2021'in Estetik Trendleri

Kalıcı olmayan botoks ve dolgu uygulamaları her yıl yeni trendler oluşturuyor. 2021 yılının en trend estetik uygulaması belirgin çene hattı olacak.

Yüz hatlarının çene ile uyumlu olması için uzman dokunuşu gerekir. Çene dolgusu, abartıya kaçmadan kişinin; ağız, yüz ve diş anatomisi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Ameliyatsız gıdı estetiği



Bu yıl artan video konferans görüşmeleri, insanların alt yüz ve gıdı bölgesine odaklanmasına sebep oldu. Gıdı, çeneden başlar ve boynun alt taraflarını sarar. Çene altı sarkması olarak da bilinir. Gıdının nedenleri arasında; genetik, yetersiz ya da aşırı beslenme, hormonal rahatsızlıklar, zararlı alışkanlıklar ve yaşlanma yer almaktadır.

Gıdı her zaman aşırı kilolu kişilerde görülmez. Bazen zayıf kişilerde de çene altı sarkmasına rastlanır. Z kuşağının yaşam tarzı göz önüne alındığında gıdı probleminin neden artış gösterdiği de netlik kazanmıştır.

Doğal dudaklar



Önceki trendlere göz attığımızda, dudak estetiğinde hacim ön plandaydı. Halen önemli bir kitle bu trendi sürdürse de 2021 yılında doğal dudaklar ön plana çıkıyor. Dudak dolgusu minimal bir uygulama olmasına rağmen kişinin yüz hatlarında çok büyük farklar oluşturmaktadır. Dudağa hacimden ziyade şekil vermek yeni trend oldu.

Botoks vazgeçilmezliğini 2021'de sürdürecek



Botoks, geçmiş senelere bakıldığında 40 yaş ve üstü kesimin tercih ettiği bir gençleşme yöntemiydi. Çünkü o dönemlerde botoks, sadece kırışıklık gidermek için uygulanan bir yöntem olarak biliniyordu. Alındaki derin çizgileri gidermesi, kaş kaldırma işlemi ve kalıcı olmayan botoks ile birlikte trend değişmeye başladı.

20'li yaşlarda birçok kişi botoks uygulaması için geliyor. Botoks sayesinde kaşlar daha kalkık, canlı ve çekici bir yüz ifadesi elde edilebiliyor.