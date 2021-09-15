23 Eylül hangi burç ve burcu ne? 23 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

23 Eylül burcunun yönetici gezegeni Venüs olarak bilinir.

23 Eylül Hangi Burç ve Burcu Ne?

23 Eylül Başak burcudur. Başak burcu özelliklerini yansıtmaktadır.

23 Eylül Tarihte Bugün

- Leitha savaşında Türk öncüler Avusturya kuvvetlerini püskürtmüştür.

- Tripoliçe katliamında ele geçirilen Yunanlar 10 binden fazla Türk'ü öldürdü.

- Alman gökbilimci olan Johan Galle Neptün'ü 1846 yılında keşfetmiştir.

- 1856 yılında İzmir Aydın demiryolu İngiliz şirketi tarafından yapılmaya başlandı.

- 1931 yılında yaşanan ekonomik krizden dolayı Londra Borsası yeniden açılmıştır.

- 1942 yılında Nazi Almanya gazla öldürme katliamlarını başlattı.

- Doğu Almanlar tam olarak 400 kişiyi ABD ajanı olmakla suçladı.

- 1993 yılında Michael Jackson Türkiye'de konser vermiştir.

- 1999 yılında PKK kurucusu olan Abdullah Öcalan bir grup PKK'lıya teslim olması gerektiğini söyledi.

- 1997 senesinde Cezayir'de köy baskını yaşandı ve 200 kişi ölürken 100 kişide yaralandı. Bu baskını İslamcı radikallerin yaptığı bildirildi.

23 Eylül Tarihinde Doğan Türk İle Yabancı Ünlüler

- Augustus (Roma İmparatoru)

- Kubilay Han (Moğol İmparatoru)

- William Stewart (Japonya'nın 117. hükümdarı)

- William Steward Halsted (Amerikalı Cerrah)

- Robert Bosch (Alman Sanayici)

- Ali Fuat Cebesoy (Türk Asker)

- Grigori Zinoviyev (Ukraynalı Devrimci)

- Paul Delvaux (Belçikalı Ressam)

- Aldo Moro (İtalyan Başbakan)

- Çelik Gülersoy (Türk Yazar)

- Ray Charles (Şarkıcı)

- Cem Boyner (Türk İş Adamı)

- Julio Iglesias (İspanyol Şarkıcı)

- Paolo Rossi (Futbolcu)

- Zuhal Topal (Türk Sunucu)

- Kolera (Rap Müzisyeni)

- Ali Yörenç (Türk Oyuncu)

- Çağatay Ulusoy (Türk Oyuncu)

- Oğuzhan Özyakup (Türk Futbolcu)

23 Eylül Yükseleni ve Özellikleri

23 Eylül yükseleni doğum saati ile alakalı olup doğum saatinin tam olarak bilinmesi gerekir. 23 Eylül'de doğan kişilerin özellikleri ise şu şekildedir;

Bu kişiler çok fazla detaycıdır. Detaylara çok fazla kapılırlar. İş hayatında ve okul hayatında genellikle başarılı olan kişilerdir. Aşırı dikkatli ve aynı zamanda da çalışkan olan bu kişiler iş hayatında zekaları ile ön plana çıkmaktadırlar. Başarıya ulaşmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Aynı zamanda bunun için de plan yaparlar. Planlı ve programlı bir şekilde disiplinli çalışırlar.