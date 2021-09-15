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Haberler >Mahmure >Astroloji>24 Ekim hangi burç ve burcu ne? 24 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
Burçlar

24 Ekim hangi burç ve burcu ne? 24 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

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24 Ekim hangi burç ve burcu ne? 24 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

"24 Ekim gününün dünya açısından önemi oldukça fazladır. 24 Ekim günü başka ne ifade etmektedir oldukça merak edilen konulardan bir tanesidir. 24 Ekim’de gerçekleşen tarihi olaylar nelerdir? 24 Ekim ne günüdür? 24 Ekimde doğan ünlüler kimlerdir? 24 Ekim hangi burçtur? İşte, merak edilen tüm detaylar."

24 Ekim günü BM kurulmuştur.

 24 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

 Güneş burcuna göre 23 Ekim ile 21 Kasım tarihleri arası akrep burcudur. 24 Ekim tarihinde doğan biri akrep burcunda yer almaktadır.

 24 Ekim Yükseleni

 Yükselen burç ay burcu olarak da bilinmektedir. Yükselen burcun öğrenilmesi için doğduğunuz konum ve doğduğunuz saati bilmeniz gerekmektedir.

 24 Ekim’de Doğanların Özellikleri

 Akrep burcu insanları tanımak oldukça zordu akrep burçları genel olarak uç noktalarda gezmektedir. Akrep burçları her şeye tereddütlü yaklaşırlar bir şeye ya da bir insana hemen güvenmek onlar için oldukça zordur. Akrep burçları istedikleri şeyleri elde etmek için her türlü yolu kullanırlar. Akrep burçları acı olsa da doğrulardan kaçmazlar ve yüzleşirler.

 24 Ekim Özel Bir Gün müdür? 24 Ekim Ne Günü?

 24 Ekim 1945 yılında birleşmiş milletler kurulduğu için 24 Ekim günü birleşmiş milletler günü olarak kutlanmaktadır.

 24 Ekim Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

 1260- Memlük Sultanı Baybars tarafından katledildi.

 1857- İlk futbol kulübü Sheffield FC kuruldu.

 1882- Verem mikrobunu keşfedildi

 1911- Orville Wright, hava aracı ile 9 dakika 45 saniye havada kalarak yeni bir Dünya rekoru kırdı.

 1912- Kumanova Muharebesi Sırpların galibiyeti ile sonlandı.

 1926- Ünlü illüzyonist Harry Houdini Detroit son gösterisine çıktı.

 1935- İtalya Etiyopya'yı işgal etti.

 1935- I. Belediyeler Kongresi başladı.

 1939- Naylon çoraplar, ilk kez satışa sunuldu.

 1945- BM kuruldu.

 1945- Faşist Parti lideri Vidkun Quisling kurşuna dizildi.

 1949- Ordinaryüs Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığı görevine başladı.

 1964- Amerikalı insan hakları savunucusu Martin Luther King'e, Nobel Barış Ödülü verildi.

 1965 -Türkiye de nüfus sayımı yapıldı.

 1975- Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener katledildi.

 1980- Polonya hükümeti, işçi sendikasını yasal olarak kabul etti.

 1992- Türkiye'nin ilk özel havaalanı hizmete girdi.

 1996- I. Avrasya İslam Şurası Türkiye’de toplandı.

 1996- Osmaniye Türkiye'nin 80. ili oldu.

 2000- Linkin Park ilk stüdyo albümleri yayınladı.

 2003- Concorde'un son uçuşu yapıldı.

 24 Ekim’de Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

 1924- Fuat Sezgin, Akademisyen ve İslam bilimcisi

 1926- İlhan Ayverdi, Dil bilimci

 1933- Suna Pekuysal, Oyuncu

 1958- Hasan Cihat Örter, Müzisyen ve yazar

 1959- Levent Gök, Siyasetçi

 1964- Serhat, Şarkıcı

 1966- Ragıp Savaş, Oyuncu

 1979- Ayşe Özyılmazel, Şarkıcı ve köşe yazarı

 1981- Kemal Aslan, Futbolcu

 1983- Özgürcan Çevik, Oyuncu

 1990- İlkay Gündoğan, Futbolcu

 1992- Emel Sığırcı, Basketbolcu

 24 Ekim’de Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

 15- Vitellius, Roma İmparatoru

 51- Domitian, Roma İmparatoru

 1632- Anton van Leeuwenhoek, Bilim insanı

 1775- Bahadır Şah II, Son Babür hükümdarı

 1798- Massimo d'Azeglio, Devlet adamı

 1804- Wilhelm Eduard Weber, Fizikçi

 1886- Grigol Orconikidze, Komünist lider

 1891- Rafael Trujillo, Dominik Cumhuriyeti'ni yöneten diktatör

 1925- Bob Azzam, Şarkıcı

 1927- Gilbert Bécaud, Şarkıcı ve sinema oyuncusu

 1927- Jean-Claude Pascal, Şarkıcı ve aktör

 1939- Stephen Resnick, Ekonomist

 1947- Kevin Kline, Oyuncu

 1953- Christoph Daum, Teknik direktör

 1966- Andrea Bonelli, Aktris

 1966- Roman Abramoviç, İş adamı

 1966- Merav Michaeli, Gazeteci

 1970- Fernanda Venturini, Voleybolcu

 1976- Carlos Almeida, Basketbolcu

 1980- Matthew Amoah, Futbolcu

 1982- Adil Abbas, Futbolcu

 1984- Antonio Ferreira, Futbolcu

 1985- Wayne Rooney, Ffutbolcu

 1986- Tila Tequila, Şarkıcı ve manken

 1986- Aubrey Graham, Şarkıcı ve oyuncu

 1989- PewDiePie, YouTuber

 1989- Eliza Taylor, Oyuncu

 1991- Bojan Dubljevic, Basketbolcu

 1994- Chrystal Soo Jung, Güney Kore merkezli Koreli-Amerikalı şarkıcı ve oyuncu.

 1997- Claudia Fragapane, İngiliz artistik jimnastikçi

 24 Ekim’de Doğan Anime Karakterleri

 24 Ekim’de doğan bir anime karakter bulunmamaktadır.

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