24 Eylül hangi burç ve burcu ne? 24 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Her bir ay 2 burcu kapsar. Çünkü burçlar her ayın 22'sinde değişir. Yani bir kişinin burcunu doğru öğrenmesi için sadece doğduğu aya göre değil mutlaka günü ile birlikte bakması gerekir. 24 Eylül doğumlu bir kişinin hangi burç olduğunu bilmek hem öngörü okumada hem de kişisel özellikler hakkında bilgi sahibi olmaya yardımcı olur.

24 Eylül Hangi Burç ve Burcu Ne?

24 Eylül tarihinde doğmuş olan bir kişi terazi burcu tarih sınırlarında doğmuş olur. Yani 24 Eylül terazi burcudur.

24 Eylül Tarihte Bugün

24 Eylül tarihinde yaşanmış olan tarihi önemli olaylardan bir tanesi İran ve Irak arasında savaş başlamasıdır. Bu tarihte yaşanan bir diğer önemli olay ise 2. Selim'in tahta çıkış günü olmasıdır.

24 Eylül Tarihinde Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

24 Eylül tarihinde tarihin önemli isimlerinden olan İsmet İnönü doğmuştur. Oyuncu Yalçın Boratap, tiyatrocu Cengiz Şahin ve futbolcu Gürhan Gürsoy 24 Eylül tarihinde doğmuştur. Bu tarihte doğan yabancı ünlü isimler ise Japon şarkıcı Leah Dizon, İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'dır.

24 Eylül Yükseleni

Terazi burcu yükseleni kişiler analizci insanlardır. Fiziksel yapıları oldukça düzgündür. Ayrıca detaycı yapıları sayesinde ince işleri bile başarı ile tamamlarlar. Girdikleri ortamda dikkat çekici bir yapıları vardır. Dengesiz bir düşünce sistemine sahiptir. Ağlarken bir anda gülebilirler. Adil insanlardır. Asla haksızlığa gelemezler. Sakin bir yapıya sahiptir. Kolay kolay sinirlenmezler. Ancak sinirlendikleri zaman karşılarında kül bırakmazlar.

24 Eylül Burcu Özellikleri

24 Eylül burcu insanları huzurlu bir yaşam isterler. Onlar için sakin olmak önemlidir. Etraflarında az ama öz insan barındırmayı hedeflerler. Çünkü terazi burçları dedikodudan ve gizli olan her şeyden nefret ederler. Onlar açık sözlü insanlardır. Eğer ki bir durumdan hoşlanmaz ya da art niyet sezerlerse hemen cevabını verirler.

Gelişmiş bir espri yetenekleri vardır. Karşılarında yaptıkları esprileri anlayacak insan isterler. Ayrıca ilişki hayatlarında oldukça düşüncelidirler. Alttan almayı bilirler. Karşı taraftan da aynı denge ve uyumu beklerler. Bir insanla hayatını birleştirmesi için gerçekten aşık olması lazım. Mantık düşünce yapısına sahip olmalarına rağmen asla mantık evliliği yapmak istemezler. Romantiklerdir. Kimsenin aklına gelmeyecek olan fikirleri onlardan duyabilirsiniz. Genelde arabulucudur. Pazarlık yapmayı severler. Detaycı yapıları sayesinde çözülemeyen olayları hemen çözebilirler. Her zaman mükemmel olmayı isterler. Bu mümkün olmasa da yaşamları boyunca mükemmelliğin yolunu ararlar.