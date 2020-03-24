24 Mart Salı Günlük Burç Yorumları

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 24 Mart günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 24 Mart günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Balık burcu 24 Mart yorumu ne söylüyor? Kova burcunu 24 Mart günü neler bekliyor? İşte 24 Mart günlük burç yorumlarınız...

24 Mart Koç burcu yorumu

Bu yeniay ile birlikte hem ilişkilerde hem de kariyerde çiçek gibi açacaksınız. Sadece yeniden başlayabileceğinizi hatırlatmak isterim.

24 Mart Boğa burcu yorumu

Bu yeniay ile duygularınızda biraz olsun umutsuzluk veya içe çekilme olabilir. İş hayatınızdaki büyük değişimlere şaşırmayın.

24 Mart İkizler burcu yorumu

Bu yeniay ile son birkaç gündür içsel olarak sıkıntılarınızı bir kenara bırakabilirsiniz. Sosyal çevrenizle iletişim kurmak size iyi gelecektir.

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24 Mart Yengeç burcu yorumu

Bu yeniay ile birlikte sorumluluklarınızı paylaştığınız kişilerle bazı duygusal çıkışlar yaşayabilirsiniz.

24 Mart Aslan burcu yorumu

Bu yeniay ile birlikte hayatınızla ilgili bazı kırgınlıkları iyileştiriyorsunuz.

24 Mart Başak burcu yorumu

İlişkilerinizle ilgili fazla eleştiriler yapmak isteyebilirsiniz. Zaten temizlik yapmaktan buna fırsatınız olmuyor da olabilir ama yine de bugün bu tuzağa düşmeyin.

24 Mart Terazi burcu yorumu

Bugün dengeniz biraz şaşkın ve azıcık karamsarlık içinde olabilirsiniz. Bu geçici bir durum.

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24 Mart Akrep burcu yorumu

Hayatınızla ilgili birtakım kararlar alabilir ve insanlara karşı sınırlarınızı belirleyebilirsiniz. Bu konuda net olmalı ve kararlılığınızı sürdürmelisiniz.

24 Mart Yay burcu yorumu

Evinizde mümkün oldukça kalmaya özen gösterin ve bugün işlerinizi evinizden yapmaya çalışın. Duyduklarınıza tepki vermek yerine evin salonunda bazı yer değişikleri yapmak size iyi gelebilir.

24 Mart Oğlak burcu yorumu

Evinizde kalsanız da dışarıda olsanız da sizin için üretmek ve çalışmak her zaman sorunsuz olmuştur.

24 Mart Kova burcu yorumu

Satürn gezegenin artık sizin burcunuza geçmesiyle bugünlerde kendinizi daha az özgür hissediyor olabilirsiniz.

24 Mart Balık burcu yorumu

Bugün evinizde kalmak doğru bir tercih olabilir. Finansal konular sizi şu an için endişelendiriyor. Ama sağlığın çok önemli olduğunu lütfen unutmayın.