman (şarkıcı)

Fatih Akın (yönetmen)

Şebnem Bozoklu (oyuncu)

Seray Altay (voleybolcu)

Aras Bulut İynemli (oyuncu)

25 Ağustos Günü Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Allan Pinkerton

Erich Honecker

Frederick Chapman Robbins

Van Johnson

Leonard Bernstein

Sean Connery

Frederick Forsyth

Tim Burton

Martin Amis

Blake Lively

Rachel Bilson

Jonathan Togo

Mireya Luis

25 Ağustos Günü Doğan Anime Karakterleri

25 Ağustos günü hiçbir anime karakterin doğum günü değildir. Anime karakterleri arasında 25 Ağustos günü doğan kimse olmamasına karşın, çok sayıda Başak burcu anime karakteri bulunmaktadır.