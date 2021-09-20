22 Aralık hangi burç ve burcu ne? 22 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojik bakımdan kişinin hem kendini hem de çevresindeki insanları daha yakından tanıması mümkün olabilmektedir. Bunun için doğum tarihinin gün ve saat olarak bilinmesi yeterli olmaktadır.

22 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astroloji kuşağında 22 Aralık ve 21 Ocak arasında doğan tüm insanlar oğlak burcu olarak kabul edilmektedir. Kendisinden önceki burcu kapatan 22 Aralık tarihi ise oğlak burcu için başlangıç dönemi olarak kabul edilir.

22 Aralık Yükseleni

Bir kimse 22 Aralık tarihinde doğduysa oğlak burcuna sahip olmaktadır. Ancak başka bir gün doğmasına rağmen saat itibariyle yükseleni oğlak olan birtakım insanlar da vardır. Yükselen oğlakların en belirgin özelliği güçlü bir hafızaya sahip olmalarıdır. Bu kimseler ekonomi yönetiminde de oldukça başarılıdır. Yatırım konusunda öngörülü olmalarının yanı sıra gereksiz harcamalardan da kaçınırlar.

22 Aralık’ta Doğanların Özellikleri

Yılın son ayında ya da ilk ayında doğan oğlak burçları ciddi ve mesafeli tavırlarıyla dikkat çekerler. Oğlak kadınlarının evcimen ve aileye düşkün bir yapısı vardır. Ne şekilde olursa olsun yola çıktıkları kişiyi yarı yolda bırakmazlar. Bu bakımdan oldukça güvenilir olarak nitelendirilirler. Oğlak burcu için görev insanı deyimi de sıklıkla kullanılır.

22 Aralık Özel Bir Gün müdür? 22 Aralık Ne Günü?

22 Aralık tarihi yeni yıla az bir günün kalması dışında özel bir gün değildir. Ancak takvim yapraklarında biraz eskiye gidildiğinde bu tarihte çok sayıda olay ve gelişme yaşandığı görülebilmektedir. Aynı zamanda pek çok ünlü de 22 Aralık tarihini ortak bir doğum günü olarak kutlamaktadır.

22 Aralık Tarihte Bugün Yaşanan Olay ve Gelişmeler

1453 senesinin 22 Aralık tarihinde İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. İlerleyen yıllarda ve aynı günde yaşanan bazı olaylarsa; Dostoyevski’nin idamdan dönmesi (1849), ilk atom çekirdeğinin patlatılması (1938), Hakimler Savcılar Kurulu’nun kurulması (1962) ve Brandenburg Kapısı’nın yeniden açılması (1989) olarak sıralanabilir.

22 Aralık’ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Oğlak burcu olan ve 22 Aralık’ta doğan Türk ünlüler; Timur Acar, Ömür Gedik, Lefter Küçükadonyadis ve Argun Kınal şeklindedir. Meraklıları için bu tarihte doğan bazı futbolcuları ise şu şekilde sıralamak mümkündür: Fatih Öztürk, Bernd Schuster ve Dan Petrescu.

22 Aralık’ta Doğan Anime Karakterleri

Anime karakterleri yaş ayırdımı olmaksızın tüm insanlara hitap eden bir kitleye sahiptir. Aralık ayında doğan ve popülaritesini koruyan bazı karakterler; Sukuna Gojo, Shuusei Kagari, Akiko Yosano ve Tomoya Aki şeklindedir.