2022 Yıllık Burç Yorumları - Bu Burçlar Dikkat! 2022'de Burçları Neler Bekliyor?

2022 yıllık burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 2022 yıllık burç yorumlarınızı okudunuz mu? 2022 yılında hangi burçlar nasıl davranmalı? İkizler burcunu 2022 yılında neler bekliyor? Aslan burcu 2022 yıllık burç yorumu ne söylüyor? Yengeç burcu için 2022 yılı nasıl geçecek? Kova burçları 2022 yılında neler yapacak? Kova burçları için 2022 olumlu geçecek mi? Balık burçlarını 2022'de ne sürprizler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 2022 yılında burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Merhaba sevgili koç, bu yıl sizler için belkide en iyi senelerden biri olarak aklınızda kalacak. Hem ilişkileriniz hemde kariyer hayatınızı düzene soktuğunuz bir yılın içine giriyorsunuz. 2018 Ekim ayından beri kariyerinizdeki iniş çıkışlar ve verilen sözlerin yerine gelmemesi sizleri oldukça yıprattı. Vazgeçmek bazı konularda sizin için ne kadar zor olsa da artık öyle bir vazgeçme noktasına geldiniz ki artık nerede bırakmanız gerektiğini iyi biliyorsunuz. Özellikle kariyer hayatınızda bambaşka bir yola eviriliyorsunuz. Belki kendi işinizi kuruyorsunuz ya da yakın bir arkadaşınızdan ortaklık teklifi alıyorsunuz.

Ocak -Şubat- Mart ayları sizlerin tırmanma zamanları diyebiliriz. Artık dağın tepesine çok az kaldı. Biraz daha sabırlı olmalısınız. Ocak ayında kariyerinizde son kalan rötuşlar yapılacak. 2021 yılında kariyeriniz için ne emek verdiyseniz sonuçlarını alıyorsunuz. Biliyorum eskisi kadar iddialı ve agresif değilsiniz. Bu yıl tutulmaların 2. Ve 8. Evlerinizde olması sizleri yeniden bir şeylere tutkuyla bağlıyor. Özellikle büyük bir aşk yaşamanız ya da hayatınızdaki insanla bir arada olup bir şeyler yapmanız çok mümkün olacak. Bu belki bir insan belki bir iş olabilir.

BOĞA BURCU

2018 Mayıs ayından bu yana gerçekten değişimin gücünü her türlü hissetmeye başladınız. Satürn bu yıl sizin için hala değişim adına ne yaptığınızı test etmek için bazı zorlayıcı sorular soracaktır. Şayet artık 2021 yılından dersler aldıysanız bu yıl en kolay yıllardan biri olacaktır. Uzun yıllardır güçlü bir kariyer döngüsü içindesiniz ve bu yıl bununla ilgili gerçek bir başarı elde ediyorsunuz.

Satürn 10.evinizde hareket etmesi kariyerinizin en iyi şekle gelmesi için veya en iyi başarıyı yakalayabilmeniz için sizi zorluyor denilebilir. Bir işte en iyisi olarak başarılı olmanız gerektiğini öne sürüyor. Ne olursa olsun 2022 yılının sonunda sistem size neyi üretebildiğinizi ya da başarınızın başkalarına bağlı olarak mı sürdürüp sürdürmediğinizi gösterecek.

İKİZLER BURCU

Bu yıl sizler için oldukça hareketli ve birçok yöne eğildiğiniz bir zaman. Adeta çok çalıştığınız hatta vakitsizlikten başınızı bile kaşıyamadığınız bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. 2021 yılının sonlarına doğru kariyeriniz ile ilgili hak ettiklerinizi almaya başlamanız aslında 2022’nin daha iyi olacağının mesajını sizlere veriyordu. Kariyerinizde asıl sıçramalar yeni başlıyor ve sınırlarınız yeniden genişliyor. Mesleki durumunuz da bir statü kazanıyorsunuz. Eğer iş yapıyorsanız, iş konumu da yükselecektir. Eğitim alıyorsanız eğitimi tamamlıyorsunuz. Jüpiter, bu yıl 10. kariyer evinizden geçiyor ve 11 Mayıs'a kadar orada olacak. Kısa bir süre sonra, 29 Ekim'den 21 Aralık'a kadar geri dönecek. Tam olarak geri kazanılacak bazı bitmemiş kariyer işleri varsa bu alanda fırsatları yeniden değerlendirme zamanı olarak görebilirsiniz.

Merkür bu yıl üç kez geri gidecek. Bu normal bir durumdur. Bu dönemler 14 Ocak ile 3 Şubat arası, 10 Mayıs ile 2 Haziran arası ve 10 Eylül ile 1 Ekim arasıdır. Bu son geri hareket muhtemelen en güçlü etkiye sahip olacaktır çünkü diğer birçok gezegen de geri harekette olacağı için ve Mars’ın da bu yıl ikizlerde uzun süre kalacağı düşünülürse etkiyi arttırır. Bu nedenle, bu zamanlarda önemli ev veya aile kararları vermekten kaçının.

YENGEÇ BURCU

2021 yılı boyunca hayatınızda eksikliğini hissettiğiniz ya da sizi engellediği düşündüğünüz konularda yoğun bir mücadele verdiniz. Belki sağlık problemleri çok zamanınızı aldık belki de ilişkilerde yorucu zamanlar geçirdiniz. Şimdi engellerin ardından düzlüğe çıkıyorsunuz. 2022 yılı size bu anlamda yeni bir rota belirliyor. Bu rotanızı diğerlerinden daha çok sevmeniz için gökyüzü sizi destekleyecek. Bu desteklerin ilki 2 Ocak’ta Oğlak burcunda gerçekleşecek Yeniay! Oğlak Yeniay’ı ile gündeminiz ilişkilerinizle şekillenecek.

Hayatınıza dahil olacak yeni insanlarla birlikte hem sosyal hem de duygusal anlamda oldukça besleyici ve yenilikçi bir yıla giriyorsunuz. Bu yenilikler bir evlilik, bir ortaklıkla yaşantınıza dahil olabilir. Güdülerinizle hareket etmek yerine sağduyu ve otokontrole daha çok önem vermelisiniz. Para ve ekonomi açısından en dikkatli olmanız gereken aylar ocak ve şubat ayları olacak. Buna çok dikkat edin. Burada yatırım yapmak ya da bir şeyler almak adına çok doğru bir zaman değil.

ASLAN BURCU

İki uzun vadeli ve güçlü gezegen yaşamınızı tam anlamıyla değiştirmek için büyük gayret gösterecek.Ama bu sefer sizlerde onlarla işbirliği yapıyor olacaksınız. Yani özellikle 2018 Mayıs ve 2019 Eylül arasında yaşanılanlara bir dönelim. Burada kırmaya çalıştığınız bazı kurallar hakkında yeniden şekilleniyorsunuz. Bu yıl sağlık ve sorumluluklarınıza dikkat edilmesi gerekiyor.

Yeterince dinlendiğinizden emin olun. İlişkilerde kendinizi hayalet gibi hissediyor olabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler geçen olduğundan daha iyi bir noktaya gidecek. Ama maalesef bu yılda partneriniz gereğinden fazla anlayış istediğini sizlere söyleyebilir. Duygusal dünyanızda yaşadığını türbülanslar bu yıl artık şekil alma noktasına gidiyor.Yeni bir ilişki başlatabilirsiniz.Bu iş ortamınız ya da işbirlikleriniz noktasında olabilir.Yeni bir iş dünyası yaratıyorsunuz. Son 3 yıldır iş hayatınızda uğradığınız hakszılıklar ve başarısızlıklar sizede alıp başınızı gitme isteği verdi.Ama şimdi işler değişiyor.

BAŞAK BURCU

Bu sene hedeflerinize ulaşmak için gökyüzünden sağlam bir destek alıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Merkür bu yıl içinde 4 kez hava burçlarında gerileme yapacak. Özellikle hayatınızla ilgili yapacağınız konuşmalar ve iş birlikleri bu yıla damgasını vuracak. Sağlam kazançlar ve yeni iş kolları sizi çok heyecanlandıracak. 14 Ocak-10 Mayıs-10 Eylül-29 Aralık zamanları sizlerin özel olarak daha fazla efor harcadığınız zamanlar olabilir.

Özellikle Akrep ve Boğa Güneş Tutulmaları sizlerin kendinizi bazı gerçekleşebilecek önemli başarılara hazırlamanız gerektiğini söylemektedir. Bu durumda, daha önceki bir çalışmayı tamamladığınızda veya becerilerinizi zamanında geliştirdiğinizde yılın ikinci yarısına oldukça hazırlıklı ilerlemiş olacaksınız.30 Nisan Boğa Güneş Tutulması sizlerin hayatına yeni bir yön veya yeni bir şans olarak gelebilir. Şubat ayının başından haziran ayına kadar sağlam bir şekilde çalışmanız bu yılı çok net bir şekilde sizlere özetlemektedir. Sizler zaten çalışkan ve ürettikçe mutlu olan insanlarsınız ama bu yıl daha fazla kendinize yatırım yapmak istiyorsunuz.

TERAZİ BURCU

Kendinize olan güveninizi nasıl tazelemeniz gerektiğiyle ilgili birçok mücadele verdiniz. Gücünüzü buna mı harcamalı, hayatınızı elinize mı almalısınız? 2021 senesesi sadece size yormadı.2014 senesinden beri çeşitli mücadeleler veriyorsunuz. Siz çevrenizi yoran ve üzen bir değilsiniz ama çevrenize sınır çizemediğiniz için kendinizi inciten bir yanınız var.Şimdi bunu öğreniyorsunuz. Bu sorular arasında çok gidip gelmiş olabilirsiniz. 2022’de nereye gitmeniz gerektiğini anlamanız bu kadar zor olmayacaktır. İşi şansa, tatlı dile, güler yüze bırakma devrini kapatıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün bir süre Oğlak burcunda seyahat etmesi, hızlı geçişleriyle yol alarak yılı tamamlaması sizi de büyük oranda etkileyecektir.

Özellikle kariyeriniz ve buradaki ilişkileriniz 2022’nin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Sevdikleriniz için verdiğiniz mücadele boyut değiştirebilir. Kendinizi ve isteklerinizi de ön plana alıyorsunuz. Olumsuz tecrübeler yaşamış ve yaşayacak olsanız bile, kendinize bunların öğretilerini hatırlatabilirsiniz. Toplumdaki yerinizi güçlendirmek, hedeflerinize yönelik iş birliklerine önem vermek sizin için ööncelikli olmalıdır. Gerek ailenizdeki gerekse iş hayatınızdaki kadın figürleri burada belirleyici rol üstlenebilir. Şimdiden iyi ilişkiler ve ilişkileri iyileştirme konusuna eğilmeye başlamanızda fayda var. Hayatınıza çok sık ve farklı insanlar gelebilir. Her insandan yeni bir şey öğrenebilir, her ilişkide bir adım daha ilerleyebilir.

AKREP BURCU

Hayatınıza yeni bir yolun gerekli olduğunu hissedebilirsiniz. Bu yıl sizin için büyük dönüşüm senesi.Tüm tutulmaları kendi burcunuzda yaşayacaksınız. Bir insanın ömründe güneş tutulması yaşaması demek hayatının en önemli sıçrama dönemi demektir. Özellikle 8 kasım ve 25 ekim doğumluysanız hayatınızdaki en büyük değişimleri yaşamaya hazır olun.Önünüzde bu hissin boşuna olmadığını göreceğiniz bir yıl var. Ay düğümlerinin 2022 yılı Ocak ayı itibariyle Boğa-Akrep hattında seyredecek olması, önemli kararları da beraberinde getiriyor. Ama her ne olursa olsun gündeminiz ve önceliğiniz kendiniz olacaksınız.

Gökyüzü size, kendinizi ve bıraktığınız izlenimleri önemsemenizi söylüyor. Dolayısıyla bu dönem en önemli uğraşınız fikirleriniz, gardrobunuz ve hayata bakış açınızı iyileştirme gayretiniz oluyor. Bu noktada birçok radikal karar almanın eşiğindesiniz. O eşikten bir adım daha attığınızda, sizin için asıl gerekli olanın ne olduğuna şahit olabilirsiniz. Geçmişte sizi yoran, boğan, durduran ve bir şeylerin önüne set çeken her şeyin önünü açıyorsunuz. Artık bazı hesapların üzerinde durmamak gerektiğini düşünmeye başladıysanız ve buna yönelik planlarınız varsa, bunları uygulamaktan korkmayın. Korkularınızı bir yana, önyargılarınızı diğer yana atın ve artık kendi yolunuzu açın.

YAY BURCU

Olaylara ve insanlara iyimser bir yerden bakmanın, sizi suistimal ettiğini düşündüğünüzde geri planda dönen her şey size ışık tutacaktır. Nerede stratejik nerede girişken olmanız gerektiğinin ayrımına varıyorsunuz. Sorumluluklarınız ve kendinize ayıracağınız zamanlarla ilgili planlar yapabilirsiniz. Beklenmedik çalışma ortamları ve konuları, işbirlikleri gündeminize gelebilir. Eğer bu planlar, sizin daha önce düşündüklerinize uygun değilse bundan rahatsızlık duymak yerine bunun size katkılarını düşünmelisiniz. Öğrenmeniz gereken bir şey olduğunda bundan kaçmazsınız. Ama bazen o kadar da hevesli kalamazsınız. 2022’de bu hevesiniz, yerini yoğun bir tempoya bırakabilir.

Önemli iş değişiklikleri, projeler söz konusu olabilir. Yaşantınıza bir denge kurmak isterken, bir tarafın daha ağır basacağını ve bunun da büyük emeklerle mümkün olacağını söyleyebiliriz. Sonucu boşuna olmayan, hak ettiğinizi karşılayan işlerin içinde olmak sizin şevkinizi arttıracaktır. Ama konforunuzu, mental ve fiziksel sağlığınızı iyi yönde etkileyen sonuçlar görmek için aceleci olmayın. Hayatınıza bir düzen getiriyorsunuz. Bu düzeni desteklemek için bedeninize de iyi davranmanız gereken bir yıldasınız. Eylemsiz değil ama biraz akışında bırakmayı deneyen biri olmaya çalışın. Sadece üzerinize düşeni yapmak, size beklediğinizden daha fazlasını sunabilir.

OĞLAK BURCU

Uzunca geçen zorlu yılların ardından gerçekten derin bir oh çektiğiniz seneye giriş yapıyorsunuz. Yılın en önemli Güneş ve Ay Tutulmaları sizlerin bu yıl boyunca 5 ev 11.evlerinizde gerçekleşecek. Yaratıcılığınızın geliştiği duygularınızı yeniden şekillendirdiğiniz bir yıl içine giriyorsunuz. Kaybettiğiniz neşenizi belki de buluyorsunuz diyebiliriz.

Bu yıl çevreye sağladığınız güveniniz ve özveriniz göz kamaştırıcı olabilir. Kendinizi kariyeriniz anlamında uzun vadede gelişmiş bir güvenlik duygusu içine alabilirsiniz. Daha büyük bir şeye doğru hareket etme zamanındasınız. İşler 2019-2020 yıllarında tahmin ettiğinizin dışında gelişti. Bu yıl zor ya da kolay bu alanda yaşadığınız her şeyi fırsat olarak görmelisiniz. Özellikle kariyerinizde yaşadığınız olumsuzlukların sizlere iadesi dönüyor denilebilir. Hayatta asıl önemli olan; hala yaşıyorken, asla geç olmadığına inanmaktır.

Ocak ve Temmuz arası kariyerinizde artık ne noktada olduğunuzu görebileceksiniz. Hedefler gerçekleşmeye başlıyor. Siz bugünlere 2020 Eylül ayında yaşadığınız büyük kırılma ile yani mücadele ile geldiniz. 2019 yılında her şey hayatınızda sizi büyük bir başkalaşıma taşıdı.

KOVA BURCU

Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar,Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar,

2020 Mart’tan beri oldukça zorlayıcı bir süreç içerisine girdiniz belki hayatınızda hiç ummadığınız kadar zorluk ya da engelle karşılaştınız. Birçok Kova burcu boşanmak zorunda kaldı, birçok Kova burcu ayrılmak zorunda kaldı. Hastalananlar, kazalar yaşayanlar oldu. Bu süreç oldukça zorlayıcı gibi görünse de artık geride bırakıyorsunuz.

2022 yılı tüm ceplerine koydukları hayatı daha anlamlı kıldıkları gerçekten ne istediklerini bildikleri ve en önemlisi ne istemediklerini daha iyi bildikleri bir sene olduğunu söyleyebiliriz yepyeni bir sayfa açıyorlar geçmişte yaşanılan onları kıran ne varsa bunları geride bırakıyorlar. 2022 senesinde de Satürn Kova burcunda hareketini sürdürecek. Satürn Uranüs karesi tüm yıl boyunca etkisini azaltarak sürdürecek. Nisan ve Mayıs ayları daha rahat hareket ettiğiniz ve baskının biraz daha azaldığı zamanlar olacaktır.

BALIK BURCU

Belki ülke değiştireceksiniz, belki adres, belki şehir değişikliği ama hayatınızla ilgili gerçek ve köklü bir değişim olduğunu söyleyebiliriz. Jüpiter gezegeninin mayıs ayına kadar Balık burcunda hareket etmesi ve daha sonra sizin ikinci eviniz olan para evinize geçiş yapıyor olması mayıs ayından sonra parasal ve finansal konularla durumlarınızın çok daha gündeminizde olacağına işaret ediyor.

Muhtemelen kazançlarınızı değerlendireceğimiz satış yapacağınız bir şeyleri belki de satıp başka bir şehre yerleşme kararı alacağınız bir süreç olabilir ama tabii ki bu yıl içinde Jüpiter gerilemesini unutmamakta fayda var. 23 Kasım civarlarında yeniden gezegeni gerilim yeniden Balık burcuna geçiş yapacak bu bağlamda sizin için oldukça önemli ve kadersel bir döngünün tamamlanması olarak açıklanabilir. Bu zamanlarda vereceğiniz kararların arkasında durmayı ve sabırlı olmayı seçmelisiniz.