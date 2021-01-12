2021’de Etkisini Kaybedecek Makyaj Trendleri

Neon makyaj artık sadece kapak çekimlerinde

Ariana Grande ve Lady Gaga gibi dünyaca ünlü yıldızların gündeme getirdiği beyaz ve neon göz kalemleri herkes tarafından uygulanmaya başlanmıştı. Yeni modaya ayak uydurmak istiyorsanız gümüş renkli göz kalemlerine geçiş yapmanız gerekiyor. Hem sürmesi daha zahmetsiz hem de en az neonlar kadar dikkat çekici…

Mat rujlardan, parlak rujlara geçiş

Kylie Jenner dudak kitlerini tanıttığında kesinlikle herkes üzerinde büyük bir etki yaratmıştı. Muhteşem ikili mat likit ruj ve dudak kalemi birçok insanın favorisi haline gelmişti. Ancak makyaj sanatçıları 2021’de ten rengi mat rujlardan, çok farklı bir görünüme geçiş yaşanacağını söylüyor. Bu yıl daha çok !cesur, klasik Fransız makyaj stili! karşımıza çıkıyor. Hafif parlak kırmızı renkte rujları tercih ederek bakımlı bir kadın imajı çizebilirsiniz. Yani cilt tonunuzla karışmayan bir dudak görünümü elde etmeniz, yeni yılda trend olmanızı sağlayacak.

Kontür tarihe karışıyor

Özellikle sosyal medyada birçok ünlüde de gördüğümüz kontürlü makyaj, 2021’de etkisini kaybediyor. Farklı makyaj teknikleriyle istediğiniz görünümü elde etmek istiyorsanız, bu yılın trendlerini kaçırıyorsunuz demektir. Bronzlaştırıcılar, highlighter’ları bir süreliğine dolabınızda saklı tutmanızı tavsiye ederiz. Profesyonel makyaj tasarımcıları bu yıl krem allıklarla elmacık kemiklerinizi ön plana çıkarabileceğinizi, aynı zamanda doğal ve modern görünüme kavuşabileceğinizin altını çiziyor. Yeni yılda allıklarınıza sıkı sıkı sarılın!

Mat makyaj 2018’den beri kullanılıyor ancak yeni yılda yeni bir versiyonla geliyor

Makyaj çantalarımızın olmazsa olmazı mat fondötenler de yeni yılın azizliğine uğrayanlardan… Soluk tenli porselen makyaj trendi yerini CC kremlere ve doğal kapatıcılara bırakıyor. Bu yıl dudaklar gibi cildin de sağlıklı ve nemli görünmesi önceliklerimiz arasında olacak. Hatta çilleriniz varsa daha da şanslısınız! Çilleriniz sayesinde 2021’de herkesin imrenerek baktığı biri olabilirsiniz.

Abartılı maskaralar arka planda kalıyor

Kirpiklerimiz hep daha uzun daha dolgun görünsün istedik. Bunun için denemediğimiz maskara kalmadı yine de yetmedi takma kirpikler kullandık. Artık tüm bu stresi yaşamanıza gerek kalmayacak. Ünlü dergilerin seçtiği modellerden de anlaşılacağı gibi abartıdan uzak bakımlı ve doğal görünümlü maskaralar bu yılın favorisi.

Kedi gözü makyajı etkisini kaybediyor

Eyeliner sürmek bir sanattır. Eyeliner’ı kedi gözü dediğimiz stilde sürmek ise ayrıca bir maharet gerektirir. Bunu beceremeyenlerdenseniz, neyse ki bu yıl daha fazla çaba harcamaktan kurtuluyorsunuz. Bu zamanı açık tonlu kremsi bir eyeliner’ı göz kapaklarınıza uygulayarak değerlendirebilirsiniz. Ariane Grande’nin başlattığı 'floating eyeliner' göz makyajı belki sizin de favoriniz olabilir.

Dumanlı göz farları yerini açık tonlara bırakıyor

'Smoky' olarak bilinen dumanlı göz farlarının ciddi görünümü, 2021’de daha açık tonlardaki renk paletlerine bırakıyor. Kasvetli karanlık görünümünüzü ışıltılı rimel ve farlarla değiştirmeye ne dersiniz?