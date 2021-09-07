24 Mart hangi burç ve burcu ne? 24 Mart tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojiye göre 24 Mart'ta doğan kimselerin burcu "Koç Burcu" olmaktadır.

24 Mart Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astrolojide güneş burcu ve ay burcu vardır. Güneş burcuna göre 24 Mart doğumlu kişilerin burcu "Koç Burcu"dur.

24 Mart Yükseleni

"Yükselen burç" aslında pek bilinmemektedir, bazen de güneş burcu ile karıştırılmaktadır. Yükselen burç çok özeldir ve ancak kişinin doğum saati ayrıntılı ve kesin olarak biliniyorsa saptanabilir.

24 Martta Doğanların Özellikleri

Bu tarihte yani 24 Mart gününde doğan kadın ve erkekler koç burcu insanıdır. Koç burcu insanı sağlam fiziği ve keskin bakışları ile dikkat çeker. Oldukça kararlı insanlardır. Koç burcunun sabırsızlığı ise olumsuz özelliklerindendir. Kıskançlığı ve çekememezliği de başka bir olumsuz yönüdür. Koç burcu insanları iş yaşamlarında genellikle disiplinli ve başarılıdırlar.

24 Mart Özel Bir Gün müdür? 24 Mart Ne Günü?

Tarihte 24 Mart özel bir gündür. Bir zamanlar tüm dünyayı kasıp kavurmuş olan tüberküloz hastalığı ile mücadele günüdür. 24 Mart "Dünya Tüberküloz ile Mücadele Günü"dür.

24 Mart Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

Geçmişte meydana gelmiş ve yaşanmış olan olaylardan 24 Mart tarihinde olanların bazıları şunlardır:

Mustafa Kemal Paşa 24 Mart 1923 tarihinde "Tıme" dergisine kapak olmuştur.

2020 Yaz Olimpiyatları koronavirüs pandemisi sebebiyle 2021 tarihine ertelendi.

24 Martta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

24 Mart günü doğmuş olan Türk ünlülerden ve futbolculardan bazı kimseler şunlardır:

Türk sinemacı Orhan Oğuz 1948 yılının 24 Mart günü doğmuştur.

Türk iş adamı Ömer Koç da 24 Mart 1962 günü doğmuştur.

Türk milli kayakçı Aslı Nemutlu da 1994 yılının 24 Mart günü dünyaya gelmiştir.

24 Martta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Yabancı ünlülerden ve futbolculardan 24 Mart tarihinde doğmuş olanlardan bazıları şöyledir:

Alman müzisyen, şarkıcı Nena 1960 yılında ve 24 Martta doğmuştur.

Amerikalı oyuncu Lara Flynn Boyle 24 Mart 1970 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Çek futbolcu, Tomas Ufalusi 1978 doğumlu olup 24 Mart günü dünyaya gelmiştir.

Fransız futbolcu Christophe Dugarry 1972 yılının 24 Mart günü doğmuştur.

24 Martta Doğan Anime Karakterleri

24 Mart tarih doğumlu anime karakteri yoktur ancak koç burcu olan anime karakterleri vardır bu karakterlere örnek ise 25 Mart doğumlu Atsushi Ootani, 30 Mart doğumlu Mayuri Kurotsuchi'dir.