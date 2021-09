22 Ağustos hangi burç ve burcu ne? 22 Ağustos tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Kişiler hem kendi burcunu öğrenmek hem de bir yakınının burcunu öğrenerek o kişinin özelliklerini daha iyi tanımak için burçlardan yardım alabilir. Ayrıca bazı kişiler doğum tarihlerinde meydana gelen olaylara karşı da ilgilidir. Bu bilgileri edinebilmek için sadece doğum tarihini doğru bilmek yeterlidir.

22 Ağustos Hangi Burç ve Burcu Ne?

22 Ağustos tarihinde doğan bir kişi aslan burcu olur. Çünkü 22 Ağustos aslan burcu tarihi kapsamındadır.

22 Ağustos Tarihte Bugün

22 Ağustos tarihinde uzay biliminde önemli bir gelişme olarak Neptün gezegeninin ilk halkası keşfedilmiştir. Tarihte yaşanan bir diğer önemli olay ise Nükleer Enerji ile çalışabilen ilk gemi olan NS Savannah açılış yolculuğuna başlamıştır. Tarihi olayların başında gelen savaşlardan biri olan Brezilya ve Almanya birleşerek İtalya'ya savaş açmıştır. 22 Ağustos tarihinde Kızılhaç oluşmuştur. Tarihe iz bırakan bir diğer olayda bu tarihte ilk hava hücumu gerçekleşmiştir.

22 Ağustos Tarihinde Doğan Türk ile Yabancı Ünlüler

22 Ağustos tarihinde ünlü oyuncu ve model Ekin Türkmen, haberci ve sunucu Aslıhan Yeltekin, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, şair Veysel Çolak, şair Ümit Yaşar Oğuzcan gibi değerli isimler doğmuştur. 22 Ağustos tarihinde yabancı ünlülerden ise müzisyen Jeff Stinco, aktör Rodrigo Santoro, oyuncu Kristen Wigg, aktör Ty Burrell, müzisyen Layne Staley, şarkıcı Tori Amos ve aktör Adewale Akinnuoye doğmuştur.

22 Ağustos Yükseleni

22 Ağustos yükseleni yani aslan yükselenler, diktatörlük yapmaktan hoşlanırlar. Onlar lider ruhlu insanlardır ve her daim yönetici konumda olmaktan hoşlanırlar. Emir almayı pek sevmezler. Gururlu bir yapıları vardır. İlk başta soğuk bir izlenim verirler faka onları yakından tanıyan herkes çok sever. Burnu havada insanlardır. Havalı görünmekten hoşlanırlar. Zaten doğuştan gelen bir havaya sahiptirler.

22 Ağustos Burcu Özellikleri

Her zaman en önde olmayı ve en yüksekte olmayı hedeflerler. Fiziksel olarak da çekici bir yapıları vardır. Herkesle kolay anlaşamaz. Yönetmeyi seven yapısı bazen çevreleri tarafından hoş karşılanmayabilir. Neşeli ve sevecen olurlar. Dostane bir yaklaşım sergilerler. Ön yargılı insanlardır. Ancak gerçekten severlerse hem dostluk ilişkilerinde hem aşk ilişkilerinde her türlü fedakarlığı yaparlar. Yaptıkları her işte çok özenlidirler.

Mükemmeliyetçi bir yapıları vardır. Eleştiri almayı sevmedikleri için fırsat vermezler. Çok büyük olaylar karşısında bile sakinliklerini koruyabilirler. Becerikli yapıları ve yetenekleri sayesinde her daim kendilerinden söz ettirirler.