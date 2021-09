23 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 23 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

23 Ağustos burcu toprak burçlarından bir tanesidir. 23 Ağustos doğumlu olanlar burçların çoğu özelliğini taşımaktadırlar.

23 Ağustos Hangi Burç ve Burcu Ne?

23 Ağustos tarihinde doğan kişiler Aslan burcudur. Aslan burcunun tüm özellikleri bu kişilerde bulunmaktadır.

23 Ağustos Tarihte Bugün

- 1305 yılında İskoçyalı şövalye olan William Wallace İngiltere kralı tarafından idam ettirilmiştir.

- 1514 yılında Çaldıran muharebesi yaşandı ve Yavuz Sultan Selim'in ordusu Şah İsmail'in ordusunu yenmiştir.

- Jacques Cartier Kanada'da Quebec şehrine yerleşti.

- Napolyon Mısır'dan ayrıldı.

- Hong Kong İngiltere'nin hakimiyetine bırakıldı.

- Avusturya ve Prusya arasında yaşanan savaş Prag anlaşması ile sona ermiştir.

- 1. dünya savaşında Japonya Almanya'ya karşı savaş ilan etti ardından Japonya Çin'i bombaladı.

- 1. Dünya savaşında Bulgaristan'ın ordusu Sırp ordusunu yendi.

- 1921 yılında Sakarya meydan muharebesi başlamıştır.

- I. Faysal adında ki Irak kralı ilk kez tahta çıktı.

- 1923 yılında Türkiye'nin kaderini belirleyen Lozan Barış Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmıştır.

- Amasya ve Zile arasında ki demiryolu 1928 yılında hizmete girmiştir.

- 1935 Nazilli Basma Fabrikasının ilk kez temeli atılmıştır.

- 1942 yılında Stalingard muharebesi başlamıştır.

- 1944 yılında Amerikan savaş uçağı İngiltere'de bir kentin üzerine düştü ve bu kazada 61 kişi hayatını kaybetti.

23 Ağustosta Doğan Türk İle Yabancı Ünlüler

- Charles Martel (Komutan)

- Georges Cuvier (Bilim Adamı)

- Auguste Bravais (Fransız Fizikçi)

- Moritz Benedikt Cantor (Tarihçi)

- Alois Jirasek (Yazar)

- Yevgeniya Boş (Siyasetçi)

- Aleksandr Grin (Yazar)

- Bülent Tarcan (Türk Besteci)

- Kenneth Arrow (Ekonomist)

- Ephraim Kishon (Yazar)

- Robert Solow (Ekonomist)

- Michel Rocard (Siyasetçi)

- Bünyamin Sudaş (Halterci)

- Kobe Bryant (Basketbolcu)

23 Ağustos Yükseleni ve Özellikleri

23 Ağustos yükseleni doğum saati ile hesaplanmaktadır. 23 Ağustos'un özellikler ise şu şekildedir;

Genelde liderlik yapmayı seven kişilerdir. İnsanlarla ikili ilişkileri çok iyi ve genelde insanlara hitap etmeyi severler. Emir almaktan genelde hoşlanmazlar daha çok emir vermeyi severler. Daima mutlu olmak isterler. Bunun için de ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Fiziksel görünümlerine her zaman dikkat ederler ve bunun için de ekonomik olarak harcama yaparlar. Daima bakımlı olan kişiler olarak bilinmektedirler. Gösterişi ve diğer işlerden uzak olarak bilinir.