23 Kasım hangi burç ve burcu ne? 23 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

23 Kasım doğumlu kişiler, hangi burca mensup olduklarını, ateş, hava, su ve toprak grubundan hangisinin içerisinde yer aldıklarını astrolojik kıstaslar ile kolaylıkla öğrenebilirler. Hangi burçtan olduklarını öğrendikten sonra ilgili burcun özelliklerini taşıyıp taşımadıklarını hem kendileri hem de yakın çevreleri analiz edebilir. Bu analizde yükselen burcunda dikkate alınması özellikle astrologlar tarafından önemle belirtilmektedir. Yükselen burç yorumlarının dinlenmesine bu sebeple burç anlatımlarında vurgu yapılmaktadır.

23 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?

23 Kasım tarihinde doğan kişiler en hareketli ve enerjik burçlar arasında gösterilen yay burcuna mensuptur. Sosyal çevresinden özel yaşamına kadar meraklı hareketleri ile dikkat çeken adeta kuş uçsa haberdar olmak isteyen yaylar sempatik tavırları ve güler yüzleri ile sevilen kişilerdir. 23 Kasım'da doğmak bu özel ve güzel burçtan olmak için yeterlidir.

23 Kasım Yükseleni

23 Kasımda doğan yay burçları, burçlarının özelliklerini yakından keşfederken yükselen burçlarını öğrenmeleri halinde bu burcun kendisini güneş burcunun yanında nasıl etkileyeceğini öğrenme imkanına sahip olurlar. Kendi burçlarının yanı sıra yükselen burçlarına dair açıklamaları da böylelikle yakından takip ederler. Güneş ve ay tutulması gibi önemli gökyüzü zamanlarında nasıl davranmaları ve nelerden kaçınmaları gerektiği gibi konularda bilgi edinirler. 23 Kasım tarihinde doğanların yükselen burçları doğum saatlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

23 Kasım Doğanların Özellikleri

23 Kasım doğumlu yay burçları, canlı ve sıcakkanlı tavırları ile girdikleri ortamlarda kısa sürede ilgi odağı olmayı başarırlar. Aileleri ve çevreleri tarafından oldukça sevilen yardımsever insanlardır. Bencil davranışlardan kaçınırlar ve bu şekilde davranan insanlardan pek hoşlanmazlar. Haksızlığa hiç tahammül edemezler. Adil ve dürüst davranışları ile çevrelerine örnek olan kişilerdir. Sabırsız olmaları ve bazen patavatsız denebilecek derecede düşündüklerini tartmadan dile getirmeleri karşılarındaki insanlar için kırıcı olabilmektedir. Çalışmayı seven idealist bir yapıya haizdirler.

23 Kasım Doğan Türk ile Yabancı Ünlüler

Dünyada yay burcu olan çok sayıda yabancı ve Türk ünlü vardır. 23 Kasımda doğan Türk ve yabancı ünlülerden bazıları şöyle sıralanabilir:

Nihat Kahveci- 23 Kasım 1979

Cüneyt Çakır- 23 Kasım 1976

Ekrem Zeki Ün- 23 Kasım 1910

Miley Cyrus- 23 Kasım 1992

Vincent Cassel- 23 Kasım 1966

Ricky Whittle- 23 Kasım 1981

Esko Nikkari- 23 Kasım 1938