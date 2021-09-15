21 Ekim hangi burç ve burcu ne? 21 Ekim tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

21 Ekim doğumlu olan kişiler burçlarını araştırmaktadırlar. Özellikle sadece burçlarını değil bu kişiler yükselen burç hesaplaması da yapmaktadırlar.

21 Ekim Hangi Burç ve Burcu Ne?

21 Ekim burcu Terazi burcudur. 21 Ekim'de doğmuş olan kişiler Terazi burcunun özelliklerini taşımaktadırlar.

21 Ekim Tarihte Bugün

- Magellan Güney Amerika'da 1520 yılında yeni bir boğaz keşfetti.

- 1600 yılında Japonya'da Sengoku devri sona erdi. Ardından Sekigahara meydan savaşı başlamış oldu.

- 1854 yılında Kırım savaşı patlak verdi ve Florence Nightingale Üsküdar'da Selimiye kışlasında ikamet etmeye başladı.

- Thomas Edison elektrikli ampulü 1879 yılında ilk defa icat etmiş oldu.

- 1935 yılında Almanlar Milletler Cemiyeti'nden ayrılmış oldu.

- Japonlar Çin'in bir kenti olan Kanton kentini işgal etti.

- Hemingway 1940 yılında yeni kitabını yayınladı.

- 1944 yılında Kızıl Ordu Alman'ya da bulunan sivillere karşı Nemmerdsdorf katliamını işledi.

- 1950 yılında Çin ordusu Tibet'i işgal etti.

- 1945 yılında Cumhuriyet döneminde ikinci nüfus sayımı yapıldı ve Türkiye nüfusunun 18 milyon olduğu açıklandı.

- 1973 yılında Türk siyasetçilerinden Necmettin Erbakan Milli Selamet Partisi'nin genel başkanlığına seçilmiş oldu.

- 1977 yılında Avrupa patent enstitüsü kuruldu.

- Pablo Neruda Nobel Edebiyat Ödülünü aldı.

21 Ekimde Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

- Quatremere de Quincy (Fransız yazar)

- Higashiyama (Japonya İmparatoru)

- Samuel Taylor (Şair)

- Alphonse de Lamartine (Yazar)

- Emillio Arrieta (İspanyol Besteci)

- Alfred Nobel (Kimya Mühendisi)

- Edmondo De Amicis (Yazar)

- Niyazi Berkes (Toplum Bilimci)

- John Kluge (İş Adamı)

- Cella Cruz (Şarkıcı)

- Suna Kan (Türk Keman Virtüözü)

- Mehmet Ali Yılmaz (Siyasetçi)

- Binyamin Netanyahu (İsrailli Siyasetçi)

- Levent Yüksel (Şarkıcı)

- Aslı Altaylar (Dizi Oyuncusu)

- Kim Kardaishan (Model)

21 Ekim Yükseleni ve Özellikleri

21 Ekim yükselenini hesaplamak için mutlaka doğum saatini bilmeniz gerekiyor. Doğum saatine göre 21 Ekim yükselenini hesaplayabilirsiniz. 21 Ekim'de doğan kişilerin özellikleri ise şu şekildedir;

Çok dürüst ve akıllı insanlardır. Diğerleri tarafından beğenilirler. Hayatı boyunca değer verdiği bir takım kırmızı çizgileri bulunmaktadır. Onlar için hayatta en önemli şey aile ve dostluklardır. Paraya fazla önem vermezler ve para onlar için iki plandadır. Genelde tutumlu kişilerdir. Fazla bir yere harcama yapmaya sevmezler. Bir takım zaafları bulunmaktadır. Rahata ve konfora düşkündürler.