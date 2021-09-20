24 Kasım hangi burç ve burcu ne? 24 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter olduğu için en şanslı burçlardan biridir. Bu burcun uğurlu günü Cumartesi, uğurlu renkleri ise turuncu ve kırmızıdır.

24 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?

24 Kasım yay burcudur.

24 Kasım Yükseleni

Yükselen burçlar doğum saatine göre öğrenilebilir.

24 Kasımda Doğanların Özellikleri

1- Sıcakkanlı ve arkadaş canlısıdırlar.

2- Ayrıntılara önem verdikleri için her konuda ince eleyip sık dokurlar.

3- Maceraperest oldukları için yeni yerler keşfetmeyi çok severler.

4- Aynı anda birden fazla işle ilgilendikleri için dikkatleri çabuk dağılır.

5- Maddiyata değil karaktere ve iç güzelliğe önem verirler.

24 Kasım Özel Bir Gün müdür? 24 Kasım Ne Günü?

24 Kasımda, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmen unvanı verilmiştir. 1981 yılından beri 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

24 Kasımda Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1- 24 Kasım 1924 tarihinde Türkiye'deki ilk Muallim Mektebi, Mustafa Kema Atatürk tarafından açıldı.

2- 24 Kasım 1870 tarihinde, editörlüğünü Thodor Kasap'ın üstlendiği Diyojen dergisinin ilk saati yayımlandı.

3- 24 Kasım 1988 tarihinde Filistin Devleti, Yaser Arafat tarafından kuruldu.

24 Kasımda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1- Bülent Korkmaz:

20 sezon boyunca Galatasaray'ın formasıyla 428 maça çıkan Bülent Korkmaz'ın doğum tarihi: 24 Kasım 1968

2- Erman Toroğlu:

Gençlerbirliği ve Mersin İdman Yurdu ekiplerinde forma giyen, yaklaşık 12 yıl boyunca profesyonel hakemlik yapan Erman Toroğlu, 24 Kasım 1948 tarihinde Ankara'da doğdu.

3- Hande Erçel:

Sen Çal Kapımı ve Aşk Laftan Anlamaz filmlerinin başrol oyuncusu Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Balıkesir'de doğdu.

24 Kasımda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1- Baruch Spinoza:

Rasyonalizm felsefesinin kurucularından biri olan Baruch Spinoza 24 Kasım 1632 tarihinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da doğdu.

2- Emir Kusturica:

Yeraltı, Kara Kedi Ak Kedi ve Çingeneler Zamanı filminin Altın Palmiye ödüllü yönetmeni Emir Kusturica, 24 Kasım 1954 tarihinde Bosna Hersek'te doğdu.

3- Arundhati Roy:

Küçük Şeylerin Tanrısı, Güç Politikaları ve Sokaktaki İnsanın İmparatorluk Rehberi adlı kitapları Türkçe dahil olmak üzere 15'ten fazla dile çevrilen Hint yazar Arundhati Roy, 24 Kasım 1961 tarihinde dünyaya geldi.

24 Kasımda Doğan Anime Karakterler

24 Kasımda doğan bir anime karakteri yoktur. Yay burcu olan en popüler anime karakterlerinden bazıları ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Ootori Kyoya

2- Hirosawa Yui