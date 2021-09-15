23 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 23 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

23 Temmuz tarihinde doğan kişiler kendi burçlarını öğrenmek isteyebilir. Aynı zamanda insanlarda çevresinde bulunan ve 23 Temmuz tarihinde doğan kişilerin burçlarını öğrenmek ve bilgi sahibi olmak isteyebilirler.

23 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?

Temmuz ayında doğan kişilerin sahip olabileceği iki farklı burç bulunmaktadır. Temmuz ayında doğan kişilerin doğduğu tarih aralığına göre yengeç burcu veya aslan burcu olabilecekleri söylenebilir. 22 Haziran ve 22 Temmuz tarihleri arasında doğan kişilerin burcu yengeç olurken, 23 Temmuz ile 22 Ağustos tarihleri arasında doğan kişilerin burcu da aslan olarak ifade edilebilir. Buna bağlı olarak da 23 Temmuz tarihinde doğan kişilerin burcu aslan olarak ifade edilebilir.

23 Temmuz da Doğan Kişilerin Özellikleri

23 Temmuz tarihinde doğan kişilerin burçları aslan olarak ifade edilebilir. Aslan burcu kişilerinin ikna kabiliyetleri oldukça yüksektir. Genel olarak çevrelerinde dönen tüm olayları yönetmek isterler. Aslan burcu olan bir kişi çevresi tarafından beğenilmeyi oldukça önemser. İlgi çekmekten ve gösterişten oldukça hoşlanırlar. Liderlik özellikleri ise oldukça fazla gelişmiştir.

23 Temmuz Yükseleni

23 Temmuz tarihinde doğan bir kişinin yükseleninin öğrenilmesi için doğum saatini ve dakikasını da bilmek gerekmektedir. Yükseleni aslan olan bir kişinin oldukça bonkör olduğunu söylemek mümkündür. Arkadaşlık ilişkilerine çok fazla önem verirler ve arkadaşları için para harcamaktan çekinmezler. Yükseleni aslan burcu olan kişinin yüksek bir öz güvene sahip olması da bilinen özellikleri arasında yer almaktadır. Aslan burcu olan bir kişi çok iyi bir arkadaş ve sırdaş olarak ifade edilebilir.

23 Temmuz Tarihte Bugün Doğan Türk Ünlüler

1908 - Behçet Kemal Çağlar

1924 - Gazanfer Bilge

1925 - Arif Damar

1951 - Leman Sam

1953 - Ahmet Sezerel

1953 - Kazım Akşar

1956 - Atilla Sertel

1964 - Bekir Ilıcalı

1972 - Suat Kılıç

1982 - Gökhan Ünal

1982 - Ömer Aysan Barış

1987 - Serdar Kurtuluş

1989 - Burcu Kıratlı

23 Temmuz Tarihte Bugün Doğan Yabancı Ünlüler

1959 - Mauro Zuliani

1961 - Martin Gore

1961 - Woody Harrelson

1964 - Nick Menza

1965 - Slash

1967 - Philip Seymour Hoffman

1970 - Charisma Carpenter

1972 - Élber Giovane

1972 - Marlon Wayans

1973 - Monica Lewinsky

1976 - Jonathan Gallant

1982 - Paul Wesley

1983 - Aaron Peirsol

1984 - Brandon Roy

1989 - Daniel Radcliffe