22 Mart hangi burç ve burcu ne? 22 Mart tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojiye göre 22 Mart tarihinde doğmuş olan kişilerin güneş burcu "Koç Burcu" olmaktadır.

22 Mart Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astrolojide genel olarak güneş burcuna bakılmaktadır. Güneş burcu ise insanın doğum tarihine göre saptanmaktadır. 22 Mart doğumlu insanların güneş burcu "koç burcu"dur.

22 Mart Yükseleni

Yükselen burç denilen ay burcu herkesin kendi doğum saatine göre belirlenir ve bu sebeple de kişiye özeldir.

22 Martta Doğanların Özellikleri

Koç burcu insanları çalışkandır. Bazen sabırsızlıkları başladıkları işi bitirmelerine engel olabilir. Atılgan bir yapıya sahiptirler. Kıskanç özellikte ve atılgan karakterlidirler. Koç burçları bazen de gereksiz inatçılıklar gösterirler.

22 Mart Özel Bir Gün müdür? 22 Mart Ne Günü?

22 Mart "Dünya Su Günü" olarak kutlanır. Aynı zamanda 22 Mart "Dünya Çocuk Şiirleri Günü"dür. Aynı zamanda "Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü" dür.

22 Mart Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

Tarihte 22 Mart gününde bazı önemli olaylar yaşanmıştır. Bunlardan bazıları aşağıdadır:

22 konferansta Avrupa devletleri elçilerince imzalanmıştır.

Mart 1922 tarihinde Adana'nın Feke ilçesi düşman işgalinden kurtulmuştur. Fransız birlikleri geri çekilmiştir.

22 Mart 1829 tarihinde Yunanistan'ın kuruluşuna ilişkin protokol, Londra'da düzenlenen konferansta Avrupa devletleri elçilerince imzalanmıştır.

22 Mart 1945 tarihinde Kahire'de "Arap Birliği" kurulmuştur. Mısır, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan ve Yemen arasında kurulmuştur.

22 Mart 1967 tarihinde Güney Kore'de "Daewoo" şirketi kurulmuştur

22 Martta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Tarihte 22 Martta doğan Türk ünlüler ve futbolculardan bazıları şunlardır:

Ünlü bilim insanı Uluğ Bey 22 Mart 1394'de doğmuştur.

Türk ressam Nurullah Berk 22 Mart 1906 tarihinde doğmuştur.

Türk pilot Sabiha Gökçen 22 Mart 1913 tarihinde doğmuştur.

Türk yönetmen Osman Fahir Seden 22 Mart 1922 tarihinde doğmuştur.

22 Martta Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Tarihte 22 Martta doğan yabancı ünlüler ve futbolculardan bazıları şunlardır:

Prusya Kralı I. Wilhelm 22 Mart 1797 tarihinde doğmuştur.

Avusturyalı heykeltıraş Anton Hanak 22 Mart 1875'de doğmuştur.

Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi Burton Richter 22 Mart 1931 tarihinde doğmuştur.

Alman oyuncu Anja King 22 Mart 1970 tarihinde doğmuştur.

Galli futbolcu John Toshack 22 Mart 1949 tarihinde doğmuştur.

Japon futbolcu Hiroaki Nagashima 22 Mart 1967 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Fransız futbolcu Christopher Julien 22 Mart 1993'de doğmuştur.

22 Martta Doğan Anime Karakterleri

22 Mart tarihinde doğan anime karakteri olmamakla birlikte koç burcu olan anime karakterleri vardır. 27 Martta doğan Boruto Uzumaki gibi.