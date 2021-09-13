22 Mayıs hangi burç ve burcu ne? 22 Mayıs tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

12 tane burcun mevcut halde bulunduğu astroloji alanında her burcun birbirine özgü olan özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler bireylerin karakter özelliklerini ortaya çıkarmaktadır.

22 Mayıs Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astrolojiye göre on iki tane ayrı güneş burcu mevcut halde bulunmaktadır. Güneş burcu ise bireylerin doğum tarihlerine göre saptanmaktadır. 22 Mayıs tarihinde dünyaya gelmiş olan kişilerin burcu "İkizler Burcu" olmaktadır.

22 Mayıs Burcu Yükseleni Nedir?

Astrolojide güneş burçlarının beraberinde ayrı olarak "yükselen burç " kavramı yer almaktadır. Yükselen burçlar ise daha özeldir. Bir başka deyiş ile kişiye özgü olmaktadır. Yükselen burç doğum zamanına göre hesaplanan bir burç çeşididir. Bireylerin yükselen burçlarının tespit edilmesi için dünyaya gelmiş oldukları zamanın net bir şekilde bilinmesi gerekmektedir.

22 Mayıs Tarihinde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

İkizler burcu kişileri; seyahat etmeyi ve yeni yerleri görmeyi çok sevmektedirler. Girişken yapıları vardır. Aynı zamanda da meraklı olmaktadırlar. İkizler burcu olan kişiler çok konuşkandırlar. Girdikleri her ortam içerisinde kendilerini sevdirmektedirler. Bu sebepten dolayı da çevreleri en geniş olan burçlardan bir tanesini oluşturmaktadır. İkizler burcu tez canlıdırlar. İletişimleri kuvvetlidir. Bununla birlikte aynı anda pek çok işi yapabilmektedirler. İkizler burcu yenilikleri takip eden insanlardır.

22 Mayıs Özel Bir Gün müdür?

22 Mayıs Dünya Obezite Günü Olarak Kutlanmaktadır.

22 Mayıs Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler Nelerdir?

1200 kişilik olan İstanbul Bayrampaşa Cezaevi'nin temelleri atılmıştır.

İstanbul Süleymaniye içerisinde tarihi Siyavuş Paşa Konağı yanmıştır.

Büyük Şili Depremi olmuştur. Richter ölçeğine bakıldığında 9.5 büyüklüğünde olan depremde, 4000 ila 5000 arasında insan ölmüştür. Bugüne kadar ölçülmüş olan en şiddetli depremdir.

Haberleşmeye sansür koymuş olan Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, beş kişinin birlikte dolaşmasını yasaklamıştır.

İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanlığı süresi bitmiştir ve Celâl Bayar cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir.

Ağrı ayaklanmalarına katılmış olan otuz dört kişi için idam kararı verilmiştir.

22 Mayıs Tarihinde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

Ayberk Pekcan

Nene Hatun

İbrahim Çallı

Cevdet Sunay

Erdem Helvacıoğlu

Şeklinde sıralanabilmektedir.

22 Mayıs Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

Katie Price

Maggie Q

Nazanin Boniadi

Daniel Bryan

Lina Ben Mhenni

Tranquillo Barnetta

Thanduyise Khuboni

Novak Đoković

Rômulo Souza Orestes Caldeira

Arturo Vidal

Şeklinde sıralanmaktadır.

22 Mayıs Tarihinde Doğan Anime Karakterleri Kimlerdir?

22 Mayıs tarihinde doğmuş olan bir anime karakteri yoktur ancak Hijikata Toushirou mayıs ayında doğmuştur.