21 Mart hangi burç ve burcu ne? 21 Mart tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

21 Mart doğumlu insanların burcu Koç burcu olmaktadır.

21 Mart Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astrolojide güneş burçları doğum tarihine göredir ve 21 Mart tarihinde doğan kişilerin burcu "Koç Burcu"dur.

21 Mart Yükseleni

Astrolojide "yükselen burç" kişilere özeldir; çünkü her insanın yükselen burcu doğduğu saate göre saptanır.

21 Martta Doğanların Özellikleri

Koç burcunun özellikleri arasında, bu burcun insanlarının çalışkanlığı, disiplini, kararlılığı gelmektedir. Koç burçlarının etkileyici ve keskin bakışları vardır, fiziken de oldukça sağlıklı görünürler.

21 Mart Özel Bir Gün müdür? 21 Mart Ne Günü?

21 Mart günü, birçok kültürde "Nevruz Bayramı" olarak kutlanır. Bunun dışında 21 Mart değişik günler olarak kutlanmaktadır:

Dünya Irk Ayrımı İle Mücadele Günü

Dünya Ağaç Günü

Dünya Down Sendromu Günü

Dünya Bilgisayar Mühendisleri Günü

Dünya Şiir Günü

Dünya Ormancılık Günü

Dünya Kukla Günü

Dünya Şiir Günü

Dünya Uyku Günü

21 Mart Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

21 Mart günü, "üçdokuzlar" diye bilinen fırtınanın 1.nin günüdür. 21 Mart bu şekilde bir fırtına günüdür. 21 Mart 1918 tarihinde Erzurum'un Tortum ilçesinden Rus ve Ermeni birlikleri geri çekilmiştir. Bunun gibi 21 Mart tarihi, geçmişte pek çok olayın gerçekleştiği bir tarih olmuştur. Bunlardan bazıları şunlardır:

1857 tarihinde Tokyo'da meydana gelen depremde, 100.000'den fazla insan ölmüştür.

21 Mart 1871 tarihinde Otto von Bismarck Prens unvanını almıştır.

21 Mart 1919 tarihinde Macaristan Sovyet Cumhuriyeti kurulmuştur.

21 Mart 1964 tarihinde "Boulanger Müzik Ödülü"nü, Türk piyanist İdil Biret kazanmıştır.

21 Mart 1965 tarihinde "Ranger 9", Ay'da araştırma yapmak üzere fırlatıldı.

21 Martta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Tarihte 21 Mart'ta doğan Türk ünlüler ve futbolculardan bazıları şunlardır:

21 Mart 1522 tarihinde Mihrimah Sultan doğmuştur.

Türk şair ve yazar İsmail Safa 21 Mart 1867 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Cenap Şahabettin, Servet-i Fünun şairi de bu tarihte doğmuştur.

Türk akademisyen Yekta Saraç 21 Mart 1963 tarihinde doğmuştur.

Futbolcu ve teknik direktör Tolunay Kafkas da 21 Mart 1968 tarihinde doğmuştur.

21 Martta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Tarihte 21 Mart'ta doğmuş olan yabancı ünlüler ve yabancı futbolculardan bazıları şunlardır:

Alman besteci Johann Sebastian Bach 21 Mart 1685 tarihinde doğmuştur.

Alman siyasetçi Hans-Dietrich Genscher 21 Mart 1927'de doğmuştur.

İngiliz oyuncu Gary Oldman 21 Mart 1958 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Fransız futbolcu Antoine Griezmann 21 Mart 1991 tarihinde doğmuştur.

Brezilyalı futbolcu Ronaldinho 21 Mart 1980 tarihinde dünyaya gelmiştir.

21 Martta Doğan Anime Karakterleri

21 Mart doğumlu anime karakteri ise Mikado Ryuugamine- Durarara olmaktadır.