21 Kasım hangi burç ve burcu ne? 21 Kasım tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Akrep burcunun yönetici gezegeni Plüton'dur. Plüton astrolojide disiplini, tutkuyu ve zarafeti temsil eder.

21 Kasım Hangi Burç ve Burcu Ne?

21 Kasım akrep burcudur.

21 Kasım Yükseleni

21 Kasımda doğanlar doğum günlerini ve saatlerini yazarak yükselenini öğrenebilir. 21 Kasımda doğup da yükseleni akrep olanlar ise kararlı, cesur ve yenilikçi olurlar.

21 Kasımda Doğanların Özellikleri

1- Yeni ve sıra dışı şeyleri denemekten asla vazgeçmezler.

2- İdeallerini gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışırlar.

3- Birlikteliklerini sürdürmek için yapmayacakları fedakarlık yoktur.

4- Ne kadar duygusal olsalar da hislerini çoğu zaman karşı tarafa belli etmezler.

5- Ketumdurlar. Sırlarını bazen en yakınları bile paylaşmazlar.

6- Sanattan çok bilim ve teknolojiye meraklıdırlar.

7- Özgürlüğüne düşkün olan akrep burcu kısıtlanmaktan hiç hoşlanmaz.

8- İçtendirler. Başkalarına sevimli görünmek için rol yapmazlar.

9- Güçlü ve kararlı duruşları, çevresindeki insanlara da güç verir.

10- Dedikodudan hazzetmezler. Başkasının arkasından konuşmadıkları gibi yanında da kimse hakkında kötü konuşulmasını istemezler.

21 Kasım Özel Bir Gün müdür? 21 Kasım Ne Günü?

1999 yılından bu yana, her yıl, 21 Kasım, Dünya Televizyon Günü olarak kutlanmaktadır.

21 Kasımda Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1- Michael Kohlhaas kitabı 20'den fazla dile çevrilen Alman yazar Henrick Von Kleist, 21 Kasım 1811 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

2- 21 Kasım 1955 tarihinde Bağdat Paktı kuruldu.

3- 21 Kasım 1919 tarihinde Mardin şehri düşman işgalinden kurtuldu.

21 Kasımda Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1- Zeynep Türkeş:

Yalanı Bırak ve Kara Kaplı Kitap albümleriyle tanınan Zeynep Türkeş, 21 Kasım 1975 tarihinde İzmit'te doğdu.

2- İdil Biret:

Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret 21 Kasım 1941 tarihinde doğdu.

21 Kasımda Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1- Goldie Hawn:

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar alan Goldie Hawn, 21 Kasım 1945 tarihinde Amerika'nın Washington eyaletinde doğdu.

2- Jesus Navas:

Sevilla ve Manchester United takımlarında forma giyen Jesus Navas'ın doğum tarihi: 21 Kasım 1985

3- Alexander Siddig:

Syriana, Cennetin Krallığı ve Kaçış Yok filmlerinde rol alan Alexander Siddig, 21 Kasım 1965 tarihinde Sudan'da doğdu.

21 Kasımda Doğan Anime Karakterleri

21 Kasımda doğan tek anime karakterinin adı Kazuniro Takao'dur.