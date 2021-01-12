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MAHMURE ÖZEL

2021’de Her Yerde Göreceğimiz Takı Trendleri

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2021’de Her Yerde Göreceğimiz Takı Trendleri
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"2021 sonunda geldi ve moda tasarımlarından aksesuarlara her alanda yenilikleri de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz yılın aksine bu yıl bizi daha cesur ve daha parlak trendler bekliyor."

Moda tasarımcılarına göre önümüzdeki yıl boyunca Retro dokunuşlar modanın her anına yansıyacak. Hepimizin bildiği gibi 80’ler saç lastiklerinden vatkalara tam bir aksesuar çağıydı. 2021’de bu esintiler mücevher ve takılar olarak geri dönüyor. Her yerde göreceğimiz bu aksesuarlar neler mi? Gelin, anlatıyoruz…

2021’de Her Yerde Göreceğimiz Takı Trendleri

Altın ve gümüş zincirler

Altın ve gümüş zincirli bileklikler, kolyeler bu yıl çok moda! Hem de ne kadar iri olursa o kadar iyi… Basit bir bluzu hareketlendirebilir, düğmeli gömleklerinizin yakasından görünen zincir detaylarıyla şıklığınızı konuşturabilirsiniz.

2021’de Her Yerde Göreceğimiz Takı Trendleri

Renkli boncuklar ve lastik tokalar

80’lere bir dönüş olduğunu söylemiştik. Bunun en büyük kanıtı renklerin ön plana çıkması diyebiliriz. Ünlü markaların ilkbahar- yaz kreasyonlarında da rastlayacağımız renkli, boncuklu kolyeler tropikal bir hava katıyor ve mutluluğu simgeliyor. Buna ek olarak renkli, desenli lastik tokalarınızı hem bileğinizde hem de gerektiğinde saçınızı toplamak için çok amaçlı kullanabilirsiniz. Ne de olsa bu yıl şıklığı ve doğallığı aynı anda yaşıyor olacağız.

2021’de Her Yerde Göreceğimiz Takı Trendleri

İnciler

80’lerin moda ikonu Prenses Diana’yla hayatımıza giren inci aksesuarlar, bir dönem etkisini kaybetmişti. Şimdi yeniden takı kutularınızdan incileri çıkarmanın tam zamanı! Uzun inci kolyeler, iri inci küpeler, bileklikler zarif ve alımlı görünmeniz için ihtiyacınız olan tek aksesuar olabilir.

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