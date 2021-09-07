24 Ocak hangi burç ve burcu ne? 24 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

24 Ocak tarihinde doğan kişiler hava grubundan olan burcun özelliğini taşımaktadır. Bu kişiler her zaman pozitif bir yaşam sürmek amacı ile çalışırlar. Burçlarının özelliklerini tam anlamı ile karşılamaktadırlar. Planlar kurup bu planları yerine getirmek için çalışmalar yapmaktadırlar.

24 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

24 Ocak tarihinde doğanlar Kova burcunun özelliklerini taşımaktadır. Bu burç hava burcu olarak bilinir. 24 Ocak tarihinde doğan kişiler Kova burcunun tüm özelliklerini barındırmaktadır. Sevgi, bu kişilerin hayatlarında önemli bir yere sahiptir. Sevgilerini karşı tarafa hissettirmekten asla çekinmezler.

24 Ocak Yükseleni Nedir?

24 Ocak tarihinde doğan kişilerin Güneş burçları Kova olmaktadır. Ancak insanlar yükselen burçlarını da merak etmektedir. Çünkü çoğu insan güneş burçları kadar yükselen burçlarının da özelliklerini taşımaktadır.

24 Ocakta Doğanların Özellikleri Nelerdir?

Kova burçları özgürlüklerine çok önem vermektedir. 24 Ocak tarihinde doğan kişiler hem Kova burcunun hem de yükselenlerinin özelliklerini taşımaktadır. Bu kişilerin hayal güçleri oldukça kuvvetlidir.

İnsan ilişkilerine oldukça önem verirler. Bunun yanında dürüstlük bu burç insanı için oldukça önemlidir. İş hayatlarında ve özel hayatlarında dürüstlük her zaman ön plandadır. Karşılarındaki kişilerden de aynı özveriyi beklemektedirler. Kova burcu insanının hem iş hayatında hem de özel hayatlarında yükselen burçlarının etkileri görülmektedir.

24 Ocak Özel Bir Gün müdür? 24 Ocak Ne Günü?

24 Ocak gününde hem ülkemizde hem de dünyada önemli olaylar meydana gelmiştir. Ancak bugün özel bir gün olarak kutlanmamakta veya anılmamaktadır. Pek çok insan tarihte 24 Ocak gününde yaşanan olayları merak etmektedir.

24 Ocak Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1986 yılında Voyager 2 isimli uydu Uranüs'ün yaklaşık 81500 km yakınından geçmiştir.

1993 yılında Uğur Mumcu gerçekleştirilen bombalı saldırı neticesinde hayatını kaybetmiştir.

2004 yılında NASA'ya ait olan Opportunity isimli araç Mars yüzeyine inmiştir.

24 Ocakta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1982 Resul Dindar - Türk Halk Müziği Sanatçısı

1946 Şahin Yenişehirlioğlu - Türk yazar

1946 Güven Hokna - Türk tiyatro ve sinema sanatçısı

1940 Fatoş Balkır - ses sanatçısı

1933 Kadir Mısıroğlu - Türk yazar

24 Ocakta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1987 Kia Vaughn - Amerikalı Basketbolcu

1986 Mischa Barton - Amerikalı Oyuncu

1983 Scoyy Speed - Amerikalı yarış pilotu

1949 John Belushi - Amerikalı oyuncu

1928 Michel Serrault - Fransız Aktör

24 Ocakta Doğan Anime Karakterleri

24 Ocakta doğan anime karakteri bulunmamaktadır.