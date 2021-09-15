23 Ekim hangi burç ve burcu ne? 23 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

12 güneş burcunun en gizemli burçlarından olan akrep burcudur. 23 Ekim tarihinde doğan insanların burcu da "Akrep Burcu"dur.

23 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

23 Ekim doğumlu kişiler akrep burcudur. Çünkü 23 Ekim - 22 Kasım arasında doğanlar akrep burcu insanlarıdır.

23 Ekim Yükseleni

Yükselen burç güneş burcundan çok farklıdır. Her şeyden önce yükselen burç kişiye özeldir. Çünkü insanın doğduğu andaki gökyüzü durumuna göre saptanır. Bu nedenle de insanların yükselen burçları ancak doğum saatleri tam bir kesinlikle biliniyorsa belirlenebilir. 23 Ekim tarihinde doğmuş olan her kir bireyin yükselen burcu farklı olacaktır.

23 Ekimde Doğanların Özellikleri

Akrep burcu insanları anın tadını çıkarmayı severler. Tutkulu, hırslı ve cazibeli insanlardır. Genellikle fiziki özellikleri ile de etkileyicidirler. Sabit ve tek düze bir hayatı sevmeyen akrep burcu insanı masa başı işten çok hareketli işleri seçer. Akrep burcu insanı severse eğer, tam bağlanır ve sevdiği insan için fedakarlık yapmaktan geri durmaz. Tutkulu ve cinselliğe önem veren akrep burcu ilişkisini de bu eksende yaşar. İş hayatında da başarılı olan akrep burcunun olumsuz özellikleri asla hatasını kabul etmemesidir. Her olayın altında başka bir neden arayışı da bir başka olumsuz özelliğidir.

23 Ekim Özel Bir Gün müdür? Ne Günü?

23 Ekim "Macaristan Ulusal Bayramı"dır. Yine tarihte 23 Ekim "Makedon Devrimci Mücadele Günü"dür.

23 Ekim Tarihinde Yaşanmış ve Meydana Gelmiş Olaylar

Tarihte 23 Ekim günü meydana gelmiş önemli olaylardan bazıları şunlardır:

23 Ekim 1853 tarihinde Kırım Savaşı başlamıştır.

Kadınlar 23 Ekim 1915 tarihinde New York'ta oy hakları için yürüyüş yaptılar. Yaklaşık 30.000 civarında kadın bu yürüyüşe katıldı.

23 Ekim 1954 tarihinde Almanya'nın NATO'ya girişiyle Paris Antlaşması imzalandı.

28 yıl sonra 23 Ekim 1993 tarihinde Karun Hazinesi Türkiye'ye getirildi.

23 Ekimde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Robert Trujillo, Amerikalı müzisyen, doğumu 23 Ekim 1964'dür.

İngiliz oyuncu Emilia Clarke 23 Ekim 1986 tarihinde doğmuştur.

Brezilyalı futbolcu Pele 23 Ekim 1940 tarihinde doğmuştur.

İspanyol futbolcu Alvaro Morata 23 Ekim 1992 doğumludur.

23 Ekimde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Türk şair Orhan Seyfi Orhon 23 Ekim 1890 tarihinde doğmuştur.

Adalet Ağaoğlu Türk roman yazarı ve oyun yazarı 23 Ekim 1929 tarihinde doğmuştur.

Türk sosyolog ve tarihçi 23 Ekim 1953 doğumludur.

23 Ekimde Doğan Anime Karakterleri

23 Ekim doğumlu anime karakteri "Ryuuko Matoi"'dir.