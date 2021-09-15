24 Ekim hangi burç ve burcu ne? 24 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"24 Ekim gününün dünya açısından önemi oldukça fazladır. 24 Ekim günü başka ne ifade etmektedir oldukça merak edilen konulardan bir tanesidir. 24 Ekim’de gerçekleşen tarihi olaylar nelerdir? 24 Ekim ne günüdür? 24 Ekimde doğan ünlüler kimlerdir? 24 Ekim hangi burçtur? İşte, merak edilen tüm detaylar."
24 Ekim günü BM kurulmuştur.
24 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?
Güneş burcuna göre 23 Ekim ile 21 Kasım tarihleri arası akrep burcudur. 24 Ekim tarihinde doğan biri akrep burcunda yer almaktadır.
24 Ekim Yükseleni
Yükselen burç ay burcu olarak da bilinmektedir. Yükselen burcun öğrenilmesi için doğduğunuz konum ve doğduğunuz saati bilmeniz gerekmektedir.
24 Ekim’de Doğanların Özellikleri
Akrep burcu insanları tanımak oldukça zordu akrep burçları genel olarak uç noktalarda gezmektedir. Akrep burçları her şeye tereddütlü yaklaşırlar bir şeye ya da bir insana hemen güvenmek onlar için oldukça zordur. Akrep burçları istedikleri şeyleri elde etmek için her türlü yolu kullanırlar. Akrep burçları acı olsa da doğrulardan kaçmazlar ve yüzleşirler.
24 Ekim Özel Bir Gün müdür? 24 Ekim Ne Günü?
24 Ekim 1945 yılında birleşmiş milletler kurulduğu için 24 Ekim günü birleşmiş milletler günü olarak kutlanmaktadır.
24 Ekim Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler
1260- Memlük Sultanı Baybars tarafından katledildi.
1857- İlk futbol kulübü Sheffield FC kuruldu.
1882- Verem mikrobunu keşfedildi
1911- Orville Wright, hava aracı ile 9 dakika 45 saniye havada kalarak yeni bir Dünya rekoru kırdı.
1912- Kumanova Muharebesi Sırpların galibiyeti ile sonlandı.
1926- Ünlü illüzyonist Harry Houdini Detroit son gösterisine çıktı.
1935- İtalya Etiyopya'yı işgal etti.
1935- I. Belediyeler Kongresi başladı.
1939- Naylon çoraplar, ilk kez satışa sunuldu.
1945- BM kuruldu.
1945- Faşist Parti lideri Vidkun Quisling kurşuna dizildi.
1949- Ordinaryüs Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığı görevine başladı.
1964- Amerikalı insan hakları savunucusu Martin Luther King'e, Nobel Barış Ödülü verildi.
1965 -Türkiye de nüfus sayımı yapıldı.
1975- Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener katledildi.
1980- Polonya hükümeti, işçi sendikasını yasal olarak kabul etti.
1992- Türkiye'nin ilk özel havaalanı hizmete girdi.
1996- I. Avrasya İslam Şurası Türkiye’de toplandı.
1996- Osmaniye Türkiye'nin 80. ili oldu.
2000- Linkin Park ilk stüdyo albümleri yayınladı.
2003- Concorde'un son uçuşu yapıldı.
24 Ekim’de Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular
1924- Fuat Sezgin, Akademisyen ve İslam bilimcisi
1926- İlhan Ayverdi, Dil bilimci
1933- Suna Pekuysal, Oyuncu
1958- Hasan Cihat Örter, Müzisyen ve yazar
1959- Levent Gök, Siyasetçi
1964- Serhat, Şarkıcı
1966- Ragıp Savaş, Oyuncu
1979- Ayşe Özyılmazel, Şarkıcı ve köşe yazarı
1981- Kemal Aslan, Futbolcu
1983- Özgürcan Çevik, Oyuncu
1990- İlkay Gündoğan, Futbolcu
1992- Emel Sığırcı, Basketbolcu
24 Ekim’de Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
15- Vitellius, Roma İmparatoru
51- Domitian, Roma İmparatoru
1632- Anton van Leeuwenhoek, Bilim insanı
1775- Bahadır Şah II, Son Babür hükümdarı
1798- Massimo d'Azeglio, Devlet adamı
1804- Wilhelm Eduard Weber, Fizikçi
1886- Grigol Orconikidze, Komünist lider
1891- Rafael Trujillo, Dominik Cumhuriyeti'ni yöneten diktatör
1925- Bob Azzam, Şarkıcı
1927- Gilbert Bécaud, Şarkıcı ve sinema oyuncusu
1927- Jean-Claude Pascal, Şarkıcı ve aktör
1939- Stephen Resnick, Ekonomist
1947- Kevin Kline, Oyuncu
1953- Christoph Daum, Teknik direktör
1966- Andrea Bonelli, Aktris
1966- Roman Abramoviç, İş adamı
1966- Merav Michaeli, Gazeteci
1970- Fernanda Venturini, Voleybolcu
1976- Carlos Almeida, Basketbolcu
1980- Matthew Amoah, Futbolcu
1982- Adil Abbas, Futbolcu
1984- Antonio Ferreira, Futbolcu
1985- Wayne Rooney, Ffutbolcu
1986- Tila Tequila, Şarkıcı ve manken
1986- Aubrey Graham, Şarkıcı ve oyuncu
1989- PewDiePie, YouTuber
1989- Eliza Taylor, Oyuncu
1991- Bojan Dubljevic, Basketbolcu
1994- Chrystal Soo Jung, Güney Kore merkezli Koreli-Amerikalı şarkıcı ve oyuncu.
1997- Claudia Fragapane, İngiliz artistik jimnastikçi
24 Ekim’de Doğan Anime Karakterleri
24 Ekim’de doğan bir anime karakter bulunmamaktadır.