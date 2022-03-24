2022 Gelin Saç Modelleri ve Makyajı İçin Öneriler

Birbirinden farklı gelin saçı modelleri arasından kendinize en uygun olanı seçmek için; yüz şekline, düğün modeline ve saç modeli gibi bazı konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Genel olarak şık bir görüntü sunmak için saç modelinizi bu detaylara göre seçmelisiniz.

Hangi gelin saçı modeli kime uygundur?

Gelin topuzu, düğünlerde kadınların en sevdiği modellerden biridir ve çeşitli yüz şekillerine uygun olarak seçilebilir.

Bölünmüş saçlar oval yüzlü gelinler için en iyisidir.

Atkuyruğu, gevşek bir görünüm tercih etmek isteyenler için en trend seçeneklerden biri ve oval yüz şekillerine çok yakışır.

Yuvarlak yüzlü kadınlar yüksek at kuyruğu seçmeli, kalp şekline yüz hattına sahip kadınlar kaküllü bir at kuyruğu seçmeli, oval yüzlü kadınlar ise sıkı bir at kuyruğu seçmelidir.

Son yılların popüler trendlerinden biri olan örgülü saç modelleri çok yönlü modellerdir. Her yüz şekline ve her modele uygun örgüler ekleyerek şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

Küçük detaylar bile önem taşır

Gelinliğinizin yaka kısmına göre saç modelinize karar verirseniz, çok daha hoş bir görünüme sahip olabilirsiniz. Askısız bir gelinlik için hafif, dalgalı saçların tepesinde dağınık bir kabarıklık saçlar yakışacaktır. Kayık dekolteli bir gelinlikte, saçlar tercihen yuvarlak yakada dağınık ve şık bir topuzda toplanmalıdır. V yakalı bir gelinlikte ise saçlar açıkta veya topuz şeklinde bırakılabilir. Tek omuzlu bir gelinlik tercih edildiğinde saçınızı seçmekte özgürsünüz, açık ve salaş saç modelleri bu gelinlikleri daha şık hale getirir.

Bu senenin makyaj trendleri nelerdir?

Makyaj söz konusu olduğunda, göz önünde bulundurulması gereken en önemli şey yüz şeklidir.

Oval yüzlü kişiler gelin makyajı konusunda en şanslı kişilerdir ve diledikleri makyaj modelini uygulayabilirler.

Yuvarlak yüz şeklinde çene ve elmacık kemiklerini vurgulanmalıdır. Kare yüz şeklinde kontürlü makyaj, dikdörtgende ise makyajın genelinde yatay çizgiler kullanılmalıdır.

Işıltılı, simli gözler ve ten rengi, parlak dudaklar bu sene oldukça tercih edilen makyaj kombinasyonları arasında.

Bunun yanı sıra pembe ve şeftali tonlarında yapılacak bir makyaj ilkbahar ve yaz düğünlerinin trendi olacak.

Aksesuar seçiminde cesur olun

Gelinlerin kendilerini en iyi hissetmek istedikleri düğün günlerinde en çok dikkat ettikleri aksesuarlardan biri de gelin tacıdır. Seçkin aksesuarlarla taçlandırmak isteyen gelin adayları, taşlı gelin saçı aksesuarları, incileri, gelin çiçekleri ve tarakları gibi birçok kategori arasından seçim yapma şansına sahip oluyor. Gelin aksesuarları uzun saçlı ve kısa saçlı gelin adayları için uygundur. Büyük küpeler bu sene gelin tacının yerini alabilir. Özellikle saçınıza toplanmış bir model düşünüyorsanız veya saçınız kısaysa büyük incili ya da taşlı küpeler oldukça öne çıkacaktır. Kısa saçlı gelinler özel olarak kaynak taktırabilir ve istedikleri saç modeline en doğal görünümde ulaşabilirler.