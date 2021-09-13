21 Nisan hangi burç ve burcu ne? 21 Nisan tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Astrolojik bakımdan incelendiğinde insanlar doğum tarihlerine göre 12 temel burcu taşımaktadır. Bu burçlar doğrultusunda kişinin karakter özellikleri hakkında birtakım bilgiler öngörülebilmektedir.

21 Nisan Hangi Burç ve Burcu Ne?

Boğa burçları için doğum vakti aralığı 21 Nisan ile 21 Mayıs tarihleridir. Bu bakımdan 21 Nisan boğa burcu için başlangıç olarak kabul edilmektedir. Boğa burcu, toprak grubunda yer alan üç burçtan biridir. Bu grubun diğer burçlarıysa başak ve oğlaktır.

21 Nisan Yükseleni

Batı yaklaşımıyla yükselen burç, kişi doğduğunda ufuk çizgisinde hangi burç yer alıyorsa ona denk düşmektedir. Yükselen burç hesabı yapılırken doğum gününe ek olarak kişinin doğum saatine de bakılmaktadır. Dolayısıyla yükselen burç doğum saatinden, hatta dakikasından etkilenmektedir. 21 Nisan’da doğan bir kimse bu saate göre temel burçlardan birini yükselen olarak taşıyabilmektedir.

21 Nisan’da Doğanların Özellikleri

Boğa burcunda doğmuş kişiler genellikle olumlu yönleriyle dikkat çekerler. Bu kişilerin aile bireylerine ve dostlarına karşı oldukça güvenilir oldukları bilinir. Estetik bakımdan oldukça zevk sahibidirler. Dolayısıyla sanat dalların pek çoğunda başarılı bir performans sergileyebilirler. Bu burcun olumsuz tarafıysa kişilerin oldukça sabit fikirli ve inatçı olması olarak ön plana çıkar.

21 Nisan Özel Bir Gün mü? 21 Nisan Ne Günü?

Miladi takvim göz önüne alındığında 21 Nisan artık olmayan yıllarda, takvimin 111. günüdür. Söz konusu tarih, Sevgililer Günü veya Anneler Günü gibi tüm dünyada kabul görmüş özel bir gün değildir. Ancak tarih boyunca 21 Nisan’a denk gelen zamanlarda türlü olayların ve gelişmelerin yaşandığı kayıt edilmiştir.

21 Nisan Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

Milattan önce 753 senesinde Roma’nın kurulması 21 Nisan tarihinde yaşanan ve kayıt altına alınan en eski gelişmedir. Sonrasında bu tarihte; Atatürk Meclis’in açılacağı genelgeyi yayınlamıştır (1920), Fransa’da kadınlara oy hakkı tanınmıştır (1944), Yunanistan’da darbe yapılmıştır (1967), güneş dışı ilk gezegenler keşfedilmiştir (1994.

21 Nisan’da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

21 Nisan’da doğan ve boğa burcunu taşıyan Türk ünlüleri; Sami Ayanoğlu, Murathan Mungan, Ulvi Arı ve Nebil Sayın şeklinde sıralamak mümkündür. Aynı tarihte doğan tanınmış futbolcularsa; Tobias Linderoth, Marco Donadel, Tunay Torun ve Francisco Roman Alarcon Suarez şeklindedir.

21 Nisan’da Doğan Anime Karakterleri

Anime karakterlerinin doğum tarihleri meraklıları tarafından oldukça önem verilen bir konudur. Bu bakımdan boğa burcunu taşıyan bazı karakterleri; Sakura Haruno, Eren Yeager, İnuyasha ve Boruto Uzumaki olarak sıralamak mümkündür.