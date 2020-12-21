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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>21-27 Aralık Haftası Burçları Neler Bekliyor?
Astro Gündem

21-27 Aralık Haftası Burçları Neler Bekliyor?

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21-27 Aralık Haftası Burçları Neler Bekliyor?
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"Bir Çağ Sona Eriyor! 21 Aralık Haftasında Burçları Neler Bekliyor? Astrolog Aygül Aydın Anlatıyor...200 yıllık bir çağ artık sona eriyor... Yepyeni bir başlangıç olan kova çağına geçiyoruz... Peki bu yeni çağda burçları neler bekliyor? Hangi etkiler altında kalacak, hangi olaylar karşısında güçlü olacaklar? Aygül Aydın anlatıyor..."

Bir Çağ Sona Eriyor! 21 Aralık Haftasında Burçları Neler Bekliyor? Astrolog Aygül Aydın Anlatıyor...Bir Çağ Sona Eriyor! 21 Aralık Haftasında Burçları Neler Bekliyor? Astrolog Aygül Aydın Anlatıyor...200 yıllık bir çağ artık sona eriyor... Yepyeni bir başlangıç olan kova çağına geçiyoruz... Peki bu yeni çağda burçları neler bekliyor? Hangi etkiler altında kalacak, hangi olaylar karşısında güçlü olacaklar? Aygül Aydın anlatıyor...
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