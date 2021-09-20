21 Aralık hangi burç ve burcu ne? 21 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Aralık ayında doğan kişilerin, doğdukları tarih aralıklarına göre sahip olabilecekleri iki farklı burç bulunmaktadır. Aralık ayında dünyaya gelen kişilerin yay veya oğlak burcu olduklarını söylemek mümkündür.

21 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

Aralık ayında doğan kişilerin doğdukları tarih aralığına göre sahip oldukları burcu söylemek mümkündür. 22 Kasımdan 21 Aralığa kadar doğan kişiler, yay burcu olmaktadır. Buna bağlı olarak 21 Aralık tarihinde dünyaya gelen kişilerin yay burcu olduğunu söylemek mümkündür.

21 Aralık Yükseleni

21 Aralık tarihinde doğan kişilerin yükselenlerini bilmek için aynı zamanda kişinin doğduğu saatin ve dakikasının da bilinmesi gerekmektedir. Yükselen burcu yay olan kişilerin ise oldukça sıcakkanlı ve arkadaş canlısı kişiler olduğunu söylemek mümkündür. Dışarıdan gözlemlendikleri zaman yapmacık davranışlardan uzak ve oldukları gibi davranan kişiler olduklarını söylemek mümkündür.

Yükseleni yay olan kişiler için özgürlükleri oldukça fazla önemlidir. Özgürlüklerinin kısıtlanmasından hiç hoşlanmazlar ve kısıtlanmak istemezler. Kapalı bir evde kalmak istemezler ve açık havayı ve doğayı çok fazla severler.

21 Aralıkta Doğanların Özellikleri

21 Aralık tarihinde doğan ve yay burcu olan kişilerin bir yere veya bir kişiye sıkı sıkıya bağlandığını görmek neredeyse imkansızdır. Hem maddi açıdan hem de manevi açıdan özgürlüklerine düşkün kişiler oldukları bilinmektedir. Sevdikleri kişiler için her türlü fedakarlığı yapabilen kişiler olarak ifade edilebilirler.

21 Aralık Özel Bir Gün müdür? 21 Aralık Ne Günü?

21 Aralık tarihi en uzun gece olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda 21 Aralık tarihinde gerçekleşen birçok önemli olayın da olduğunu söylemek mümkündür.

21 Aralık Tarih de Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1516 yılında, Gazze Muharebesi gerçekleşti.

1937 yılında, ilk uzun, sesli ve renkli çizgi filmin galası yapıldı.

1989 yılında, Amerika Birleşik Devletleri, Panama'yı işgal etti.

2012 yılı, Maya takviminde 13. baktunun başlangıcı olarak bilinmektedir.

2020 yılında, Jüpiter ve Satürn arasında büyük kavuşum yaşandı.

21 Aralık da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1943 - İstemi Betil

1955 - Ali İpin

1973 - Karahan Çantay

1976 - Sedat Kapanoğlu

21 Aralık da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1947 - Paco de Lucia

1952 - Dennis Boutsikaris

1959 - Corinne Touzet

1966 - Kiefer Sutherland

1975 - Charles Michel

1977 - Emmanuel Macron

21 Aralık da Doğan Anime Karakterleri

21 Aralık tarihinde doğan bir anime karakteri bulunmamaktadır. Ancak yay burcu olan birçok anime karakterinin olduğu söylenebilir.