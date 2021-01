21.12 Ne Demek? 21.12 Saat Anlamı Nedir Ve Ne Anlama Gelir?

21.12 bize uyarı mesajları gönderir. Ayrıca sahip olduğumuz bazı şüpheleri veya soruları da cevaplayabilirler. Ters ayna saat hayatımızda görünen 21:12 büyük önem taşımaktadır.



21.12 Ne Demek?



Bu saat aileniz, idealizminiz, iyimserliğiniz ve yaratıcılığınız hakkında bir mesaj taşır. Hayatımızda görünmeye başladığında, bu saat size geleceğe dair korkularınızı salıvermenizi ve hedeflerinize ulaşma yeteneğinize güvenmenizi hatırlatır. Arzularınıza ulaşmak için gerekenlere sahipsiniz ve kendinize güvenmeniz gerekir.



Zamanı geldiğinde çabalarınızda yardım alacağınızdan emin olabilirsiniz. Bu saati tekrar tekrar görmeye başladığınızda, aniden biriyle bir ilişki kurma dürtüsü hissedebilir veya işe yaramayacağını düşündüğünüz için bir ilişkiye girmekten korkabilirsiniz.



Çok güçlü duygular yaşayabilir ve davranışınızı kontrol etmekte güçlük çekebilirsiniz. Bu saat genellikle birisinin büyüsü altında olduğunuzu ve o kişiyle birlikte olmak için her şeyi yapacağınızı göstermeye başlar.



Kendinizi tamamen ihmal edebilir ve diğer kişiyi önünüze koyabilirsiniz. Bu davranış, kazanmaya çalıştığınız kişiyi korkutabileceği için ters etki yaratabilir. Bu ayna saati, tepkilerinizi kontrol etmeye başlamanız için bir hatırlatmadır.



21.12 Saat Anlamı Nedir?



Bu ayna saati, 2 ve 1'in enerjilerini ve 6 rakamını tüm rakamların toplamı olarak birleştirir. 2 ve 1 sayıları da iki kez görünür, bu da onların enerjisini ve etkisini arttırır.



2, ortaklık, ilişki, sevgi, işbirliği, nezaket, sosyallik, yardımseverlik, uyum, uyarlanabilirliği temsil eden bir sayıdır. İnanç, güven, kararsızlık, şüpheler ve denge. Aynı zamanda ruhumuzun amacının ve misyonunun yerine getirilmesini temsil eder.



1 numara, bir dizi hırs, başarı, inisiyatif, güç, güven, iddialılık, motivasyon, bağımsızlık, yeni başlangıçlar, bireysellik, yaratıcılık ve kavrayış fırsatlar.



6 rakamı aile yaşamını, uyumu, özgeciliği, istikrarı, dengeyi, merhameti, güvenilirliği, sorumluluğu, problem çözmeyi, empatiyi, dürüstlüğü, bütünlüğü sembolize eder.



Hayatınızı ruhunuzun misyonunu yerine getirmeye adayarak, başkalarının takip etmesi için bir örnek olacaksınız. Bu ayna saati, yaşamın her durumunda dengeli ve istikrarlı bir yaklaşıma sahip olma ihtiyacını gösterir.



Ayrıca özgüveniniz üzerinde çalışmanız ve iyimser bir tutum sergilemeniz gerekir. Ne yaparsanız yapın ve koşullar ne olursa olsun, her zaman eylemlerinizden mümkün olan en iyi sonucu beklemelisiniz.



Ters ayna saati 21:12 melek Mehiel'den bir mesajdır. Bu koruyucu melek hem korumayı hem de ilhamı sembolize ediyor. Ayrıca sizi kötü niyetli güçlerden ve diğer alemlerin kötü ruhlarından korur. Bu melek aynı zamanda hayal gücünüzü ve yazma becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur. Ayrıca zekanızı ve bilişsel yeteneklerinizi geliştirir.



21.12 Ne Anlama Gelir?



21 rakamı şans, başarı, istikrar ve memnuniyeti sembolize ediyor. Macera, yaratıcılık ve mutlu sonların sayısıdır. 21 sayısı aynı zamanda mükemmellik sayısı olarak kabul edilir. Sadakat, güven, cesarettir ve aynı zamanda cesur eylemler ve cesaretle de bağlantılıdır.



Çoğu zaman bu sayı, zayıf ve korumasız olanın savunulması ile ilgilidir. Aynı zamanda dürüstlük, samimiyet ve vaatlerin sayısıdır.



12 rakamı da büyük sembolizmi olan önemli bir rakamdır. Pek çok kültürde 12 yaş, bir çocuğun yetişkinliğe geçişini işaret eder. Ergenliğin başlangıcı ve kişinin çocuktan yetişkine küresel dönüşümüdür. Kişinin bu nihai dönüşüm ve büyüme aşamasına ulaşmak için geçmesi gereken engelleri sembolize eder.



33 (21:12 = 3: 3 = 33) çok güçlü bir sayıdır. Başarının ve iyi şansın pozitif enerjilerini bünyesinde barındırır. Bu bir numara yaratıcılık ve yaratıcı çabalarınızın başarılı olmasını sağlar.



Tersine çevrilmiş ayna saat 21:12'den türetilen bu sayı, özgecil yönünüzün gelişimini gösterir. Bölgenizdeki insanların ihtiyaçlarına daha fazla dikkat etmeye ve onlara yardım etmeyi teklif etmeye başlayabilirsiniz.