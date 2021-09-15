22 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 22 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

22 Temmuz tarihinde doğan kişilerin sahip oldukları burç aslında en etkin burçlar arasında yer alıyor. Bu kişilerin etkileyici bir özellikte olduklarını söylenebilir.

22 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?

22 Temmuzda dünyaya gelen kişiler yengeç burcuna sahip olur. 23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan herkes yengeç burcuna sahip olur.

22 Temmuz Yükseleni

22 Temmuzda doğan ve yükseleni yengeç burcu olarak bilinen kişiler meraklı kişilikleri ile tanınır. Çok meraklı bir kişiliğe sahip oldukları için de sürekli bir konuşma isteğine sahip olurlar. Bu kişiler şefkatli ve korumacı yapıları ile de dikkat çekiyor. Yengeç burcu yükseleni anne şefkati ve merak olarak tanımlanıyor.

22 Temmuzda Doğan Kişilerin Özellikleri

Yengeç burcuna sahip olan kişiler, ilerde çok iyi bir ebeveyn olurlar. Aynı zamanda bu kişiler, anne şefkatine sahip oldukları için herkese karşı çok merhametli davranırlar. Yengeç burçları, ince düşünceli kişileri ile bilinirler. Aynı zamanda yengeç burcu oldukları gözlemleniyor. Yengeç burçlarının en belirgin özellikleri arasında meraklı ve düşünceli oluşu dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra çevresindeki insanlara karşı korumacı ve sahiplenici bir tutum sergiliyorlar.

22 Temmuz Tarihte Bugün

1456 yılında Belgrad Kuşatması sırasında Macar Komutan János Hunyadi, Osmanlı Padişahı II. Mehmed'i yendi.

1953 yılında TCDD İşletmesi Kanunu kabul edildi.

1931 yılında İthalat sınırlamaları sistemine ilişkin kanun, TBMM tarafından kabul edildi.

1964 yılında Türkiye, Pakistan ve İran arasında, Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Örgütü (RCD) kuruldu.

1948 yılında 16 yaşından küçük çocukların tehlikeli ve ağır işlerde çalıştırılması yasaklandı.

2008 yılında Bosna Savaşı'nda savaş suçlusu olan Radovan Karadzic, Sırbistan'da yakalandı.

2003 yılında Fransa'daki Eyfel Kulesi'nde yangın çıktı.

2002 yılında İsrail, Hamas'ın silahlı birlikler komutanı Salah Shehade ve onunla birlikte 14 sivili öldürdü.

1946 yılında DSÖ Anayasası, 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalandı.

1967 yılında Adapazarı ve Mudurnu'da gece yarısında meydana gelen 7,2 şiddetindeki deprem sonucunda 173 kişi öldü ve 1078 ev hasar gördü.

1946 yılında Kudüs'te İngiliz yönetiminin karargah olarak kullandığı King David Hoteli bombalandı. Bunun sonucunda ise, 90 kişi öldü.

1992 yılında Kolombiyalı uyuşturucu taciri Pablo Escobar, Medellin yakınlarında bulunan lüks hapishaneden kaçtı.

22 Temmuzda Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

22 Temmuzda doğan Türkler, Güngör Uras, Burçin Abdullah, İskender Paydaş ve Burçin Abdullah'tır. 22 Temmuz'da doğan yabancılar ise, Anastasiya Belikova, Shawn Michaels, Daniel Jones'tır.