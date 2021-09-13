23 Haziran hangi burç ve burcu ne? 23 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astroloji, eski dönemlerden bu yana ilgi çekici nitelikte olan bir alan şeklinde ilerlemiştir. Günümüzde astrolojinin büyük bir önemi vardır.

23 Haziran Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astrolojide burçlar 2 esas grupta ele alınmaktadır. Sabit burç veya güneş burcu bireylerin doğum tarihlerine göre belirlenmektedir. 23 Haziran tarihinde doğmuş olan insanların burcu ise yengeç burcu şeklinde ifade edilmektedir.

23 Haziran Burcu Yükseleni Nedir?

Ay burcu veya yükselen burç kişilere özel olan burç çeşitlerini ifade etmektedir. Bunun en önemli sebep yükselen burcun hesaplanabilmesi için doğum saatinin bilinmesinin zorunlu olmasıdır. Doğum saatinin bilinmesi durumunda kişilerin yükselen burcunun ne olduğu kolay bir şekilde hesaplanmaktadır.

23 Haziran Tarihinde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

Yengeç burcunun mevcut elementi su olmaktadır. Yengeç burcunun yönetici olan gezegeni ise Ay şeklinde ifade edilmektedir. Yengeç burcunun en önemli özelliği ailesine düşkün oluşudur. Yengeç burcunun en şanslı sayıları 3 ile 7 olmaktadır. Bununla birlikte şanslı günü de pazartesidir. Yengeç burçları genellikle evcimendir ve aile hayatına düşkünlerdir. Yengeç burçları keskin ve aynı zamanda pratik zekâya sahip olmaktadırlar. Olayları anında çözümleyebilmektedirler. Yengeç burçlarının temel fonksiyonları şunlardır:

Yengeç burçlarında aile sevgisi yoğundur.

Yengeç burcu olan kişilerde annelik ile babalık duyguları kuvvetlidir.

Yengeç burçları tutumlu olan bir burçtur.

Yengeç burçları bir hayli merhametlidir.

Yengeç burçları yetenekli olan burçlardan bir tanesidir.

Yengeç burçlarının düş güçleri bir hayli yüksektir.

Yengeç burçlarının olumsuz fonksiyonları ise; aşırı duygusallıkları, kendisine acıma eğiliminde olmaları, kıskanç yapıları, dağınıklıkları, değişken olan duyguları, şüphecilikleri şeklinde sıralanabilmektedir.

23 Haziran Özel Bir Gün müdür?

23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü olarak kutlanmaktadır.

23 Haziran Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler Nelerdir?

Paris içerisinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi kurulmuştur.

Versay Barış Antlaşması, Alman Parlamentosu tarafından kabul edilmiştir.

Refah gemisi, Mersin üzerinden İskenderiye'ye doğru gitmesi sırasında bir denizaltı tarafından batırılmıştır.

2006 - Esaret altında bulunan ve en yaşlı hayvan olarak kabul edilen Dev Galapagos kaplumbağası Harriet ölmüştür.

23 Haziran Tarihinde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

23 Haziran tarihinde doğan pek çok Türk ünlü ve futbolcu bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı şu şekildedir:

Ayça Tekindor

Ahmet Hamdi Tanpınar

Ali Cağaloğlu

Nadir Nadi

Esra Harmanda

Cüneyt Arcayürek

Şeklinde sıralanabilmektedir.

23 Haziran Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

Zinedine Zidane

Sibusiso Zuma

Paola Suárez

Emmanuelle Vaugier

Patrick Vieira

Miguel Ángel Angulo

Hayden Foxe

Jason Mraz

David Andersen

Melissa Rauch

Francesca Schiavone

Duffy

Şeklinde sıralanmaktadır.

23 Haziran Tarihinde Doğan Anime Karakterleri Kimlerdir?

23 Haziran tarihinde Erika Shinohara isimli olan anime karakteri doğmuştur.