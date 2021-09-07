21 Ocak hangi burç ve burcu ne? 21 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Kova burçları, kararlı ve sabırlı kişilikleri ile tanınır. Aynı zamanda bu burç insanı, çok yönlü bir kişiliğe sahiptir. Kendine güveni tam olan oğlak burçları, dışarıdan soğuk ve mesafeli görünebilirler.

21 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

21 Ocak tarihinde doğan kişiler toprak grubu burçları arasında yer alan kova burcuna sahip olur. Kova burcu kişileri, iş hayatına ve çalışmaya çok önem verirler. Aynı zamanda bu burç insanlarının karakterleri alçalan ve yükselen burcunun özelliklerine göre de değişiklik gösterir. Fakat kova burcuna sahip olan kişiler, kararlı ve sabırlı kişilikleri ile dikkat çeker.

21 Ocak Yükseleni

21 Ocak yükseleni güneş burcundan farklı olarak doğum tarihine göre değil de doğum saatine göre hesaplanır. Bu nedenle de 21 Ocak tarihinde doğan kişilerin yükselen burcu sadece doğum saati bilinirse kolayca hesaplanabilir.

21 Ocakta Doğanların Özellikleri

Kova burcu, hava grubuna mensup olan bir burçtur. Kova burcunun yönetici gezegeni ise, Uranüs' tür. Kova burcunun kıymetli madeni ise, Uranyum olup, uğurlu taşı ise, ametist taşıdır. Kova burcuna sahip olan kişiler, yeniliklere açık, özgürlüğüne düşkün ve maceracı bir ruha sahiptir. Kova burçları, yeniliklere açıktır ve seyahat etmeyi, yeni yerler görmeyi çok sever. Aynı zamanda kova burçları idealist ve vefalıdır.

21 Ocak Özel Bir Gün müdür? 21 Ocak Ne Günü?

21 Ocak günü Miladi takvimin 21. günüdür.

21 Ocak Tarihde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

21 Ocak 1972 tarihinde Cidde'deki hac seferinden dönen ''Marmara'' isimli uçak, 5 kişilik mürettebatı ile birlikte düştü. Hostes Hülya Maviler ise, yanarak öldü ve diğerleri de yaralı kurtarıldı.

21 Ocak 2012 tarihinde Türkiye'deki ilk yüz nakli, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde başarıyla gerçekleştirildi.

21 Ocak 2013 tarihinde Çocuklar başta olmak üzere tün topluma deprem bilincini aşılamak için çalışan ve kamuoyunda ise, ''Deprem Dede'' ismiyle de bilinen Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, İstanbul'da ve tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında vefat etti.

21 Ocakta Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

21 Ocak’ta doğan ünlüler Plácido Domingo ve Christian Dior'dur. 21 Ocak doğumlu olan kişiler ise, Türkler Mithat Düden Camicioğlu Ali Kırca, Mert Fırat, Barış Manço, Burak Özçivit, Tuncay Şanlı, Ozan Doğulu, Seda Sayan, Ceza, Demet Akbağ, Deniz Çakır Filiz Akın, Ozan Doğulu, Nazan Şoray, Pelin Batu, Ebru Şallı, Seda Akman, Çağla Şikel, İbrahim Tatlıses, Cem Mumcu, Kemal Derviş, Şener Şen, Kaya Çilingiroğlu, Mustafa Sandal ve Doğuş Balbay'dır.

21 Ocakta Doğan Anime Karakterleri

21 Ocakta doğan bir anime karakteri bulunmuyor.