23 Aralık hangi burç ve burcu ne? 23 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojiye göre 23 Aralık doğumluların güneş burcu oğlaktır.

23 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

Batı astrolojisinde göre 12 güneş burcu vardır. 23 Aralık tarihinde doğanların güneş burcu da "Oğlak Burcu" olmaktadır.

23 Aralık Yükseleni

Yükselen burç ise tamamen kişiye özeldir. Kişinin doğduğu saatte gökyüzündeki yıldızların ve başka astrolojik verilerin değerlendirilmesi ile hesaplanır. Bu sebeple her 23 Aralık doğumlu insanın yükselen burcu da farklıdır.

23 Aralıkta Doğanların Özellikleri

Toprak grubu bir burç olan oğlak burcu mensubu insanlar genellikle köklerine ve ailelerine bağlı insanlardır. Hatta gelenekçi bir yaklaşımları vardır. Okumayı seven oğlak burcu insanı manevi değerleri önemser. Disiplini ve güvenilir oğlak burcunun olumsuz özellikleri inatçılığı ve sabit fikirliliğidir.

23 Aralık Özel Bir Gün müdür? 23 Aralık Ne Günü?

23 Aralık özel bir gün değildir.

23 Aralık Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

Tarihte 23 Aralık günü meydana gelmiş bazı olaylar şöyledir:

Ağır depresyon geçiren ressam Vincent Van Gogh 23 Aralık 1888 tarihinde kulağını kesmiştir.

İstanbul Vefa Lisesi 23 Aralık 1872 tarihinde eğitime başlamıştır.

Türkiye ile Yunanistan arasında 23 Aralık 1930'da nüfus mübadelesi gerçekleştirilmiştir.

Romanya'nın devrik Başkanı Nicolae Ceauşescu ile karısı Eklena, ülkeden kaçmaya çalışırlarken yakalandılar.

23 Aralıkta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Türk siyasetçi Sadettin Bilgiç, doğumu 23 Aralık 1920'dir.

Doğan Hızlan, Türk gazeteci ve yazar 23 Aralık 1937 tarihinde doğmuştur.

İhsan Eliaçık, Türk yazar ve müfessir 23 Aralık 1961 tarihinde dünyaya gelmiştir.

23 Aralıkta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Rus Çarı I. Aleksandre 23 Aralık 1790 tarihinde doğmuştur.

Henrie Pirenne, Belçikalı tarihçi, doğumu 23 Aralık 1862

Niels Kaj Jerne, Danimarkalı immünolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi bilim adamının doğumu 23 Aralık 1911'dir.

Almanya Başbakanı Helmut Schmidt 23 Aralık 1918 tarihinde doğmuştur.

Japonya İmparatoru Akihito 23 Aralık 1933 tarihinde dünyaya gelmiştir.

İtalyan asıllı Fransız müzisyen ve fotomodel Carla Bruni 23 Aralık 1967'de doğmuştur.

Amerikalı fotoğrafçı Manuel Rivera-Ortiz 23 Aralık 1963 doğumludur.

Pakistanlı müzisyen Amjad Sabri 23 Aralık 1976 tarihinde doğmuştur.

Finn Wolfdard, Kanadalı sinema ve dizi oyuncusu 23 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur.

İspanyol futbolcu Vincente Del Bosque 23 Aralık 1953'de dünyaya gelmiştir.

Polonyalı futbolcu Bartosz Kapustka 23 Aralık 1996 doğumludur.

23 Aralıkta Doğan Anime Karakterleri

23 Aralık tarihinde doğan anime karakteri bulunmamakla birlikte oğlak burcu çok sayıda anime karakteri vardır.