24 Aralık hangi burç ve burcu ne? 24 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Oğlak burcunun uğurlu renkleri mor ve siyah, uğurlu taşları ise zümrüt ve ametisttir.

24 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

24 Aralıkta doğanlar oğlak burcudur.

24 Aralık Yükseleni

24 Aralıkta doğanlar doğum saatini yazdıktan sonra yükselen burcunu öğrenebilir.

24 Aralıkta Doğanların Özellikleri

1- Tutumlu olurlar.

2- Disiplinli oldukları için plansız hareket etmezler.

3- Dürüstlüğe büyük önem verirler.

4- Kendilerine yapılan kötülüğü affetseler bile hiçbir zaman unutmazlar.

5- Rekabetçidirler.

6- Sırlarını sadece çok güvendiği insanlarla paylaşırlar.

7- İçine kapanıktırlar. Yalnızlığı severler.

24 Aralık Özel Bir Gün müdür? 24 Aralık Ne Günü?

24 Aralık, Hristiyanlık dininde Noel'in ilk günü olarak kutlanır.

24 Aralıkta Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1- 24 Aralık 1951 tarihinde Kuzey Afrika ülkelerinden biri olan Libya, bağımsızlığını ilan etti.

2- 24 Aralık 1638 tarihinde Osmanlı Devleti Bağdat'ı fethetti.

3- 24 Aralık 1979 tarihinde başrollerini Tarık Akan ve Melike Demirağ'ın paylaştığı Sürü filmi, Uluslararası Seçkin Filmler Yarışmasında ''En İyi Film'' ödülüne layık görüldü.

4- 1975 yılında Stanley Kubrick'in beyaz perdeye uyarladığı Barry Lyndon kitabının yazarı Willliam M. Thackeray 24 Aralık 1811 tarihinde vefat etti.

5- Mutlu Aşk Yoktur adlı şiiriyle tanınan Fransız şair Louis Aragon, 24 Aralık 1897 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

24 Aralıkta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1- Rübab-ı Şikeste, Şermin ve Haluk'un Defteri adlı kitaplarının yazarı Tevfik Fikret 24 Aralık 1876 tarihinde İstanbul'da doğdu.

2- Toplam 18 yıl boyunca tahtta kalan, 28. Osmanlı Padişahı III. Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde doğdu.

3- Aşk Sana Benzer ve Kardeşim Benim filmlerinde başrol oynayan Burak Özçivit'in doğum tarihi: 24 Aralık 1984

24 Aralıkta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1- Ava Gardner: Çıplak Ayaklı Kontes ve Eğlenceler Gemisi filmlerinde başrol oynayan Ava Gardner 24 Aralık 1922 yılında Amerika'nın Kuzey Carolina eyaletinde doğdu.

2- Ricky Martin: Porto Rico'lu şarkıcı Ricky Martin'in doğum tarihi:

24 Aralık 1971

3- Stephen Appiah: 2005 - 2008 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymiş olan Ganalı futbolcu 24 Aralık 1980 tarihinde doğdu.

24 Aralıkta Doğan Anime Karakterleri

24 Aralıkta doğan iki anime karakteri vardır.

1- Misa Amane

2- Junko Enoshima