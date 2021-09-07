23 Şubat hangi burç ve burcu ne? 23 Şubat tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

23 Şubat tarihinde doğan kişiler hangi burçtan olduklarını merak etmektedir. Çünkü burçlar insanların kişisel özellikleri ile ilgili bilgiler vermektedir. Bunun yanında diğer burçlar ile olan ilişkileri ile ilgili de bilgiler vermektedir.

23 Şubat Hangi Burç ve Burcu Ne?

23 Şubat tarihinde dünyaya gelen kişiler Balık burcu olmaktadır. Balık burcu su grubunda yer alan bir burçtur. Bu burca sahip olan kişiler hassas ve duygusal yönleri ile ön plana çıkmaktadır.

23 Şubat Yükseleni Nedir?

23 Şubat tarihinde doğan kişiler Güneş burçlarının yanı sıra yükselen burçlarını da merak etmektedir. Güneş burcunu öğrenmek için sadece doğum tarihini bilmek yeterli olmamaktadır. Bunun yanında doğum saatinin de bilinmesi gerekmektedir. 23 Şubat doğumlular oldukça hassas ve aynı zamanda duygusal kişilerdir.

Yükseleni balık burcu olan kişilerde de aynı özellikler görülmektedir. Şair ruhları bulunur. Bu sebeple de oldukça romantik bir özellik sergilerler. Sevdikleri kişilere romantik yönlerini iyi bir şekilde göstermektedirler.

23 Şubatta Doğanların Özellikleri Nelerdir?

23 Şubat tarihinde doğan kişiler yardımsever yapıları ile dikkat çekmektedir. Oldukça becerikli insanlardır. Sezgileri çok kuvvetlidir. Bulundukları topluluklarda liderlik özellikleri göstermektedirler. Hayırsever olmaları ile de bilinirler. Çevrelerindeki insan balık burcu olan kişileri bilge bir insan olarak tanımlamaktadır.

Hayata karşı oldukça aktif ve pozitif bir yapıları bulunmaktadır. Yaratıcı yönleri oldukça fazladır. Duyguları ile hareket ederler. Çoğu zaman insancıl olsalar da bencil oldukları zamanlar da bulunmaktadır.

23 Şubat Özel Bir Gün müdür? 23 Şubat Ne Günü?

23 Şubat gününde tarihte pek çok önemli olay meydana gelse de bu tarih özel bir gün olarak kutlanmamaktadır.

23 Şubat Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1994 yılında cep telefonu şebekeleri hizmete açılmıştır.

1997 yılında ilk klonlanan ve ölen Dolly isimli koyunun İskoçya'da bulunan Roslin Enstitüsünde klonlandığı duyurulmuştur.

1997 yılında Rus Uzay İstasyonu Olan Mir'de oldukça büyük bir yangın meydana gelmiştir.

1999 yılında Avusturya'da bulunan Gaaltür köyüne çığ düşmüştür.

23 Şubatta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1977 Ayhan Akman - Türk futbolcu ve teknik direktör

1985 Yunus Çankaya - Türk Basketbolcu

1973 Pamela Spence - Türk şarkıcı

1955 Mehmet Zaman Saçlıoğlu - Türk öykücü ve şair

23 Şubatta Doğan Tabancı Ünlüler ve Futbolcular

1994 Dakota Fanning - Amerikalı Oyuncu

1983 Emily Blunt - İngiliz Oyuncu

1965 Kristen Davis - Amerikalı aktris

1960 Naruhito - Japon veliaht prens

23 Şubatta Doğan Anime Karakterleri

23 Şubatta doğan anime karakteri bulunmamaktadır.