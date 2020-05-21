21 Mayıs Perşembe Günlük Burç Yorumları

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 21 Mayıs günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 21 Mayıs günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Balık burcu 21 Mayıs yorumu ne söylüyor? Kova burcunu 21 Mayıs günü neler bekliyor? İşte 21 Mayıs günlük burç yorumlarınız...

21 Mayıs Koç burcu yorumu

Hayatınızdaki insanları ihmal ediyor olabilirsiniz.

21 Mayıs Boğa burcu yorumu

Bugün dikkatli olmalı ve hemen acele karar vermemelisiniz.

21 Mayıs İkizler burcu yorumu

Herkese cevap vermek zorunda değilsiniz.

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21 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Çevrenizdeki insanların sizler için en iyisini yapacağını düşünün ve şans verin.

21 Mayıs Aslan burcu yorumu

Geçmişte yapılan olumlu konuşmalar bugün size karşılığını veriyor olacaktır.

21 Mayıs Başak burcu yorumu

Bugün iyi bir dinleyici olmayı tercih etmelisiniz.

21 Mayıs Terazi burcu yorumu

Mümkün oldukça gerçekçi yaklaşımlar içinde olun.

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21 Mayıs Akrep burcu yorumu

Hayat yeteri kadar zor, bir de siz kendinize zorlaştırmayın.

21 Mayıs Yay burcu yorumu

Çevrenizdeki insanların iyi niyetli olmayan yaklaşımlarını fark edebilirsiniz.

21 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Yaptığınız işlerin meyvelerini alabilirsiniz. Pes etmeyin.

21 Mayıs Kova burcu yorumu

Planlarınızı iyi ve doğru bir şekilde yapmalısınız.

21 Mayıs Balık burcu yorumu

İnsanların sizi neden düşünmediğini sorgulamayın. Bu durum size hata yaptırır.