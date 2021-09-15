23 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 23 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"Burçlar kuşağında yer alan on iki burcun hepsi de farklı özelliklere sahiptir. Genel olarak burçlar kuşağı üzerinde yer alan burçlar dört farklı gruptan meydana gelmektedir. 23 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 23 Temmuz tarih de bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar."
23 Temmuz tarihinde doğan kişiler kendi burçlarını öğrenmek isteyebilir. Aynı zamanda insanlarda çevresinde bulunan ve 23 Temmuz tarihinde doğan kişilerin burçlarını öğrenmek ve bilgi sahibi olmak isteyebilirler.
23 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?
Temmuz ayında doğan kişilerin sahip olabileceği iki farklı burç bulunmaktadır. Temmuz ayında doğan kişilerin doğduğu tarih aralığına göre yengeç burcu veya aslan burcu olabilecekleri söylenebilir. 22 Haziran ve 22 Temmuz tarihleri arasında doğan kişilerin burcu yengeç olurken, 23 Temmuz ile 22 Ağustos tarihleri arasında doğan kişilerin burcu da aslan olarak ifade edilebilir. Buna bağlı olarak da 23 Temmuz tarihinde doğan kişilerin burcu aslan olarak ifade edilebilir.
23 Temmuz da Doğan Kişilerin Özellikleri
23 Temmuz tarihinde doğan kişilerin burçları aslan olarak ifade edilebilir. Aslan burcu kişilerinin ikna kabiliyetleri oldukça yüksektir. Genel olarak çevrelerinde dönen tüm olayları yönetmek isterler. Aslan burcu olan bir kişi çevresi tarafından beğenilmeyi oldukça önemser. İlgi çekmekten ve gösterişten oldukça hoşlanırlar. Liderlik özellikleri ise oldukça fazla gelişmiştir.
23 Temmuz Yükseleni
23 Temmuz tarihinde doğan bir kişinin yükseleninin öğrenilmesi için doğum saatini ve dakikasını da bilmek gerekmektedir. Yükseleni aslan olan bir kişinin oldukça bonkör olduğunu söylemek mümkündür. Arkadaşlık ilişkilerine çok fazla önem verirler ve arkadaşları için para harcamaktan çekinmezler. Yükseleni aslan burcu olan kişinin yüksek bir öz güvene sahip olması da bilinen özellikleri arasında yer almaktadır. Aslan burcu olan bir kişi çok iyi bir arkadaş ve sırdaş olarak ifade edilebilir.
23 Temmuz Tarihte Bugün Doğan Türk Ünlüler
1908 - Behçet Kemal Çağlar
1924 - Gazanfer Bilge
1925 - Arif Damar
1951 - Leman Sam
1953 - Ahmet Sezerel
1953 - Kazım Akşar
1956 - Atilla Sertel
1964 - Bekir Ilıcalı
1972 - Suat Kılıç
1982 - Gökhan Ünal
1982 - Ömer Aysan Barış
1987 - Serdar Kurtuluş
1989 - Burcu Kıratlı
23 Temmuz Tarihte Bugün Doğan Yabancı Ünlüler
1959 - Mauro Zuliani
1961 - Martin Gore
1961 - Woody Harrelson
1964 - Nick Menza
1965 - Slash
1967 - Philip Seymour Hoffman
1970 - Charisma Carpenter
1972 - Élber Giovane
1972 - Marlon Wayans
1973 - Monica Lewinsky
1976 - Jonathan Gallant
1982 - Paul Wesley
1983 - Aaron Peirsol
1984 - Brandon Roy
1989 - Daniel Radcliffe