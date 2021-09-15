22 Eylül hangi burç ve burcu ne? 22 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

İnsanların burçlarını öğrenmeleri için doğum tarihlerini bilmesi gerekir. Doğum tarihini bilen kişiler kolay bir şekilde hangi burç oldukları ile ilgili bilgi sahibi olabilmektedirler. 22 Eylül doğumlular da hangi burç oldukları ve kişilik özellikleri ile ilgili araştırmalar yapmaktadır.

22 Eylül Hangi Burç ve Burcu Ne?

22 Eylül tarihinde doğan kişilerin burcu başak burcudur. Başak burcu toprak grubunda olan burçlardan bir tanesidir. Bu burca sahip olan kişiler titiz ve özverili yapıları ile dikkat çekmektedir. Ancak bir kişinin kişisel özellikleri ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için yükselen burçlarının da bilinmesi gerekmektedir.

22 Eylül Yükseleni Nedir?

22 Eylül tarihinde doğan kişilerin yükselen burçları da merak edilmektedir. Yükselen burçları kişilerin doğum saatlerine göre değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple doğum saatini bilmeyen kişilerin yükselen burcunu öğrenmesi imkansızdır. Günümüzde pek çok kişi bu sebepten ötürü yükselen burçlarını öğrenememektedir.

22 Eylülde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

22 Eylül doğumlu başak burçları ısrarcı ve istikrarlı bir yapıya sahiptirler. Bu nedenle pek çok konuda kişileri ikna etme kabiliyetleri oldukça yüksektir. Diplomasi bu burç insanı için oldukça önemlidir. Bu bağlamda diplomasiye oldukça bağlıdırlar.

Başarısız olmaları halinde eğer bu durum itibarlarını etkileyecekse sözleşme dışına çıkmazlar. Başarı onlar için son derece önemlidir. Bu sebeple başarılı olmak için çok çalışmaktadırlar. Şefkatli ve aynı zamanda fedakar bir yapıları bulunmaktadır. Bu tutumlarına aynı şekilde karşılık alamazlarsa soğuk bir tutum sergilemektedirler.

Çoğu konuda gerçekçi olmayı tercih etmektedirler. Anlayışlı bir yapıları vardır. Çok yaratıcıdırlar. Sorumluluk sahibi insanlardır. Hayatlarında bir denge olsun isterler. Bu dengeyi sağlamak için de çalışmalar yaparlar. Çoğu zaman başka kişilerin hayatlarına müdahil olmaktan kaçınmazlar.

Pratik bir zekaları vardır. Çoğu konuda son derece azimlidirler. İnatçı bir yapıları vardır. Ancak bu inatçılıklarını nerede ve ne zaman kullanacaklarını çok iyi bilmektedirler. Hedeflerine ulaşma yolunda nazik ve sabırlı bir tutum sergilemektedirler. Kitap okumak, film izlemek gibi aktiviteler onlar için son derece keyiflidir.

Kendilerine özgü rutinleri vardır. Bu rutinlerin dışına çıkmak onları mutsuz eder. Dinlenirken rahatsız edilmek hoşlarına giden bir durum değildir. İşlerin aceleye getirilmesinden hoşlanmazlar. Aşk hayatlarında zarif ve aynı zamanda samimi davranırlar.

22 Eylülde Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

1999 Tallan Latz - Amerikalı Gitarist

1994 Enver Cenk Şahin - Türk Futbolcu

1994 Park Jin-young - Güney Koreli Oyuncu ve Şarkıcı

1988 Nikita Andreyev - Rus Futbolcu

1981 Barış Atay - Türk sinema ve dizi oyuncusu