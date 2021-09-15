24 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 24 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

24 Ağustos tarihinde doğan kişilerin burcu Başak burcudur. 24 Ağustos başak burcunun yükseleni ise kişinin doğum tarihi, saati ve dakikasına göre hesaplanmaktadır.

24 Ağustos Hangi Burç ve Burcu Ne?

Kimi insan gökyüzü ve astrolojiye çok fazla ilgiliyken kimisi de fazla bilgi sahibi değildir. Bazı kişiler doğum tarihlerini bilse bile kendi burçları hakkında fikir sahibi değillerdir. 24 Ağustos tarihinde doğan kişilerin burcu Başak burcudur. 24 Ağustos tarihinde farklı olaylar yaşanmış ve bu tarihte doğan kişiler, bahsedilen olayları da öğrenmek istemektedir.

24 Ağustos Tarihinde Bugün

24 Ağustos tarihinde dünya üzerinde yaşanan pek çok farklı olaylar bulunmakta ve bu olaylar şu şekilde sıralanmaktadır:

- (1516) Mercidabık Savaşı

- (1572) Kral IX. Charles tarafından verilen emirle Fransa’daki Katolikler, savunmasız olan Protestanlara saldırı düzenledi ve on binlerce kişiyi öldürdü.

- (1920) Türk Kurtuluş Savaşı’nda 2. Milliyet Ayaklanması yaşandı.

- (1949) NATO yani Kuzey Atlantik Parkı Antlaşması yürürlüğe girdi.

- (1995) Windows 95 işletim sistemi dünyaya tanıtıldı.

- (2006) Uluslararası Astronomi Birliği tarafından Plüton cüce gezegen olarak tanımlandı.

24 Ağustos’ta Doğan Türk ile Yabancı Ünlüler

24 Ağustos tarihinde doğan Türk ve yabancı ünlüler listesi şu şekilde sıralanmaktadır:

- Kâtip Şadi (1932)

- Oya Küçümen (1966)

- Tugay Kerimoğlu (1970)

- Rupert Grint (1988)

- Paulo Coelho (1947)

- Jorge Luis Borges (1899)

24 Ağustos Burcu Yükseleni

24 Ağustos doğumlu olan kişiler, burcunu ve aynı zamanda burcunun yükselenini merak etmektedir. 24 Ağustos tarihinin burcu Başak burcudur. Buna göre 24 Ağustos tarihi doğumlu kişilerin de burcu Başak burcudur. Başak burcu 22 Ağustos ile 23 Eylül tarihi doğumlu kişilerin ortak burcudur. Başak burcu olan kişiler ayrıca yükselen burçları hakkında da bilgi almak istemektedir. Ancak yükselen burçlar kişilere özeldir. Doğum tarihi, saati ve dakikasına göre hesaplama yapılarak ortaya çıkarılmaktadır. Tam olarak yükselen burcu öğrenmek için doğrum tarihiniz, saatiniz ve doğum dakikanızın bilgilerine erişmek gerekmektedir.

24 Ağustos Burcunun Özellikleri

24 Ağustos doğumlu yani Başak burcu olan kişilerin ortak özelliklerinin başında oldukça disiplinli olmaları gelmektedir. Yargılama ve diplomatik yönden oldukça başarılı olurlar. Alçakgönüllü ve adaletli olmaları en bilinen özellikleri arasında bulunmaktadır. Çekici ve bir o kadarda etkileyici özelliklere sahip olan Başak burçları, çalışkan olmaları ve kafalarının gerçekten iyi çalışması ile tanınmaktadırlar. Ancak çok fazla ayrıntıya takılırlar ve bu durumu düzeltmeleri gerekmektedir.